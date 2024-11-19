Кейс KINETICA и CDEK: как привлечь 37 млн прямых переходов и 12 млн дискавери-переходов

CDEK стремится не просто увеличить количество переходов, но и повысить качество взаимодействия с брендом, измеряемое целевыми действиями пользователей на картах. Команда KINETICA рассказала Sostav о том, как им удалось сделать самое крупное размещение за всю историю «Яндекс.Карт», нарастив ключевые показатели на 121%.

О клиенте

CDEK — это одна из крупнейших транспортных компаний, специализирующихся на логистике по всей территории России и мира.

Об агентстве

KINETICA — перформанс-агентство, специализирующееся на продвижении ecom- и логистических операторов. В активном портфеле агентства — CDEK, ПЭК, TRASKO, в портфолио — кейсы для «Почты России», DPD, «Альфа-Банка» и другие.

Цели и задачи сотрудничества

Перед клиентом стояла задача — повысить узнаваемость пунктов выдачи заказов CDEK, а также привлечь новую целевую аудиторию на сайт компании. Команда KINETICA сотрудничает со CDEK уже несколько лет, за это время все основные рекламные инструменты были либо внедрены, либо протестированы — необходимо было предложить нестандартный подход.

Решение

Отметились на карте: все точки внимания для клиентов

Пользователи, которым нужно отправить посылку или документы, часто используют картографические сервисы для быстрого поиска ближайших пунктов доставки — это экономит их время, особенно в крупных мегаполисах. Мы решили воспользоваться возможностями брендированного приоритетного размещения на «Яндекс.Картах».

Этот формат обеспечил команде сразу несколько преимуществ:

повышение узнаваемости бренда — метки с логотипом на карте не только помогли пользователям быстрее находить пункты выдачи, но и усилили ассоциацию между брендом и локацией;

поднятие в результатах поиска — по статистике «Яндекса», первые десять позиций в списке получают 86% кликов;

детализированная карточка с услугами — благодаря расширенной информации о компании пользователи могли получить полное представление о CDEK, что мотивировало их воспользоваться услугой;

присутствие на страницах конкурентов — мы также обеспечили показ карточки CDEK в блоке «Похожие места рядом», что помогло перетянуть внимание клиентов конкурентов.

Как «выжать» максимум из размещения?

На практике добиться максимальной отдачи от размещения оказалось не так сложно.

Артем Первухин, продакшн-директор KINETICA: Наш опыт показал, что эффективность размещения на картах строится на принципе максимальной информативности. Каждый элемент профиля — от брендированной метки до витрины услуг — это точка контакта с потенциальным клиентом. Вдумчивая настройка всех компонентов позволила не только привлечь новую аудиторию, но и повысить качество взаимодействия с брендом.

Брендированное размещение — один из инструментов выделения на фоне конкурентов, особенно когда речь идет о небрендовых запросах. Это инструмент, который помогает не только удерживать внимание аудитории, но и оставаться заметным в информационном потоке, несмотря на высокую конкуренцию.

Результаты

От старта рекламной кампании до ее завершения нам удалось добиться:

количество прямых переходов (пользователи, уже знакомые с компанией, которая намеренно ищет ее на карте) увеличилось на 42% — 37 млн пользователей;

количество дискавери-переходов (пользователи, которые нашли карточку компании через поиск услуги или перешли с профиля конкурента) выросло на 121% — 12 млн пользователей.

Целевые действия пользователей на карточках:

количество переходов на сайт увеличилось на 5 748%;

количество просмотров акций увеличилось на 7 475%;

суммарно 7 млн построений маршрута.