KIM.agency и «Свои люди»: цифровая трансформация клуба предпринимателей

«Свои люди» — закрытый клуб, объединяющий 900 предпринимателей и основателей бизнеса. Когда сообщество выросло, ручное управление перестало работать: администраторы тратили до 8 часов в день на создание пар, новички терялись на входе, качество нетворкинга снижалось. Агентство KIM.agency создало для комьюнити «Свои люди» бота, который перевел подбор партнеров в автоматический режим, снял нагрузку с команды и превратил случайные знакомства в системный процесс. Команда проекта поделилась подробностями с редакцией Sostav.
Задача
На старте проекта KIM.agency провели серию глубинных интервью с членами клуба и администрацией. Это позволило выявить ключевые сложности и поставить измеримые задачи:
- снизить временные затраты сотрудников и сократить время обработки одного человека— с 10−20 минут до 1−2 минут;
- автоматизировать не менее 70% первичных касаний с резидентами;
- повысить конверсию из новичка в активного участника минимум в 1,5 раза;
- обеспечить актуальность анкет;
- сделать процесс прозрачным — добавить метрики для отслеживания воронки и узких мест.
Без цифрового инструмента развитие оказалось невозможным: чем больше становилось людей, тем больше беспорядка и ниже ценность среды.
Концепция
Бот должен был стать не просто списком контактов, а помощником, который управляет нетворкинг-процессом:
- помогает находить релевантные пары;
- следит за «свежестью» характеристик;
- дает доступ к закрытой информации: партнеры, ивенты, документы.
Главная идея, заложенная в основу, — двухэтапное выявление связей. Сначала система отсеивает очевидные совпадения по явным признакам, а затем подключает искусственный интеллект, чтобы находить скрытые точки пересечения. Такой подход гарантирует надежность и глубину рекомендаций.
Реализация: от гипотез к рабочей системе
Этап 1. Анкетирование и формальный поиск
Проект стартовал с простой идеи: фиксировать отрасли, компетенции и запросы, затем автоматически сводить пользователей по соответствиям. На раннем тестировании стало ясно: прямое сопоставление дает поверхностные результаты. Предприниматели получали союзников, но не понимали, что с ними делать. Ценность коллаборации оставалась размытой.
Этап 2. Подключение нейросети
Следующий шаг — попытка усилить поиск с помощью ИИ. Он действительно улавливал глубинные связи, но выдавал общие формулировки, которые неприменимы в реальном бизнесе. Сильный инструмент оказался бесполезным без правильной настройки и контекста.
Этап 3. Смена фокуса: от поиска пары к сценарию
Переломный момент случился, когда команда сместила акцент с «кого свести» на «зачем сводить». Выяснили, что членам сообщества нужно не просто знакомство, а понятный сценарий взаимодействия: в каком формате можно объединиться и к какому результату прийти. Это изменило всю логику продукта.
Этап 4. Формирование гибридной архитектуры
Так родилась двухуровневая система.
- Фильтры по правилам. Здесь работают жесткие критерии: отрасль, компетенции и запросы. Это быстро, надежно и дает гарантированный результат. Например, если один ищет «финансового директора», а второй имеет тег «финансы», то регистрируется совпадение.
- Анализ с помощью ИИ. Нейросеть извлекает взаимосвязи, которые не видны при поверхностном сравнении. На выходе получается персонализированный ответ. Например, сервис формирует коллаборацию, когда видит, что партнер А занимается логистикой, партнер Б оптимизировал складские запасы на 20% в компании из смежной отрасли.
Этап 5. Создание базы знаний и готовых планов
Чтобы предложения стали предметными, собрали базу знаний. В нее вошли реальные кейсы резидентов, бизнес-методики и проверенные сценарии сотрудничества. В результате бот не просто предлагает пару, а выдает готовый план с измеримыми результатами. В нем расписаны возможные проекты, пошаговые действия, целевые показатели и сроки. Это стало главной фишкой.
Этап 6. Проблема качества сведений
Тестирование показало: алгоритм бессилен, если данные устарели. Простые напоминания не работали — люди их игнорировали. Пришлось пересмотреть структуру профиля и сделать обновление частью пользовательского пути. Сейчас бот деликатно, но настойчиво сообщает об этом раз в 90 дней.
Этап 7. Доработка
Разработка строилась на постоянных уточнениях: тестировали ограниченные группы, наблюдали за их поведением и корректировали механику. Увидели, что иногда самые эффективные альянсы возникали там, где на первый взгляд не было пересечений. Это укрепило решение оставить ИИ в качестве второго уровня, а не заменять им базовые фильтры.
Этап 8. Резервные механизмы
Полагаться только на нейросеть рискованно: она может быть временно недоступна или нестабильна. Поэтому предусмотрели защиту.
- Запасной режим. Если ИИ не отвечает или выдает ошибку, происходит переключение на базовые правила. Фильтрация идет по заданным параметрам, человек всегда получает ответ.
- Сохранение удачных генераций. Чтобы снизить нагрузку и ускорить процесс, эффективные результаты сохраняются. В случае такого же запроса бот берет готовый из хранилища.
- Повторная обработка. При сбоях задача не пропадает, сервис ставит ее в очередь и через некоторое время пробует снова.
Этап 9. Итог: от инструмента к управляющей системе
В результате проект прошел путь от простого инструмента подбора до сервиса, который управляет нетворкингом как целостным процессом — от сбора информации до формирования конкретных шагов для каждого члена комьюнити.
Результаты внедрения
- Снижение нагрузки на администраторов: обработка одной заявки сократилась с 10−20 минут до 1−2 минут. Сейчас команда направляет ресурс на развитие клуба и организацию мероприятий.
- Автоматизация первичных касаний — 70−80% перешло боту.
- Рост вовлеченности: конверсия из новичка в активного участника выросла в 1,5−2 раза. Резиденты быстрее включаются в жизнь сообщества.
- Актуальность: раз в 90 дней приходит напоминание об обновлении.
- Управляемость процессами: появилась возможность отслеживать воронку, видеть узкие места и тестировать гипотезы на основе данных, а не интуиции.
Константин Ким, основатель KIM.agency:
Это сотрудничество — про создание среды, в которой рождаются реальные бизнес-связи. Мы изначально заложили в фундамент идею, о том, что каждый предприниматель может стать точкой роста для другого — клиентом, партнером или источником новых возможностей.
Проект развивается как живая система. Продолжается постоянная доработка механики рекомендаций, усиливается база знаний, продукт адаптируется под поведение пользователей. В этом процессе важна не только технология, но и плотное взаимодействие с командой и основателем — именно за счет этого удается находить решения, которые не просто красиво звучат, но и эффективно работают.
Артем Митин, основатель клуба «Свои люди»:
Работа получилась практичной и при этом глубокой. KIM.agency не просто сделали бота, они помогли упорядочить сам процесс: выстроили логику, структурировали поток участников, собрали базу знаний. Сначала разобрались в задаче и проблемах, четко определили «боли», только после этого приступили к автоматизации. В результате мы получили не просто инструмент, а понятную систему, которая реально экономит время.