Китайский рынок без иллюзий: как продвигать бренд там, где никто не ждет

10 апреля на форуме «PR для экспорта: как продвигать российские компании за рубежом», организованном Агентством креативных индустрий и РАСО, прошла сессия, посвященная коммуникациям на китайском рынке. Опытом продвижения брендов в крупнейшей e-commerce экосистеме мира поделилась Айна Хамзина, исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс» и куратор китайского направления агентства.

«Аймарс» работает в Китае с 2017 года, имеет зарегистрированную дочернюю структуру YIMEIXING (Beijing) Trading Company Ltd. и собственный продукт — бренд льняного масла Northern Lowhill (кит. 诺森溇西, рус. «Северное низкогорье»).

Айна Хамзина подчеркнула, что Китай — самый быстроразвивающийся e-commerce рынок в мире. При этом бренду недостаточно просто подписать договор с дистрибьютором. Завоевание доверия китайской аудитории невозможно делегировать: компания должна пройти весь путь самостоятельно — от изучения аудитории до органичного присутствия в среде местных платформ.

Айна Хамзина, исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс»: Китай — это не просто экспорт. Это выход в другую цифровую реальность. Здесь побеждает не тот, у кого «лучший продукт», а тот, кто стал понятным местному потребителю — визуально, поведенчески, ритмически. И делает это не разово, а системно.

Хамзина объяснила, почему дистрибьютор не будет продвигать бренд с нуля: он работает только с тем, что уже живет в инфополе. А бренд, не встроенный в экосистему WeChat + Douyin + маркетплейсы, — просто не существует для китайского потребителя.

Перед запуском собственного бренда Northern Lowhill команда провела глубокую аналитику — сделала опросы в 20 городах Китая, выявила отличительные особенности локального потребительского поведения, сформулировала уникальное торговое предложение. Отдельное внимание было уделено тому факту, что масло производится и разливается именно в России — это принципиально для китайского потребителя.

Механика продвижения бренда включала:

регистрацию товарного знака и китайского таможенного кода;

запуск флагманских магазинов на Tmall, Taobao, Douyin, WeChat;

постоянную настройку таргетированной рекламы внутри маркетплейсов;

развитие аккаунтов в соцсетях и регулярный контент, в том числе с привлечением микроинфлюенсеров;

и самое важное — непрерывное обучение и адаптацию стратегии.

В результате продукт оказался в топ-10 в своей категории на Tmall, что значительно повысило узнаваемость и уровень доверия со стороны покупателей.

Айна Хамзина подчеркнула: продвижение на китайском рынке — это не разовая акция, а регулярный процесс, в котором важна каждая деталь. Разовая активность — пост, стрим или редкая реклама — не дает эффекта. Для того чтобы бренд был замечен на китайском рынке, необходима продуманная, долгосрочная коммуникация — от визуального контента до клиентского сервиса.

Контакт с китайским покупателем начинается с базовых, но критически важных вещей: мгновенной реакции службы поддержки, активного присутствия в WeChat и обязательного наполнения площадок «социальными доказательствами» — отзывами, демонстрациями, видео и стримами.

Айна Хамзина, исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс»: Контент — это не дополнение к стратегии, а ее основа. Китайская аудитория хочет видеть продукт в действии, слышать живые голоса, сравнивать, смотреть эмоции. Без этого бренд остается невидимым.

Для того чтобы бренд действительно начал работать в Китае, его нужно не просто перевести, а переосмыслить — под ожидания, контексты и язык той страны, где он хочет быть своим. Также важно понять, что в Китае не все решает логистика и цена, и не все дороги ведут на маркетплейсы.

«Очень часто компании приходят в Китай с убеждением: "если продукт хороший, он сам себя продаст". Но китайский рынок не про "лучше", а про "понятно, доверяю, хочу". И путь к этому — только через постоянную, живую коммуникацию», — добавила спикер.