Турецкая комедия «Холоп: Великолепный век» возглавила прокат в России

Турецкий ремейк российской комедии «Холоп» — «Холоп: Великолепный век» — за прошедшие выходные собрал 108,4 млн руб. и возглавил кинопрокат в России и СНГ. Таковы предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 23−26 января.

Кроме того, в пятерку кассовых фильмов вошли: «Василий» (103,2 млн руб.), «Финист. Первый богатырь» (91,3 млн руб.), «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» (82,3 млн руб.), «Плохая девочка» (53 млн руб.).

«Холоп: Великолепный век» снят режиссером Онуром Унлю. Главную роль в проекте исполнил Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Фильм рассказывает историю перевоспитания избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века.

Оригинальный «Холоп» вышел на большие экраны в 2019 году. Фильм Клима Шипенко о перевоспитании избалованного сына олигарха стал хитом, установив в 2020 году рекорд кассовых сборов — более 3 млрд руб. «Холоп» удерживал звание самого кассового отечественного фильма до 2022 года, когда его обогнал «Чебурашка».