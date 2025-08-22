Кейс MGCom и SOKOLOV Beauty: как инфлюенс-кампания повысила продажи на 2300% на Ozon

Выход SOKOLOV за пределы ювелирного сегмента стал стратегическим шагом бренда к расширению аудитории. Агентство MGCom совместно с SOKOLOV разработало комплексную механику, объединив перформанс-инструменты и имиджевое продвижение, чтобы протестировать и масштабировать потенциал категории Beauty. Кампания обеспечила высокий охват, резкий рост продаж и легитимизацию бренда в новой продуктовой вертикали. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

SOKOLOV — один из крупнейших российских ювелирных брендов, известный своим инновационным подходом к дизайну и премиальному качеству продукции. В 2023 году компания расширила свои границы и запустила новое направление — SOKOLOV Beauty, представленное линейкой уходовой косметики. Новое направление стало логичным продолжением философии бренда, объединяя эстетику и заботу о красоте.

Для успешного вывода новой категории на рынок компания столкнулась с двумя ключевыми вызовами: усиление узнаваемости косметической линейки и увеличение продаж на маркетплейсах. Чтобы решить эти задачи SOKOLOV обратился к диджитал-агентству MGCom для разработки комплексной стратегии по работе с блогерами и внутренними инструментами маркетплейса.

Смена восприятия

SOKOLOV, как новый игрок в категории уходовой косметики, конкурирует с многими брендами. Некоторые представители бьюти-сектора активно использовали маркетплейсы и социальные сети для продвижения, что создавало высокий уровень медиашума. SOKOLOV, известный прежде всего как ювелирный бренд, стоял перед вызовом — изменить восприятие аудитории и донести, что теперь бренд предлагает еще и косметическую продукцию.

Основная цель кампании заключалась в увеличении продаж линейки на маркетплейсах и формировании имиджа качественного уходового бренда.

Продукты SOKOLOV Beauty ориентированы на женщин и мужчин от 18 до 45 лет, активно интересующихся косметикой. Основное ядро аудитории составили женщины от 25 до 34 лет, проживающие по всей территории России. Эта аудитория активно потребляет контент блогеров и доверяет их рекомендациям, что стало основой стратегии продвижения.

Чтобы максимально эффективно донести ценность новой линейки, команда MGCom предложила интеграцию блогеров в двух этапах кампании, чтобы протестировать гипотезу и масштабировать успех на основании первых результатов.

Ключевые элементы стратегии

Инфлюенс-маркетинг — блогеры делились личным опытом использования косметики, демонстрировали преимущества и оставляли отзывы на маркетплейсах. Рекламное продвижение на маркетплейсе — улучшение позиций товаров по ключевым запросам в поиске, что привело к росту видимости продуктов. Гибкая оптимизация — кампания проходила в два этапа: тестовый запуск и масштабирование на основе первых результатов.

Механика кампании и исследование

Кампания проходила в два этапа:

Этап 1 (с 13 по 16 сентября): тестовое размещение у 2 блогеров и запуск продвижения в поиске на маркетплейсе.

Этап 2 (с 8 по 17 октября): масштабирование с привлечением еще 12 блогеров.

В ходе первого этапа было зафиксировано:

Увеличение уникальных посетителей карточек товаров на маркетплейсах на 415%.

Рост добавлений в корзину на 304%.

Рост заказов на 575%.

Средний Conversion Rate (CR) увеличился с 7% до 8%.

После масштабирования кампании показатели продолжили расти:

Уникальные посетители увеличились на 1499%.

Число добавлений в корзину выросло на 1181%.

Продажи увеличились на 2300%.

Средний CR достиг 10%.

Выводы и рекомендации

Совмещение блогерских интеграций с инструментами продвижения маркетплейсов позволяет не только повысить узнаваемость, но и существенно повлиять на финальные бизнес-показатели. Блогеры не только продвигают продукт, но и формируют долговременное доверие к бренду через искренние отзывы.

Светлана Тихонова, руководитель направления маркетплейсов, SOKOLOV: Эта кампания позволила нам не просто привлечь внимание к новому направлению бренда, но и получить рост показателей продаж по ее итогам. Мы убедились, как важно сочетать инфлюенс-маркетинг с инструментами маркетплейсов для максимального эффекта, работая с каждым этапом воронки. Сотрудничая с командой MGCom, мы получили ценные инсайты и планируем продолжить развивать стратегию в этом направлении.