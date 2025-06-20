Китайский маркетплейс Poizon вышел в Россию

В России заработал китайский онлайн-ретейлер Poizon, предлагающий товары ушедших из страны марок. Доставка во все регионы РФ будет бесплатная, сообщает издание Shopper's.

До настоящего времени покупать вещи на площадке можно было только через посредников, в частности, Ozon и Cdek.Shopping. Сейчас Poizon организовал прямые поставки товаров в Россию. Ранее он запустил сайт в РФ, а в июне появилось приложение на русском языке.

Теперь у российских покупателей есть возможность выбирать из более 2 млн товаров непосредственно на платформе. Маркетплейс специализируется на спортивной и люксовой одежде, обуви и аксессуарах таких брендов, как Adidas, Nike, Armani и Gucci.

Срок доставки составляет от 15 до 26 дней, предусмотрена возможность примерки и возврата товара. Вместе с заказом Poizon предоставляет сертификат аутентичности с QR-кодом, содержащим информацию о приобретенном товаре.

Ранее Минпромторгу поручили в координации с другими ведомствами и оператором системы маркировки «Честный знак» — компанией ЦРПТ — принять меры по пресечению нелегальной торговли кодами маркировки.