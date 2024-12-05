Книгам предложили выдавать прокатные удостоверения

В правительстве предложили выдавать книгам прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Для этого власти хотят разработать соответствующий закон, сообщает ТАСС.

С предложением выступила советник президента РФ Елена Ямпольская в рамках XI съезда Российского книжного союза. Она заявила, что издание и распространение книг стоит регулировать законодательно.

«Не перестаю удивляться тому, что, скажем, фильм в Российской Федерации должен получить прокатное удостоверение, прежде чем появиться на экране, а книга просто издается и поступает в магазин», — сказала она.

Ямпольская добавила, что стоит создать государственный реестр издательств для того, чтобы было понятно «что происходит в этой сфере».

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр. Документ включает регулирование выхода на рынок как российских проектов, так и западных. Автором инициативы выступила Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.