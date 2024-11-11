В России ожидают пика выпуска отечественных фильмов в прокат в 2026 году

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Россия достигнет пика выпуска в прокат фильмов в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Любимова подчеркнула, что для устойчивого развития отрасли необходимо ежегодно выпускать около 300 релизов отечественных кинопроизводителей, из которых примерно 60 должны являться «крупными».

Министр напомнила, что в 2023 году в российский кинопрокат выпущено 207 отечественных фильмов, а за январь — октябрь 2024-го — 170.

«Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — указала Ольга Любимова.

Среди картин, которые запланированы на 2025−2026 годы, — семейные фэнтезийно-приключенческие фильмы «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Буратино», приключенческую фантастику «Кракен», биографический фильм о жизни Александра Пушкина «Пророк».

Министр добавила, что было принято решение о финансировании продолжений наиболее «зрительских» проектов за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат с 1 июня по 15 августа.

«Надеемся, эта мера также будет способствовать формированию наиболее равномерного релизного графика в будущем», — резюмировала Любимова.

Ранее сообщалось, что кинематограф и культура стали одними из наиболее динамично развивающихся отраслей в России.