KIA включила Россию в стратегию продаж до 2030 года

Южнокорейский автопроизводитель KIA впервые за последние годы включил российский рынок в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Возвращение России в стратегические планы KIA происходит на фоне обсуждений возможного завершения конфликта на Украине и потенциального возвращения на рынок страны Hyundai Motor Group.

Как утверждают источники агентства, конкретные цели по продажам были озвучены лишь для ключевых регионов — Северной Америки (1,11 млн автомобилей), Европы (774 тыс.), Южной Кореи (580 тыс.) и Индии (400 тыс.). Однако в общий объем также вошел российский рынок, где компания рассчитывает реализовать 50 тыс. автомобилей.

До ухода с российского рынка в 2022 году KIA и Hyundai занимали лидирующие позиции, совместно реализовав в 2021 году 354 тыс. автомобилей и достигнув доли рынка в 23,3%. Однако после их ухода китайские автопроизводители значительно усилили свои позиции, увеличив долю с 8,1% в 2021 году до 60,4% в 2024 году, а объемы продаж — с 120 тыс. до 930 тыс. автомобилей.

Представитель Корейской ассоциации автомобильной промышленности (KAMA) заявил агентству Yonhap, что для успешного возвращения на российский рынок корейским автопроизводителям необходимо разработать стратегию, учитывающую изменения в уровне затрат и возможное возобновление местного производства. Он также подчеркнул, что планы компаний могут существенно измениться в зависимости от санкционной политики Запада и промышленной политики российского правительства.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что компания KIA официально не объявляла о планах продать 50 тыс. автомобилей в России в 2025 году. По его словам, распространенная СМИ информация была искажена, и говорить о полноценном возвращении бренда на российский рынок пока преждевременно.

Эксперт подчеркнул, что в случае реальных планов по продажам первыми были бы проинформированы дилеры, однако в профессиональном сообществе об этом ничего не известно. Кроме того, направленные в штаб-квартиру KIA запросы остались без ответа, что, по мнению Кадакова, указывает на отсутствие конкретики в отношении российского рынка.