Кибермошенники впервые использовали Масленицу для обмана россиян

В 2025 году киберпреступники впервые использовали тему Масленицы для мошенничества, сообщила «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывшая F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

Традиционно Масленица в России не сопровождается распродажами, акциями с подарками и скидками, да и в целом у нее нет окраски события, связанного со значительными финансовыми тратами. Однако злоумышленники создали фальшивые сайты от имени реальных компаний, стилизованные под праздник.

Пользователям предлагалось ввести свои данные для «получения бонусов», после чего с ними связывались мошенники, представляясь финансовыми менеджерами. Они уговаривали жертв внести «депозит» для покупки акций, обещая высокую прибыль.

Такой вид мошенничества относится к инвестиционным схемам, когда попавшие в ловушку граждане переводят деньги, но не получают никаких реальных вложений. Эксперты отмечают, что раньше Масленица не использовалась для подобных схем, так как этот праздник не связан с финансами, скидками или подарками.

Специалисты рекомендуют россиянам соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на сомнительных сайтах и использовать антивирусные программы. Важно проверять информацию о «бонусах» и «подарках» на официальных сайтах компаний, особенно если предложение кажется слишком заманчивым.

Ранее МВД предупредило о новых схемах кибермошенничества среди молодежи. Студентов пытаются обмануть через звонки о проверке данных.