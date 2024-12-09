IMAST: как мы создали приложение, которое стало национальной идеей, и собрали $150 000

Кирилл Тарелкин, дизайн-директор студии MateCa рассказал Sostav, как совместно с сооснователем GeekBrains Гайком Айрапетяном они запустили IMAST — благотворительное приложение, которое объединяет армян по всему миру.

Проект стартовал в ноябре 2023 года. За это время команда достигла ключевых показателей: собрала почти $150 000, более 50 закрытых проектов, 6 тыс. донейшенов, 7 500 пользователей, 1 900 доноров. Пользователи продолжают регулярно совершать пожертвования. При среднем чеке $23, за год пользователи оставляют около $80−100 и эта цифра растет.

В чем заключается идея IMAST

IMAST (с армянского «смысл») — мобильное приложение, в котором можно сделать донат в проверенные благотворительные фонды Армении. Это некоммерческий проект, который объединяет соотечественников по всему миру.

Ключевая идея — помогать исторической Родине. Задумка в том, чтобы давать возможность благотворительным фондам Армении рассказывать о себе, привлекать пожертвования и показывать, как жизнь в Армении меняется к лучшему.

Цели проекта

Идея запустить IMAST появилась, когда случилась 44-дневная война в 2020 году. Сооснователь проекта Гайк Айрапетян находился в России и не понимал, как помочь Армении на расстоянии. На тот момент не было доступного способа, как и благотворительных организаций, которые этим занимались. Было решено не искать смысл, а создать его. Так появилось данное приложение.

Большинство благотворительных организаций в Армении работают со внутренним рынком и у них нет опыта работы на международной арене. Задача IMAST — помогать организациям быть замеченными и приводить аудиторию. Дальше человек решает, на что жертвует деньги — помощь бездомным животным, адаптацию людей с ограниченными возможностями или что-то другое.

По всему миру живет примерно 13 млн армян — в США, России, Франции, Ливане, Сирии, Иране и других странах. Многие не понимают, как они могут быть полезными удаленно.

IMAST решает эту проблему — простой способ перевода денег из любой страны в желаемые фонды. Приложение стало не просто сервисом, а инструментом для объединения людей. Оно вдохновляет все больше соотечественников участвовать в жизни своей страны.

С чего начинали

Изначально этот проект — не про деньги и прибыль, а про идею. Мы долго искали смыслы, которые отразим в дизайне, продумали логику приложения, после — начали отрисовывать дизайн-макеты. Также занимались маркетинговым исследованием, — было важно понять, где живут армяне, что их интересует, каких ценностей придерживаются.

В итоге сформулировали основную идею: помогать Армении легко, где бы ты не находился. Приложение — инструмент, который в этом поможет.

Концепция приложения

В дизайне хотели передать атмосферу уюта, красоты природы и лёгкости — одни из отличительных черт Армении. После нескольких попыток найти подходящий визуал возникло ощущение, что движемся в неправильном направлении. Проект не отражал позиционирование и глубину идеи — был очень резким, либо техногенным.

Стиль сложился из маленьких кусочков культурной ДНК страны. Это были фиолетовая незабудка, бледно-песочный теплый цвет, шрифты с мягкими засечками, иллюстрации, которые к ним подходят. Именно цветок стал базовым элементом, от которого команда изначально отталкивалась. В дальнейшем интерфейс выкристаллизовался в процессе погружения и изучения культурного кода страны.

Смыслы, как ключевой инструмент

Дизайн-концепт построен на иллюстрациях, нарисованных вручную. Мы долго искали разные фотографии, но не нашли набор, который передает заложенные смыслы. Поэтому нарисовали их сами. Добавили важный символ для всех армян — пики Арарата.

Символ IMAST — сине-фиолетовый цветок, который похож на незабудку.

Незабудки — особый символ для армян. Она символизирует память о жертвах геноцида армян в 1915 году и борьбу за признание этого геноцида. Для армян незабудка — надежда на будущее и единство нации в борьбе за справедливость и признание их исторических трагедий.

Мы рисовали цветок в разных стилях и цветах, в итоге остановились на контурном, слегка схематичном, логотипе. Затем мы поняли, что логотип похож на еще один символ армянской культуры — Аревахач. Этот символ счастья и гармонии можно увидеть в любом городе Армении.

Проекты и фонды

В IMAST есть два главных раздела — проекты и фонды. На странице собрана вся информация: какая организация собирает деньги, на что они пойдут, отчеты о предыдущих сборах.

Также в этом разделе есть возможность добавлять новости. Фонды анонсируют сборы, рассказывают о достижениях и историях подопечных. Дополнительно предусмотрено два варианта завершения сбора денег — с недобором и с перебором. Это обеспечивает прозрачность для пользователей.

Прием платежей

Пользователь может пожертвовать средства анонимно и публично. Переводят деньги только зарегистрированные аккаунты — это нужно для статистики и анализа, откуда приходят средства. Отправить деньги можно на конкретный проект или просто в фонд — он решит, куда их направить.

Платежи организованы с помощью системы Stripe — это техническая и банковская инфраструктура для перевода денег по всему миру. Также можно оставить чаевые при оплате. Эти деньги идут на поддержку IMAST — дальнейшее развитие приложения и маркетинг.

Кроме того, пользователь может оформить подписку на фонд — это автоматические рекуррентные платежи раз в месяц. Управление подписками и вся история транзакций отображается в профиле.

Маркетинговые функции

Мы придумали несколько опций, которые заточены на маркетинговые цели: они делают процесс пожертвования удобнее.

Удвоение донатов

Если у проекта есть спонсор, он может удваивать пожертвования. Например, человек переводит $ 100 — спонсор добавляет еще 100: напротив пожертвования появляется зеленый значок «x2». Люди понимают, что донат может стать больше, и появляется мотивация к платежу.

Подарочная карта

Можно оформить что-то вроде подарочного сертификата: задонатить сумму и подарить другому человеку — он решит, кому помочь финансово.

Цели проекта

Каждый фонд может добавлять в благотворительную кампанию эффект геймификации — ставить цели. Понимание, что нужно собрать $5 000 может отпугнуть людей. Если человек видит, что необходимо собрать не $5 000, а 500 — ему проще внести вклад в эту цель.

Главная сложность

Самой большой проблемой стала обработка платежей. У Apple есть ограничение — внутри приложения нельзя использовать оплаты. Выяснилось это не сразу, часть времени ушла на переработку логики приема денег.

Проблему решили с помощью Web View. Когда пользователь нажимает кнопку «Пожертвовать», приложение перенаправляет его во встроенный браузер — человек вводит реквизиты и подтверждает транзакцию. Это работает, но создает определенные неудобства пользователям.

Пришлось провести несколько переговоров с Apple, чтобы IMAST присвоили особый статус. В результате мы избавились от «заплатки» и сделали на iOS оплату прямо внутри приложения.

Планы на будущее

На сегодняшний день есть запущенное приложение, сайт, брендбук и упакованные соцсети. В планах — развивать бренд IMAST от презентаций и сертификатов партнеров до мобильного приложения и сайта. Планируем добавлять новые функции и продвигать проект, чтобы у миллионов армян по всему миру сохранялась возможность помогать родине.