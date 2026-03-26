KIM.agency и «Свои люди»: цифровая трансформация клуба предпринимателей

«Свои люди» — закрытый клуб, объединяющий 900 предпринимателей и основателей бизнеса. Когда сообщество выросло, ручное управление перестало работать: администраторы тратили до 8 часов в день на создание пар, новички терялись на входе, качество нетворкинга снижалось. Агентство KIM.agency создало для комьюнити «Свои люди» бота, который перевел подбор партнеров в автоматический режим, снял нагрузку с команды и превратил случайные знакомства в системный процесс. Команда проекта поделилась подробностями с редакцией Sostav.

Задача

На старте проекта KIM.agency провели серию глубинных интервью с членами клуба и администрацией. Это позволило выявить ключевые сложности и поставить измеримые задачи:

снизить временные затраты сотрудников и сократить время обработки одного человека— с 10−20 минут до 1−2 минут;

автоматизировать не менее 70% первичных касаний с резидентами;

повысить конверсию из новичка в активного участника минимум в 1,5 раза;

обеспечить актуальность анкет;

сделать процесс прозрачным — добавить метрики для отслеживания воронки и узких мест.

Без цифрового инструмента развитие оказалось невозможным: чем больше становилось людей, тем больше беспорядка и ниже ценность среды.

Концепция

Бот должен был стать не просто списком контактов, а помощником, который управляет нетворкинг-процессом:

помогает находить релевантные пары;

следит за «свежестью» характеристик;

дает доступ к закрытой информации: партнеры, ивенты, документы.

Главная идея, заложенная в основу, — двухэтапное выявление связей. Сначала система отсеивает очевидные совпадения по явным признакам, а затем подключает искусственный интеллект, чтобы находить скрытые точки пересечения. Такой подход гарантирует надежность и глубину рекомендаций.

Реализация: от гипотез к рабочей системе

Этап 1. Анкетирование и формальный поиск

Проект стартовал с простой идеи: фиксировать отрасли, компетенции и запросы, затем автоматически сводить пользователей по соответствиям. На раннем тестировании стало ясно: прямое сопоставление дает поверхностные результаты. Предприниматели получали союзников, но не понимали, что с ними делать. Ценность коллаборации оставалась размытой.

Этап 2. Подключение нейросети

Следующий шаг — попытка усилить поиск с помощью ИИ. Он действительно улавливал глубинные связи, но выдавал общие формулировки, которые неприменимы в реальном бизнесе. Сильный инструмент оказался бесполезным без правильной настройки и контекста.

Этап 3. Смена фокуса: от поиска пары к сценарию

Переломный момент случился, когда команда сместила акцент с «кого свести» на «зачем сводить». Выяснили, что членам сообщества нужно не просто знакомство, а понятный сценарий взаимодействия: в каком формате можно объединиться и к какому результату прийти. Это изменило всю логику продукта.

Этап 4. Формирование гибридной архитектуры

Так родилась двухуровневая система.

Фильтры по правилам. Здесь работают жесткие критерии: отрасль, компетенции и запросы. Это быстро, надежно и дает гарантированный результат. Например, если один ищет «финансового директора», а второй имеет тег «финансы», то регистрируется совпадение.

Анализ с помощью ИИ. Нейросеть извлекает взаимосвязи, которые не видны при поверхностном сравнении. На выходе получается персонализированный ответ. Например, сервис формирует коллаборацию, когда видит, что партнер А занимается логистикой, партнер Б оптимизировал складские запасы на 20% в компании из смежной отрасли.

Этап 5. Создание базы знаний и готовых планов

Чтобы предложения стали предметными, собрали базу знаний. В нее вошли реальные кейсы резидентов, бизнес-методики и проверенные сценарии сотрудничества. В результате бот не просто предлагает пару, а выдает готовый план с измеримыми результатами. В нем расписаны возможные проекты, пошаговые действия, целевые показатели и сроки. Это стало главной фишкой.

Этап 6. Проблема качества сведений

Тестирование показало: алгоритм бессилен, если данные устарели. Простые напоминания не работали — люди их игнорировали. Пришлось пересмотреть структуру профиля и сделать обновление частью пользовательского пути. Сейчас бот деликатно, но настойчиво сообщает об этом раз в 90 дней.

Этап 7. Доработка

Разработка строилась на постоянных уточнениях: тестировали ограниченные группы, наблюдали за их поведением и корректировали механику. Увидели, что иногда самые эффективные альянсы возникали там, где на первый взгляд не было пересечений. Это укрепило решение оставить ИИ в качестве второго уровня, а не заменять им базовые фильтры.

Этап 8. Резервные механизмы

Полагаться только на нейросеть рискованно: она может быть временно недоступна или нестабильна. Поэтому предусмотрели защиту.

Запасной режим. Если ИИ не отвечает или выдает ошибку, происходит переключение на базовые правила. Фильтрация идет по заданным параметрам, человек всегда получает ответ.

Сохранение удачных генераций. Чтобы снизить нагрузку и ускорить процесс, эффективные результаты сохраняются. В случае такого же запроса бот берет готовый из хранилища.

Повторная обработка. При сбоях задача не пропадает, сервис ставит ее в очередь и через некоторое время пробует снова.

Этап 9. Итог: от инструмента к управляющей системе

В результате проект прошел путь от простого инструмента подбора до сервиса, который управляет нетворкингом как целостным процессом — от сбора информации до формирования конкретных шагов для каждого члена комьюнити.

Результаты внедрения

Снижение нагрузки на администраторов: обработка одной заявки сократилась с 10−20 минут до 1−2 минут. Сейчас команда направляет ресурс на развитие клуба и организацию мероприятий.

Автоматизация первичных касаний — 70−80% перешло боту.

Рост вовлеченности: конверсия из новичка в активного участника выросла в 1,5−2 раза. Резиденты быстрее включаются в жизнь сообщества.

Актуальность: раз в 90 дней приходит напоминание об обновлении.

Управляемость процессами: появилась возможность отслеживать воронку, видеть узкие места и тестировать гипотезы на основе данных, а не интуиции.

Константин Ким, основатель KIM.agency: Это сотрудничество — про создание среды, в которой рождаются реальные бизнес-связи. Мы изначально заложили в фундамент идею, о том, что каждый предприниматель может стать точкой роста для другого — клиентом, партнером или источником новых возможностей. Проект развивается как живая система. Продолжается постоянная доработка механики рекомендаций, усиливается база знаний, продукт адаптируется под поведение пользователей. В этом процессе важна не только технология, но и плотное взаимодействие с командой и основателем — именно за счет этого удается находить решения, которые не просто красиво звучат, но и эффективно работают.