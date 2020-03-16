Nimax разработало сайт, SEO, контекст и таргет для «Тоники»

«Тоника» — марка оттеночных средств для волос. Иногда покупательницы выбирают неподходящий оттенок средства. Чтобы помочь им, в 2019 году бренд изменил упаковку и позиционирование продукта: «Новая Тоника — это интуитивно понятная система оттенков для безопасного тонирования волос». Палитру оттенков разделили на четыре коллекции — для осветленных, натуральных, седых волос и яркого окрашивания.

Ребрендинг решили поддержать комплексной рекламной кампанией — сделать новый сайт и имиджевый видеоролик, запустить рекламу на телевидении и в интернете. Перед Nimax стояла задача помочь клиенту со стратегией, разработкой и рекламой в digital.

Работа над проектом велась системно — разработали сайт, сделали SEO на этапах разработки, запустили рекламные кампании для продвижения имиджевого видеоролика во «ВКонтакте» и на Youtube.

Новый сайт

В дизайн-концепции нового сайта использовались элементы новой упаковки — плавные волны и мягкие контуры. Старый сайт не помогал покупателям выбрать подходящий продукт «Тоники», поэтому разработка нового сайта началась с продумывания такого функционала. Теперь пользователь может быстро подобрать оттенок под свой цвет волос и увидеть результат окрашивания.

SEO на этапах разработки

Редизайн сайта — негативный фактор для SEO-трафика. Чтобы сохранить или увеличить трафик, команда разработки взаимодействовала со специалистом по поисковой оптимизации на всех этапах создания сайта.

Сотрудники агентства провели нужные SEO-работы: собрали семантическое ядро, подготовили рекомендации по структуре сайта на основе выявленных поисковых паттернов пользователей, составили контент-план для наполнения инфораздела, подготовили метаданные для посадочных страниц, составили карту редиректов и провели прочие работы, связанные с поддержанием технической гигиены сайта.

Результаты

Новый сайт запустился в конце декабря 2019 года. По словам команды проекта, удалось избежать резкого падения переходов из поисковых систем.

Рекламная кампания на Youtube

Цель кампании — продвинуть имиджевое видео на Youtube, охватить целевую аудиторию клиента, достичь KPI в 720 тыс. просмотров со стоимостью просмотра 0,7 руб. Кампания длилась два месяца в формате TrueView In-Stream с сопутствующим баннером.

Таргетинг на женщин осуществлялся по следующим группам аудиторий:

интересуются шоппингом, косметикой, модой, салонами красоты;

интересуются окрашиванием волос;

посещают сайты в тематиках «одежда», «уход за лицом и телом», «мода и стиль», «уход за волосами», «прически» и «косметика»;

зрители Youtube-каналов популярных блогеров в сегментах «красота», «лайфстайл» и «мода»;

гуглили названия брендов и продуктов конкурентов.

При настройке РК отфильтровали все нерелевантные аудитории — минус-слова по детской тематике и политике, исключили детские каналы, игровые темы, показы в деликатном и шокирующем контенте. Ограничили частоту показов до пяти на уникального пользователя в день.

Результаты кампании в Youtube

Агентство перевыполнило KPI от клиента более чем в два раза: было собрано 1,58 млн просмотров, средняя цена за просмотр составила 0,28 руб.

Самый высокий процент досмотра ролика и наибольшее число кликов были получены в группе «Интересы». Всех, кто посмотрел видео, собрали в список для ремаркетинга — продолжили коммуникацию с помощью коротких форматов Bumper Ads.

Рекламная кампания во «ВКонтакте»

Цель кампании — продвинуть имиджевое видео во «ВКонтакте», вести аудиторию на сайт клиента, достичь KPI — 1,2 млн показов со стоимостью показа 0,10 руб. и eCPM, равной 125 руб.

Вели кампанию два месяца, выбрали формат объявления «реклама сайта» — короткое объявление с видео и кнопкой с переходом на сайт клиента.

Целевую аудиторию разбили на четыре категории:

Блондинки, которые красят волосы и используют средства от желтизны Женщины, которые красят волосы в салоне или у мастеров на дому, а между процедурами поддерживают цвет самостоятельно Женщины, которые красят волосы самостоятельно Женщины, которые красят волосы в яркие цвета.

Для каждой категории были придуманы разные объявления.

По настройкам «ВКонтакте» разбили целевую аудиторию на семь сегментов:

Подписчицы брендов-конкурентов. Подписчицы сообществ салонов красоты и мастеров по окрашиванию. Подписчицы более чем двух групп о стрижках и прическах. Женщины, следящие за новостями косметического масс-маркета. Женщины, интересующиеся окрашиванием в яркие цвета. Женщины, состоящие в тематических группах: блондинки, брюнетки. Широкая аудитория в категории интересов «красота».

Результаты таргетированной рекламы

И здесь агентство перевыполнило KPI, поставленные клиентом. Число показов составило 2,23 млн, средняя стоимость показа — 0,07 руб., eCPM — 67,17 руб.

Самый высокий CTR и самую низкую стоимость клика показала аудитория, интересующаяся окрашиванием в яркие цвета. Самые низкие CPM и стоимость показа ролика — у подписчиц более чем двух групп о стрижках и прическах.