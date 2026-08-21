Кинотеатры могут запретить умные очки Meta* из-за опасений пиратства

Кинотеатры Великобритании рассматривают возможность ограничить использование умных очков Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) со встроенными камерами. Компании опасаются, что зрители смогут незаметно записывать фильмы и распространять пиратские копии, сообщает The Guardian.

Пока нет введенных полномасштабных запретов, однако многие операторы уже вводят ограничения на использование таких устройств. В Meta* настаивают, что очки не предназначены для скрытой съемки. Во время записи на них загорается небольшой светодиод, а компания регулярно обновляет защиту от попыток закрыть или отключить этот индикатор.

Однако ранее уже появлялись жалобы людей, которые утверждали, что их снимали без предупреждения.

При этом у технологии есть и полезные применения. Британская ассоциация кинотеатров (UKCA) отметила, что умные очки могут помочь людям с ограниченными возможностями: например, обеспечивать настраиваемые субтитры или другие функции для зрителей с нарушениями зрения и слуха. Таким образом, кинотеатрам предстоит найти баланс между безопасностью, приватностью и доступностью.

Некоторые британские площадки уже заняли более жесткую позицию. Сеть ATG Theatres заявила, что съемка во время представлений запрещена, а зрителей с умными очками попросят их снять. Похожую позицию занимает сеть пабов Wetherspoons, где опасаются возможности скрытого наблюдения за посетителями и сотрудниками.

Ранее суды Англии и Уэльса запретили использование умных очков Meta* в судебных зданиях из-за риска скрытой фото- и видеосъемки. До этого аналогичное решение принято в Нью-Йорке. Немецкая правозащитная организация HateAid подала против компании уголовную жалобу.