Кейс RUSSPASS и Twinby: как первое свидание превратили из стресса в культурный сценарий

Онлайн-знакомства решают проблему поиска пары, но не решают главный вопрос первого свидания — куда идти. Из-за этого многие диалоги так и остаются в чате. Команды RUSSPASS и Twinby приняли этот вызов и предложили готовый сценарий свидания через культурный отдых!

Контекст и мотивация

Зимние праздники меняют поведение аудитории: как показывает исследование компании «Сравни», первые недели января люди чаще предпочитают проводить дома в окружении близких.

Главный барьер — неизвестность от встречи с новым человеком — усиливается из-за того, что непонятно, куда можно пойти на первое свидание, чтобы это было комфортно, осмысленно и небанально, — тем более в период, когда на улице минус, а половина заведений не работает. Так мы поняли: чтобы снизить тревогу от неизвестности, людям нужен готовый план встречи.

Для Twinby это стало возможностью поддержать пользователей в переходе от онлайн-знакомств к офлайн-встречам. А для RUSSPASS — показать себя как билетный сервис, который помогает в жизненных ситуациях, в том числе — отвечает на вопрос «Куда сходить на свидание?».

Основная идея коллаборации

Вместо абстрактных советов и вдохновляющих слоганов мы предложили готовый сценарий: первое свидание как совместный культурный опыт — поход в музей или на выставку!

Отказ от банальных идей в пользу культуры и искусства превращает встречу в осознанный диалог. Такой формат раскрывает общие интересы и помогает паре быстрее сблизиться.

Механика и реализация

Мы сделали ставку на нативную интеграцию внутри пользовательского пути Twinby. Идея свидания появлялась в тот момент, когда пользователь уже находился в процессе знакомства и задумывался о встрече.

При входе в приложение пользователи видели баннер на весь экран, а также баннерную кнопку в профиле. Переход вел сразу на специальную подборку музеев и выставок на сайте RUSSPASS.

Дополнительно в приложении на месяц появился статус «Наслаждаться искусством вместе», который стал способом самовыражения пользователей.

Сложности и решения

Основной вызов — праздничный период. В это время внимание пользователей рассеивается, потому что предложений слишком много: онлайн-пространство перегружено контентом, коммуникациями и развлечениями.

Поэтому особенно важно было захватить внимание аудитории. Мы нашли решение: ключ был в максимальной простоте и нативности. Идея была реализована внутри интерфейса приложения в моменты, когда пользователь уже думает о знакомствах и встречах.

Проблематика на подготовительном этапе

Перед командой RUSSPASS также стояла задача не просто дать пользователям ссылку на каталог, а сформировать подборку, которая идеально подходит для первого свидания. И здесь важно понимать масштаб: на платформе представлено более 1 000 мероприятий и развлечений в Москве. Это выставки и музеи, мастер-классы и смотровые, иммерсивные шоу и другие активности. Каждое место тщательно оценивалось по нескольким параметрам:

Насколько комфортно там двум людям, которые видятся впервые?

Есть ли пространство для живого разговора или формат поглощает все внимание?

Понравится ли оно молодой аудитории?

Подходит ли оно для холодного времени года?

В итоге из более чем тысячи вариантов в финальную подборку вошли около 50 событий, это менее 5% из всего каталога. Когда вариантов слишком много, пользователь уходит, не выбрав ничего. Поэтому мы намеренно избегали парадокса выбора, чтобы человек не утонул в каталоге, а быстро нашел то, что ему нравится, и пошел на свидание.

Егор Преженцев, yачальник управления маркетинга RUSSPASS: Сотрудничество с командой Twinby оставило исключительно положительные впечатления. Нам удалось реализовать проект в согласованные временные рамки, при этом итоговый результат превзошел все ожидания. Такого эффекта удалось достичь благодаря грамотной синергии нашего продукта и возможностей площадки.

Евгений Мамаев, коммерческий и B2B директор Twinby: Для Twinby совместный проект с RUSSPASS особенно важен, ведь мы стараемся помогать людям идти в осознанные знакомства: проверять психологическую совместимость, общие интересы и грамотно начинать общение. Первая встреча — это следующий шаг, который во многом определит дальнейшее общение пары. И мероприятия, представленные в сервисе, отлично подходят для свидания, ведь создают общий контекст на стыке интересов двух людей. Мы рады, что у нас вышел замечательный проект, который попал в потребности пользователей, смог привлечь новую аудиторию для RUSSPASS, а для Twinby стал укреплением смыслов, которые мы транслируем.

Результаты

По результатам запуска проекта мы проанализировали ключевые показатели эффективности: охваты, клики и CTR рекламных форматов, а также вовлеченность пользователей и установку тематического статуса.

Среди наиболее явных побед этого проекта можно выделить тематический статус «Наслаждаться искусством вместе» — он устанавливался в 4 раза чаще, чем статусы других партнеров за аналогичный период.

Нам также удалось перевыполнить план охватных показателей рекламной кампании на 10%, а все основные KPI были выполнены.

Посещаемость сайта превысила плановый показатель на 26%. Такой результат говорит о том, что наше предложение оказалось ценным для пользователей. Мы дали людям то, что они хотели увидеть, и сделали это в правильном месте.

В итоге проект показал, что коллаборации между платформами могут создавать новые социальные сценарии и решать реальные задачи аудитории, при этом объединяя интересы бизнеса и потребности людей.

Состав творческой группы:

RUSSPASS

Руководитель дирекции: Ксения Гюлер

Начальник управления: Егор Преженцев

Руководитель направления: Станислав Устинов

Ведущий специалист: Мария Антипова

Twinby

Руководитель спецпроектов: Анастасия Лапина

Старший менеджер спецпроектов: Дарья Лапаева

Дизайнер: Анфиса Тютенькова

Копирайтер: Елизавета Левина