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09.04.2025 в 14:15

Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5%

Как избежать стресса в Новый год и при этом накрыть полный стол еды

В 2024 году сервис SuperJob провел опрос, который показал, что каждый второй россиянин (51%) испытывает стресс и негативные эмоции, связанные с подготовкой к Новому году и приготовлением блюд к празднику. Чтобы уменьшить этот процент в предновогодний период, медиаплатформа Food᎐ru (входит в X5 Media ) совместно с торговой сетью «Перекресток» запустили сервис «Ресторан на полке», который охватил более 70 населенных пунктов по всей России, включая малые города и поселки. Например, такой опцией могли воспользоваться жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ярославля, Перми, Тюмени, Арзамаса, Краснодара, Воронежа, Азова, Оренбурга и других населенных пунктов. Это сервис для заказа готовых завтраков, обедов или ужинов. Команда проекта поделилась с Sostav, как благодаря простой механике предзаказа увеличить розничный товарооборот магазинов в категории «готовая еда» на 17,5%.

Цели и задачи проекта

Главная цель «Ресторана на полке» — сделать подготовку к праздникам проще, предлагая удобный предзаказ свежих и готовых традиционных блюд. Это помогает заранее спланировать праздничное меню, сэкономить время, чтобы заняться другими делами, и освободить себя от хлопот на кухне.

Для достижения этой цели команда проекта поставила следующие задачи:

  • разработать понятный и удобный сервис предзаказа праздничных блюд;
  • повысить осведомленность клиентов о возможности заранее заказать новогоднее меню;
  • увеличить продажи готовой еды от «Перекрестка» в праздничный период.

Чтобы достичь поставленных целей, команда Food᎐ru разработала комплексный спецпроект «Ресторан на полке», взяв на себя все этапы реализации: от создания механики до наполнения сайта контентом и его продвижения.

Реализация проекта: разработка сайта и подготовка контента

Концепция «Ресторана на полке» предполагала, что клиенту не придется готовить самому или ждать курьера. Все, что нужно — это заказать праздничные блюда на сайте и забрать их в удобное время в ближайшем магазине «Перекресток». Для этого команда проекта разработала сайт с простой механикой.

  • Пользователь выбирает свой город.
  • Добавляет понравившиеся блюда в корзину.
  • Заполняет контактные данные.
  • Выбирает удобный временной слот и супермаркет и получает на почту письмо с датой и временем самовывоза.
  • Забирает еду, надежно упакованную в контейнеры.

Процесс предзаказа еды к Новому году в «Перекрестке» уже существовал ранее: тогда клиенту нужно было прийти в магазин, найти бумажный журнал и вручную внести данные по заказу. Благодаря «Ресторану на полке» процесс стал проще: достаточно взять телефон, открыть сайт, выбрать блюда и дату, а затем отслеживать статус заказа через электронную почту и смс.

Перед запуском команда определила минимальные технические функции лендинга, обеспечивающие удобство пользователей и сотрудников. Далее сформировали массив данных для интеграции: города, блюда и их цены по регионам, состав, фото и прочие необходимые параметры. Согласовали обязательные взаимосвязи между ними:

  • выбор города;
  • отображение каталога на конкретный город;
  • отображение стоимости товаров каталога в конкретном городе;
  • возможность выбрать самовывоз в конкретных магазинах города;
  • минимальная дата самовывоза;
  • временные слоты самовывоза.

После разработчики создали удобную карту пути клиента (CJM), минимизировав шаги пользователя от открытия сайта до подтверждения заказа.

Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5% Кейс Food᎐ru и «Перекрестка»: предзаказ «Оливье» увеличил товарооборот на 17,5%

Несмотря на большой объем работы, команде «Ресторана на полке» удалось создать лендинг всего за четыре с половиной недели.

  • Разработчики реализовали динамическое отображение каталога блюд и их цен в зависимости от города, учитывая региональные различия в наличии позиций и стоимости.
  • Создали удобную админпанель для сотрудников магазинов, позволяющую отслеживать статусы заказов, их содержимое, стоимость, точки и время самовывоза.
  • Настроили автоматизированные email-уведомления о поступлении новых заказов директорам магазинов.
  • Внедрили подтверждение заказов по email, чтобы избежать ошибочных заявок и снизить нагрузку на лендинг и сотрудников.
  • Установили минимальный вес корзины (10 кг) для защиты от случайных или некорректных заказов.
  • Добавили возможность выбора ближайшего времени для самовывоза в зависимости от даты оформления предзаказа.
  • Обеспечили отображение КБЖУ и состава в карточке каждого блюда.

Ранее команда создавала преимущественно игровые лендинги, их механика не предполагала обработку и распределение заказов, а вся информация о проектах хранилась в одном месте — во внутренней системе Food᎐ru. В работе над «Рестораном на полке» основной сложностью стало именно корректное распределение большого количества информации между 80 магазинами: каждый должен был получать именно те заказы, которые ему предназначены. При этом система управления была единой для всех магазинов и, несмотря на высокий спрос в новогодние праздники, работала без сбоев. Предзаказ действовал до 15 января включительно, и за весь период не поступило ни одного обращения о технических проблемах.

