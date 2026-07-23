Открываем новый «Мир»: как HR-бренд объединяет визионеров

Агентство Braining Group и команда НСПК разрабатывают новый бренд работодателя и перезапускают коммуникационную стратегию для удержания и привлечения экспертов. Как стать узнаваемым и чем можно выгодно отличаться на загруженном предложениями рынке, Sostav узнал у команды Braining Group , которая ведет этот проект.

Клиент и задача

Национальная система платежных карт (НСПК) — создатель и оператор национальной платежной системы «Мир», универсального QR-кода и биометрических платежных решений. Компания разрабатывает и новые направления, соединяя интересы людей, банков, бизнеса и государства через партнерства, инновации и технологии. Но, как честно признаются сами сотрудники: «Рассказываешь про НСПК, а в ответ слышишь: "А что это такое?"». При этом в команде работают действительно сильные эксперты: они создают продукты, которыми пользуются миллионы людей, управляют финансовой инфраструктурой всей страны и формируют правила рынка. Здесь было необходимо решение, которое поможет и сохранять, и привлекать людей, которые не боятся масштаба и ответственности, чтобы эффективно реализовать бизнес-стратегию НСПК.

Решение

В Braining Group начали с погружения в суть компании — с личных встреч и онлайн-опросов сотрудников: от линейных разработчиков до топ-менеджмента.

Екатерина Клестова-Надеева, директор департамента персонала и организационного развития НСПК: Мы решили честно проанализировать свои сильные стороны и зоны роста как бренда работодателя. Это результат большой внутренней работы и рефлексии. Разобраться в себе нам помог каждый, кто давал интервью и участвовал в опросах. Искренность и вовлеченность наших коллег помогли собрать инсайты, которые очень пригодились при разработке гипотез и идей.

Решение появилось, когда был найден и определен типаж идеального сотрудника — визионер. Больше, чем просто эксперт в своем деле. Тот, кто постоянно находится в поиске современных решений и задает правила в индустрии.

НR-платформа

На основе полученных данных была сформирована стратегия бренда работодателя, которая помогает донести ключевое преимущество компании и отстроиться от многочисленных конкурентов: «Мы сообщество визионеров и предлагаем работу для специалистов высокого класса. Нас мало, мы нанимаем избирательно. Попасть к нам — получить роскошь профессионального признания».

Еще одно решение — выход на HR-рынок под именем бренда платежной системы «Мир». Это название есть на каждой карте, его знает каждый житель страны. Это мгновенная узнаваемость, масштаб и эмоциональный отклик.

Лидия Каширина, директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК: Исследования показывают высокую узнаваемость бренда платежной системы «Мир», люди воспринимают бренд как надежный и современный, национального масштаба. Безусловно, такая узнаваемость и сильное восприятие бренда являются ценным преимуществом, поэтому решили использовать «Мир» и для развития HR-бренда. Смело? Возможно. Но именно такие решения и отличают сообщество визионеров.

Креативная концепция

Идея создания сообщества визионеров стала базой для метафоры креативной концепции. Был найден понятный каждому образ — светлый ум, который отразился не только в слогане, но и в визуальном языке.

Дмитрий Рафальский, основатель Braining Group: Почему «Сообщество визионеров»? Потому что это одновременно про смелость, про коллективную силу и про ответственность. Визионеры не ждут, пока кто-то укажет путь, — они прокладывают его сами. Это светлые умы, которые задают темп и тон индустрии. Именно таких людей мы хотим привлекать и растить.

Вместе с этим появился графический прием — образ молекулярных структур как понятная метафора сообщества и связей между его членами, продуктами и направлениями. Это тот самый процесс, когда разные люди объединяются, чтобы вместе создавать новое, открывать неизведанное и прокладывать новые пути.

Первые результаты

Алина Удалова, руководитель направления внутренних коммуникаций НСПК: Когда мы показали первые наработки — гайд по тональности, эскизы мерча, дорожную карту, — люди загорелись. Начались споры, обсуждения: приходилось от чего-то отказываться, что-то добавлять, о чем-то даже спорить! Получился абсолютно органичный и живой процесс. Это и есть главный результат: появление у людей чувства принадлежности к бренду. Мы начали растить сообщество, где каждый знает: «Я здесь, чтобы менять рынок, и я не один».

Новая стратегия меняет ощущение сотрудника внутри компании. IT-специалист больше не чувствует себя «исполнителем задач» — его ум работает на национально важное дело. Он приходит не на позицию, а в мир визионеров, где его окружают такие же эксперты и светлые головы.

Проект перешел на стадию реализации — обновления можно ждать уже в этом году.

Состав творческой группы

Braining Group (креативное агентство HR-маркетинговых коммуникаций)

Директор направления Braining Brands: Лена Малышева

Руководитель проекта: Анастасия Смарыгина

Стратегический директор: Дмитрий Рафальский

Стратег: Катя Сухих

Креативный директор: Анастасия Авдеенко

Арт-директор: Анастасия Лазаренко

Креатор: Ксюша Жмудь

Копирайтер: Света Позднякова

НСПК (национальная платежная система «Мир»)

Директор департамента персонала и организационного развития: Екатерина Клестова-Надеева

Руководитель направления внутренних коммуникаций: Алина Удалова

Главный специалист по внутренним коммуникациям: Ольга Володина