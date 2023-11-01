Как «Хоум Банк» и «Голд Стрим» провели конкурс бизнес-инициатив

В сентябре 2023 года в Сочи прошёл финальный этап конкурса бизнес-инициатив от банка «Хоум Банк». В проекте приняли участие более 2 тыс. сотрудников, 87 команд со всех регионов России. Мероприятие организовала команда агентства «Голд Стрим» под руководством его генерального директора, продюсера, режиссёра Натальи Авдеевой. Представители проекта рассказали Sostav об основных целях и задачах конкурса.

Задачи

Основная цель ― сделать «Хоум Банк» лучше и удобнее для клиентов с помощью инициатив, предложенных и реализованных сотрудниками. Задачи проекта: продвигать ценность предпринимательства, собрать лучшие продуктивные идеи, продукты, инновации и решения для развития бизнеса. А также дать возможность сотрудникам организации «Хоум Банк» воплотить в жизнь свои бизнес-проекты и, объединившись в команды, проявить креативность и единство в достижении целей.

Реализация

Агентству «Голд Стрим» необходимо было выбрать такую площадку, которая бы отвечала всем требованиям компании «Хоум Банк». Это должен был быть пятизвёздочный отель в центре города высокого уровня, в котором есть большой зал для проведения мероприятий на 500 человек. Для отборочных туров в Москве команда выбрала отель «Ренессанс Монарх», в Санкт-Петербурге — отель «Коринтия», в Сочи — «Рэдисон Конгресс».

Название конкурса бизнес-инициатив «Хочешь — Делай!» говорит само за себя, поэтому главными критериями отбора участников были нестандартные, прорывные подходы в бизнесе, поделилась команда проекта. Самые яркие идеи в отборочных турах выходили в финал и продвигались дальше. В финал конкурса вышли 87 команд, состоящих из сотрудников банка со всей России. Каждый мог подать заявку на участие в конкурсе, собрать команду и реализовать свои идеи, от предложений по развитию клиентского сервиса до оптимизации внутренних процессов.

Алина Удалова, начальник управления внутренних коммуникаций «Хоум Банк»: «Хочешь — Делай!» — очень важный для нашего банка проект. С его помощью мы показали, что любой наш коллега может менять банк к лучшему: создавать классные продукты и совершенствовать сервис, заботиться о клиентах и сотрудниках, улучшать процессы. У каждого есть возможность реализовать себя, быть причастным к достижениям своей компании и получать признание. Огромный вклад в проект сделали наши партнёры — агентство «Голд Стрим»: именно они отвечали за ивент-составляющую, смогли сделать её яркой и создать незабываемый праздник для наших ребят. Вместе мы смогли воплотить в реальность все заложенные в проект смыслы — это для нас самое ценное.

Мероприятие проходило с апреля по сентябрь и включало в себя четыре отборочных этапа в Москве, один — в Санкт-Петербурге, и финал в городе Сочи. Несмотря на то, что сам формат конкурса — поиск бизнес-инициатив для развития банка, руководство решило, что мероприятие должно быть оригинальным, чтобы сплотить команды и сделать творческий тимбилдинг. На конкурсе команды не только представляли свои бизнес-проекты, но и создавали шоу с живым звуком, хореографией и перфомансами.

Наталья Авдеева, организатор, продюсер, режиссёр и генеральный директор агентства «Голд Стрим»: За всё время подготовки я провела тысячи часов Zoom, общаясь с командами из разных городов. Некоторые участники встретились на площадке в офлайне впервые. В этом проекте я выступала и режиссёром, и продюсером. Моя задача как режиссёра была поставить 87 выступлений команд, не дублирующих друг друга. Каждый номер я режиссировала отдельно, подбирала фонограммы, костюмы, реквизиты, прорабатывала возможность привлечения профессиональных артистов, чтобы максимально выделить таланты и особенности наших участников. С точки зрения продюсирования важно было собрать лучшую команду специалистов, которые бы смогли найти подход к каждому сотруднику. В конечном итоге удалось организовать фееричное, динамичное и максимально эмоциональное шоу, которое навсегда останется в памяти у участников.

Результаты

Более 2000 участников.

87 готовых творческих номеров.

Шесть задействованных площадок.

Онлайн-трансляция на всю Россию.

Все отборочные туры транслировались на портале банка «Хоум Банк», подогревая интерес сотрудников к конкурсу. Сотрудники из более чем 30 городов прошли отбор в финал и представили свои бизнес-идеи. Визитной карточкой каждой команды было шоу на сцене и перфоманс.

«Профессиональное взаимодействие и доверительные отношения между организаторами со стороны банка „Хоум Банк“ и агентством „Голд Стрим“ позволили инициировать большое количество идей для мероприятия, чётко спланировать концепцию, собрать уникальные идеи и на высоком уровне организовать и провести конкурс, который стал самым масштабным ивентом в истории банка. Руководство высоко оценило победителей и участников, а также особо отметило работу режиссёра и реализацию проекта», — поделилась команда конкурса бизнес-инициатив.