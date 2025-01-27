Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.01.2025 в 17:10

Турецкая комедия «Холоп: Великолепный век» возглавила прокат в России

Картина заработала 108,4 млн рублей за уикенд

1

Турецкий ремейк российской комедии «Холоп» — «Холоп: Великолепный век» — за прошедшие выходные собрал 108,4 млн руб. и возглавил кинопрокат в России и СНГ. Таковы предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 23−26 января.

Кроме того, в пятерку кассовых фильмов вошли: «Василий» (103,2 млн руб.), «Финист. Первый богатырь» (91,3 млн руб.), «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» (82,3 млн руб.), «Плохая девочка» (53 млн руб.).

«Холоп: Великолепный век» снят режиссером Онуром Унлю. Главную роль в проекте исполнил Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Фильм рассказывает историю перевоспитания избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века.

Оригинальный «Холоп» вышел на большие экраны в 2019 году. Фильм Клима Шипенко о перевоспитании избалованного сына олигарха стал хитом, установив в 2020 году рекорд кассовых сборов — более 3 млрд руб. «Холоп» удерживал звание самого кассового отечественного фильма до 2022 года, когда его обогнал «Чебурашка».

Россия комедия «Холоп: Великолепный век»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.