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20.01.2025 в 05:40

«Киевская площадь» будет развивать сеть «Фуд сити экспресс»

Это будут магазины в формате «у дома»

В Москве появится новая продуктовая сеть «Фуд сити экспресс». Она будет развиваться на базе «Фуд сити» — продовольственного комплекса на Калужском шоссе, принадлежащего девелоперской группе «Киевская площадь». В планах ГК — за год открыть до 600 точек по франчайзинговой модели, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В конце 2024 года под брендом «Фуд сити экспресс» уже открылись две торговые точки в столичных жилых комплексах. Сеть активно набирает персонал.

Один из собеседников издания рассказал, что в магазинах у дома планируется продавать свежую продукцию из «Фуд сити», товары для ресторанов через пункты выдачи заказов, а также развивать гиперлокальную доставку.

В «Фуд сити» добавили, что выход в формат магазинов «у дома» — логичное развитие концепции агрокластера. Благодаря этому «команда стремится стать еще ближе к покупателям».

Эксперты отмечают, что формат «у дома» сейчас самый перспективный. Так, представитель X5 Group оценивает долю магазинов у дома в общем обороте розничной торговли более чем в 30%. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает запуск одного магазина формата 200−300 м2 в 11−13 млн руб.

В прошлом году ГК «Киевская площадь» приобрела почти за 1,7 млрд руб. в столичном районе Выхино два торговых центра, на базе которых будет создан кластер по продаже продуктов питания. Также группа купила Центральный детский мир на Лубянке в Москве. В настоящее время «Киевская площадь» строит гостиничный комплекс «Россия» рядом с парком «Зарядье».

Киевская площадь Фуд Сити
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