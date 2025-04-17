Кейс «Градиент», РОССТ и VOX: как с помощью нейросетей повысить вовлеченность аудитории

В 2024 году искусственный интеллект и нейросети получили широкое распространение и находят применение практически в любой отрасли. ИИ активно используется в маркетинге и креативных индустриях для создания персонализированного контента и анализа больших данных, что помогает лучше понимать аудиторию и разрабатывать эффективные кампании. Согласно исследованию Аналитического центра АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП, в России 97% рекламных агентств используют искусственный интеллект и нейросети для разработки своих рекламных продуктов. Команда РОССТ рассказала Sostav о своем опыте использования ИИ-инструмента.
Tanoshi — детские подгузники и трусики изготовлены по современной технологии из гипоаллергенных материалов.
Цели и задачи
Tanoshi — новый бренд подгузников в заклаттеренной категории с множеством сильных игроков. Главной целью рекламной кампании является построение знания и вовлечение аудитории в информацию о бренде. В связи с этим важно быть заметнее в рекламном клаттере, выстроить персонализированную коммуникацию по продуктам бренда, показать широкий спектр преимуществ для решения потребностей малыша и родителей.
Решение:
Помимо классических охватных инструментов продвижения, был выбран программатик VOX, так как:
- Инструмент использует искусственный интеллект для распознавания востребованного у ЦА контента (текстов, изображений) и размещения в нем рекламы.
- Динамические wow-эффекты — анимированные элементы, срабатывающие при открытии страницы — привлекают к баннерам дополнительное внимание.
- Рекламные креативы хорошо заметны, так как размещаются на иллюстрациях или внутри текстов статей, а значит, окажутся в центре экрана и в поле зрения.
Также большое внимание уделялось креативам:
- В кампании использовались как классические in-image форматы, так и с WOW-эффектами — нестандартными механиками в виде анимации, выходящей за границы привычной рекламной области.
- WOW-эффекты обеспечили максимальное управление пользовательским вниманием и позволили достичь wow-впечатлений от рекламы.
Результаты. Оценка эффективности
Благодаря использованию нестандартного подхода, точного таргетирования и WOW-эффекта удалось получить более высокие результаты по отклику на рекламное сообщение, чем планировалось:
- CTR = 1,1%, почти в 2 раза выше плановых 0,6%;
- BR (отказы на сайте) = 35%, на 10 п.п. ниже плановых 45%;
- время на сайте = 2:19 мин, в 2 раза выше плановых 55 сек.
Ирина Маскаева, руководитель группы интернет маркетологов, «Градиент»:
В условиях жесткой конкуренции на рынке детских товаров мы столкнулись с вызовом: как сохранить внимание родителей и донести УТП бренда. Мы с коллегами из РОССТ и VOX подготовили и реализовали кампанию с использованием искусственного интеллекта. Особенно хочется отметить креативный подход с использованием WOW-эффектов. Анимация и нестандартные форматы рекламы помогли выделиться среди конкурентов и привлечь дополнительное внимание к нашему бренду.
Мы благодарим команду агентства РОССТ за профессионализм, креативный подход и эффективное использование современных технологий. Этот проект стал отличным примером того, как инновации в маркетинге могут помочь новому бренду заявить о себе на переполненном рынке.
Андрей Сидоров, директор диджитал-направления РА РОССТ:
Для нас проект Tanoshi стал вызовом, так как рынок детских подгузников насыщен сильными игроками, и задача состояла в том, чтобы выделить новый бренд среди конкурентов. Мы решили сделать ставку на персонализированный подход и использование нейросетей для анализа интересов целевой аудитории. Программатик VOX позволил нам не только точно таргетировать рекламу, но и интегрировать ее в контент, который уже интересен пользователям.
Ключевым элементом успеха стали WOW-эффекты, которые привлекали внимание пользователей и создавали яркие впечатления от взаимодействия с рекламой. Анимация и нестандартные форматы помогли нам не только увеличить CTR, но и значительно снизить показатель отказов на сайте. Это говорит о том, что аудитория была действительно заинтересована в продукте и готова была изучать его подробнее.
Мы гордимся результатами кампании: CTR в 1,1% при плановом показателе 0,6%, снижение отказов на 10 п.п. и увеличение времени на сайте в 2 раза — это отличные показатели, которые подтверждают эффективность выбранной стратегии. Этот проект стал примером того, как современные технологии и креативный подход могут помочь бренду не только выделиться, но и добиться реальных бизнес-результатов.
Наталия Фролова, CEO & Co-founder VOX:
В этом году продолжается тренд на широкое применение искусственного интеллекта в рекламных кампаниях, а не только в генеративных целях. К этому добавилась тенденция по измерению и управлению вниманием пользователей. VOX комплексно ориентируется на все факторы заметности рекламы, создавая яркие и нестандартные креативы. Это возможно благодаря размещению креативов с высокой видимостью в фокусных позициях, использованию нестандартных WOW-эффектов и интеграции в релевантный контент на топовых площадках. И важную роль стала играть динамическая адаптация креативов под контент за счет AI-технологий.
Команда проекта
«Градиент» (клиент)
Руководитель службы маркетинговых коммуникаций: Ксения Седова
Руководитель отдела интернет-маркетинга: Алена Георгиева
Руководитель группы интернет-маркетологов: Ирина Маскаева
Руководитель группы бренд-менеджмента: Наталья Синютина
Бренд-менеджер Tanoshi: Сергей Панин
РОССТ (агентство)
Директор диджитал-направления: Андрей Сидоров
Директор по работе с клиентами: Оксана Новокшонова
Руководитель проектной команды: Ольга Година
Диджитал-стратег: Александр Барышников
Руководитель диджитал-группы: Анна Алещенко
Старший менеджер диджитал-проектов: Роман Генералов
Рекламная платформа VOX
Генеральный директор и сооснователь: Наталия Фролова
Менеджер по развитию бизнеса: Владимир Кобяков
Руководитель группы аккаунт-менеджеров: Надежда Воеводкина
Руководитель группы медиабайеров: Дмитрий Иванов
Ведущий маркетолог: Александр Фандера-Маслов
Медиабайер: Роман Фролов
Медиапланер: Татьяна Моисеева