На старте проекта возникли сложности с корректным отображением названий блюд — внутренние и внешние наименования не совпадали, что затрудняло сборку заказов. Однако эту проблему решили в течение трех часов, и дальнейшая работа протекала без сбоев.

«Перекресток» полностью доверил команде Food᎐ru подготовку контента для карточек блюд: текст описания и фото. Клиент отправлял ингредиенты для блюд в вакуумных пакетах, а команда Food᎐ru смешивала их и выкладывала на тарелку перед фотосессией, чтобы еда на фото выглядела свежей и аппетитной. Таким образом, были сделаны фотографии для 43 блюд.

Клиент отметил, что дизайн лендинга перекликается с оформлением сайта «Перекрестка». Благодаря этому пользователи, переходя на «Ресторан на полке», ощущали себя в знакомом пространстве, что обеспечило плавный и естественный переход. А чтобы сделать пребывание клиентов на сайте более интерактивным, разработчики внедрили переход на игру «Три в ряд» от Food᎐ru. Пользователи могли не только сделать заказ, но и интересно провести время в ожидании подтверждения заказа, а также получить баллы, «Апельсинки», на карту лояльности «Х5 Клуба».

Обычно подобные проекты требуют от 3 до 5 месяцев на реализацию. «Ресторан на полке» был реализован менее чем за полтора месяца, включая все этапы согласований, разработку и тестирование. Это стало достижением с учетом большого массива данных, интеграции сложной админпанели и подготовки фотографий готовых блюд. При этом система работала стабильно и надежно на протяжении всей кампании.

Результаты

«Ресторан на полке» работал в течение всего праздничного периода: с 17 декабря по 15 января включительно. В 2023 году «Перекресток» уже запускал подобный проект, тогда в программе участвовали 185 супермаркетов. В 2024 году в проекте участвовали 80 супермаркетов, но это не помешало превзойти результат предыдущего года по всем показателям.

За все время работы лендинг посетили 71 979 пользователей. Количество просмотров составило 175 146, а среднее время, проведенное на сайте, — 4 минуты 24 секунды. Клиентская рассылка охватила 474 тыс. человек.

Средний чек по заказам составил 2 452 руб. Розничный товарооборот магазинов «Перекрестка» увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичной кампанией предыдущего года, которая, к слову, длилась почти вдвое дольше.

Также команда проекта поделилась списком самых популярных блюд «Ресторана на полке»:

  • салат «Оливье» без заправки — заказали 790 раз;
  • салат «Сельдь под шубой» — 627 раз;
  • салат «Крабовый» — 443 раза;
  • салат «Гранатовый браслет» — 313 раз;
  • запеченная свинина «Праздничная» — 223 раз.

Выводы

«Ресторан на полке» не только упростил клиентам организацию праздничного стола, но и стал эффективным маркетинговым инструментом. Он показал, что предзаказ готовой еды может служить дополнительной витриной магазина, помогая продвигать ассортимент и стимулировать розничные продажи. Команда проекта отмечает, что у предзаказа готовой еды есть высокий потенциал, особенно в периоды повышенного спроса. Широкий выбор блюд и простая механика самовывоза сделали сервис востребованным среди пользователей, поэтому проект планируют использовать и для других инфоповодов, в том числе на новогодние праздники 2025−2026.

Анна Шумовская, директор по контенту Х5 Media:

Создание такого сайта потребовало серьезной работы и внимания к деталям. У каждого пользователя появилась возможность без труда заказать вкусные блюда, чтобы побаловать себя и близких, особенно в дни после праздников, когда хочется отдохнуть от домашней рутины. Это решение подходит для занятых горожан, семей с детьми и всех, кто ценит удобство и комфорт в повседневной жизни.

Андрей Кожин, бизнес-партнер департамента по развитию продаж готовой еды «Перекрестка»:

Большинство людей устают от составления меню и готовки во время праздников, и это нормально. Нужно придумать блюда, написать список продуктов, собрать продуктовую корзину в магазине, а затем приготовить — на все эти задачи уходит много времени. Мы рады облегчить клиентам домашние хлопоты, предоставив им сайт для оформления предзаказа вкусной готовой еды.

Состав творческой группы

Food᎐ru (медиаплатформа)

Директор по контенту: Анна Шумовская
Директор по маркетингу: Максим Силаенков
Руководитель партнерского направления: Роман Гришаев
Старший специалист партнерского направления: Татьяна Лазаревич
Старший дизайнер контента: Анна Соколова
Дизайнер интерфейсов: Варвара Малофеева
Руководитель спецпроектов: Алиса Качур
Продюсер спецпроектов: Вася Михайлов
Продюсер контентных проектов: Екатерина Кулакова
Выпускающий редактор: Светлана Еремина
Фуд-стилист: Анастасия Добрусина

«Перекресток» (клиент)

Руководитель направления «Готовая еда и Кафе» департамента по стратегическому маркетингу: Лолита Рубан
Бизнес-партнер департамента по развитию продаж готовой еды: Андрей Кожин
Специалист направления «Готовая еда и Кафе» департамента по стратегическому маркетингу: Надежда Боженкова, Надежда Шестоперова

Перекресток X5 Media food.ru
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