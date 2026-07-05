«Киевская площадь» закрыла пилотные магазины «Фуд сити экспресс»

Группа «Киевская площадь» закрыла оба пилотных магазина сети «Фуд сити экспресс» в Москве, точки на улице Петра Алексеева и Ленинском проспекте больше не работают. В пресс-службе «Фуд Сити» подтвердили «Ведомостям» закрытие проекта, отметив, что он «не развился».

Проект «Фуд сити экспресс» был запущен в конце 2024 года и стал попыткой группы «Киевская площадь» выйти в сегмент магазинов у дома. На старте компания открыла две пилотные точки в жилых районах Москвы и рассматривала возможность масштабирования сети.

Первоначально проект предполагал развитие по франчайзинговой модели. В перспективе сеть могла вырасти примерно до 600 магазинов, что должно было позволить конкурировать с федеральными продуктовыми ретейлерами. Концепция сети строилась вокруг инфраструктуры агрокластера «Фуд Сити». Предполагалось, что это обеспечит доступ к свежим продуктам напрямую от поставщиков и станет ключевым конкурентным преимуществом на рынке магазинов у дома.

Однако за все время проект не вышел за пределы пилотного запуска. Обе открытые точки закрылись, а новых магазинов сеть не запустила. В компании не раскрывают причины прекращения работы формата. Фактически проект остался на стадии эксперимента и не был масштабирован на федеральный уровень.