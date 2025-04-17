Кейс «Градиент», РОССТ и VOX: как с помощью нейросетей повысить вовлеченность аудитории

В 2024 году искусственный интеллект и нейросети получили широкое распространение и находят применение практически в любой отрасли. ИИ активно используется в маркетинге и креативных индустриях для создания персонализированного контента и анализа больших данных, что помогает лучше понимать аудиторию и разрабатывать эффективные кампании. Согласно исследованию Аналитического центра АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП, в России 97% рекламных агентств используют искусственный интеллект и нейросети для разработки своих рекламных продуктов. Команда РОССТ рассказала Sostav о своем опыте использования ИИ-инструмента.

Продукт Tanoshi — детские подгузники и трусики изготовлены по современной технологии из гипоаллергенных материалов.

Цели и задачи

Tanoshi — новый бренд подгузников в заклаттеренной категории с множеством сильных игроков. Главной целью рекламной кампании является построение знания и вовлечение аудитории в информацию о бренде. В связи с этим важно быть заметнее в рекламном клаттере, выстроить персонализированную коммуникацию по продуктам бренда, показать широкий спектр преимуществ для решения потребностей малыша и родителей.

Решение:

Помимо классических охватных инструментов продвижения, был выбран программатик VOX, так как:

Инструмент использует искусственный интеллект для распознавания востребованного у ЦА контента (текстов, изображений) и размещения в нем рекламы.

Динамические wow-эффекты — анимированные элементы, срабатывающие при открытии страницы — привлекают к баннерам дополнительное внимание.

Рекламные креативы хорошо заметны, так как размещаются на иллюстрациях или внутри текстов статей, а значит, окажутся в центре экрана и в поле зрения.

Также большое внимание уделялось креативам:

В кампании использовались как классические in-image форматы, так и с WOW-эффектами — нестандартными механиками в виде анимации, выходящей за границы привычной рекламной области.

WOW-эффекты обеспечили максимальное управление пользовательским вниманием и позволили достичь wow-впечатлений от рекламы.

Результаты. Оценка эффективности

Благодаря использованию нестандартного подхода, точного таргетирования и WOW-эффекта удалось получить более высокие результаты по отклику на рекламное сообщение, чем планировалось:

CTR = 1,1%, почти в 2 раза выше плановых 0,6%;

BR (отказы на сайте) = 35%, на 10 п.п. ниже плановых 45%;

время на сайте = 2:19 мин, в 2 раза выше плановых 55 сек.

Ирина Маскаева, руководитель группы интернет маркетологов, «Градиент»: В условиях жесткой конкуренции на рынке детских товаров мы столкнулись с вызовом: как сохранить внимание родителей и донести УТП бренда. Мы с коллегами из РОССТ и VOX подготовили и реализовали кампанию с использованием искусственного интеллекта. Особенно хочется отметить креативный подход с использованием WOW-эффектов. Анимация и нестандартные форматы рекламы помогли выделиться среди конкурентов и привлечь дополнительное внимание к нашему бренду. Мы благодарим команду агентства РОССТ за профессионализм, креативный подход и эффективное использование современных технологий. Этот проект стал отличным примером того, как инновации в маркетинге могут помочь новому бренду заявить о себе на переполненном рынке.

Андрей Сидоров, директор диджитал-направления РА РОССТ: Для нас проект Tanoshi стал вызовом, так как рынок детских подгузников насыщен сильными игроками, и задача состояла в том, чтобы выделить новый бренд среди конкурентов. Мы решили сделать ставку на персонализированный подход и использование нейросетей для анализа интересов целевой аудитории. Программатик VOX позволил нам не только точно таргетировать рекламу, но и интегрировать ее в контент, который уже интересен пользователям. Ключевым элементом успеха стали WOW-эффекты, которые привлекали внимание пользователей и создавали яркие впечатления от взаимодействия с рекламой. Анимация и нестандартные форматы помогли нам не только увеличить CTR, но и значительно снизить показатель отказов на сайте. Это говорит о том, что аудитория была действительно заинтересована в продукте и готова была изучать его подробнее. Мы гордимся результатами кампании: CTR в 1,1% при плановом показателе 0,6%, снижение отказов на 10 п.п. и увеличение времени на сайте в 2 раза — это отличные показатели, которые подтверждают эффективность выбранной стратегии. Этот проект стал примером того, как современные технологии и креативный подход могут помочь бренду не только выделиться, но и добиться реальных бизнес-результатов.

Наталия Фролова, CEO & Co-founder VOX: В этом году продолжается тренд на широкое применение искусственного интеллекта в рекламных кампаниях, а не только в генеративных целях. К этому добавилась тенденция по измерению и управлению вниманием пользователей. VOX комплексно ориентируется на все факторы заметности рекламы, создавая яркие и нестандартные креативы. Это возможно благодаря размещению креативов с высокой видимостью в фокусных позициях, использованию нестандартных WOW-эффектов и интеграции в релевантный контент на топовых площадках. И важную роль стала играть динамическая адаптация креативов под контент за счет AI-технологий.

Команда проекта

«Градиент» (клиент)

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций: Ксения Седова

Руководитель отдела интернет-маркетинга: Алена Георгиева

Руководитель группы интернет-маркетологов: Ирина Маскаева

Руководитель группы бренд-менеджмента: Наталья Синютина

Бренд-менеджер Tanoshi: Сергей Панин

РОССТ (агентство)

Директор диджитал-направления: Андрей Сидоров

Директор по работе с клиентами: Оксана Новокшонова

Руководитель проектной команды: Ольга Година

Диджитал-стратег: Александр Барышников

Руководитель диджитал-группы: Анна Алещенко

Старший менеджер диджитал-проектов: Роман Генералов



Рекламная платформа VOX

Генеральный директор и сооснователь: Наталия Фролова

Менеджер по развитию бизнеса: Владимир Кобяков

Руководитель группы аккаунт-менеджеров: Надежда Воеводкина

Руководитель группы медиабайеров: Дмитрий Иванов

Ведущий маркетолог: Александр Фандера-Маслов

Медиабайер: Роман Фролов

Медиапланер: Татьяна Моисеева