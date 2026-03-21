Китайский язык ворвался в тройку самых популярных в «Яндекс Переводчике»

Китайский язык вошел в топ-3 по популярности в «Яндекс Переводчике», сместив французский язык с третьего места, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании.

Лидером по-прежнему остается английский язык, на втором месте — китайский, на третьем — немецкий. Ранее тройка выглядела как английский, немецкий и французский.

Наиболее востребованными остаются переводы между английским и русским языками — они лидируют с большим отрывом. Далее следуют переводы с китайского на русский и обратно, а также с немецкого на русский. Помимо русского языка пользователи чаще всего переводят с английского на китайский, французский и испанский.

В компании также отметили различия в языковых предпочтениях аудитории. Женщины на 70% чаще мужчин переводят тексты с турецкого языка, а интерес к корейскому и французскому у них выше на 63% и 55% соответственно. Это может быть связано с популярностью сериалов, литературы и корейской поп-культуры.

Мужчины, в свою очередь, в 3,2 раза чаще переводят с узбекского языка, а также активнее обращаются к китайскому, польскому и японскому. В «Яндексе» связывают это с деловыми задачами, рабочей миграцией и профессиональными интересами.

Возрастные группы также демонстрируют разные предпочтения. Подростки до 18 лет вдвое чаще переводят с башкирского языка и активно интересуются японским, корейским и арабским. Пользователи 25−34 лет чаще переводят с узбекского, таджикского и азербайджанского, а аудитория старше 45 лет — с итальянского и испанского языков.

Всего в «Яндекс Переводчике» доступно 115 языков, включая языки народов России — мансийский, абазинский и ногайский, а также вымышленные языки, например эльфийский.