Кейс Red solution и BYYD: как повысить знание о бренде бытовой техники в праздничный сезон

Бытовая техника и электроника — одна из самых конкурентных категорий, особенно в сезон праздников. Для ее рекламы важно сочетать перформанс-инструменты с медийными решениями для повышения лояльности и формирования спроса. Команда BYYD рассказала Sostav, как мобильная реклама привлекла целевой трафик на сайт и повысила узнаваемость бренда среди мобильной аудитории в предновогодний период.

Клиент

Red solution — бренд инновационной бытовой техники и электроники. Ориентирован на людей, которые ищут удобные и технологичные решения для улучшения качества жизни.

Цель кампании: повысить узнаваемость бренда и привлечь целевую аудиторию на сайт.

Решение

In-app кампания была нацелена на решение брендформанс задач. Для этого использовали таргетинг по соцдем признакам, интересам и географическому положению, чтобы точно настроить коммуникацию с целевой аудиторией.

Целевой аудиторией стали мужчины и женщины с 25 до 55 лет, интересующиеся шоппингом, кулинарией, хобби, отдыхом, путешествиями, ремонтом и декором. Такой выбор был сделан, чтобы охватить широкий спектр интересов, актуальных в предновогодний период.

Специалисты платформы и бренда решили не ограничивать объем охвата, понимая, что в праздничный сезон пользователи могут искать как идеи для подарков, так и решения для бытовых нужд.

Креатив

В качестве креатива был выбран интерактивный Rich Media баннер, разделённый на три слайда для максимальной вовлеченности пользователя.

Первый слайд был посвящён лого бренда Red solution, что служило для знакомства и закрепления бренда в памяти аудитории.

Второй слайд вовлекал пользователя вопросом «Любите подарки?» и демонстрировал технику, что стимулировало продолжить просмотр и вызвало интерес.

На третьем слайде также была показана техника, с предложением скидки по промокоду и кнопкой для перехода на сайт. Весь креатив был выдержан в фирменном красном цвете, что усилило визуальное восприятие и соответствовало брендингу.

Результаты

Оптимизация кампании проводилась с использованием данных BYYD и «Яндекс.Метрики». Площадки с низким CTR исключались из кампании, а приложения с наилучшими постклик-показателями продолжали участвовать.

Сама кампания была разделена на два этапа: основной и ретаргетинговый.

На основном этапе получили CTR 2,05%. Среднее время на сайте составило 1 минуту 16 секунд (рыночный показатель около 30 секунд), а глубина просмотра — 2,53.

На втором этапе был проведен ретаргетинг по Device ID пользователей, которые кликнули на рекламу в основной кампании. Этот этап получил такой же CTR 2,05%. Количество кликов составило 1 437, а поведенческие метрики превысили бенчмарки.

Кроме того, для оценки эффективности мобильной кампании эксперты платформы провели Brand Lift исследование.

Сначала опросили пользователей, не видевших рекламное сообщение, чтобы измерить их осведомленность о бренде. Затем тех, кто взаимодействовал с рекламой, исключив пересечения с первой группой.

Результаты показали, что узнаваемость бренда Red solution среди мобильной аудитории увеличилась на 27,04% после запуска in-app кампании. Это подтверждает высокую эффективность брендформанс подхода.

Команда бренда Red solution: Рекламная кампания с платформой BYYD оправдала наши ожидания. Платформа проявила себя как надежный партнер, обеспечив качественный трафик в предновогодний период и отличные поведенческие метрики.

Команда платформы BYYD: Благодарим команду Red solution за доверие и продуктивное сотрудничество. Двухэтапная кампания показала отличные результаты, значительно повысив узнаваемость бренда среди мобильной аудитории, что было подтверждено данными Brand Lift исследования. Ожидаем продолжение успешного партнерства.

Команда проекта

Red solution (клиент)

Директор по маркетингу: Ольга Орешкина

Диджитал-маркетолог: Кристина Пожидаева

BYYD DSP (мобильная рекламная платформа)