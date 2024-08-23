Кейс Demis Group и «ЦСКА Арены»: как сделать ежемесячно 40 заявок на бронирование VIP-ложи

Специалисты Demis Group разработали контент-стратегию продвижения для спортивного комплекса «ЦСКА Арена» и рассказали Sostav об этапах и результатах таргетированной рекламы.
О проекте
«ЦСКА Арена» — большой спортивно-развлекательный комплекс, включающий в себя три отдельные арены. Это одно из самых популярных мест в Москве для организации разного рода событий, включая спортивные мероприятия, концерты и бизнес-встречи. Период работы агентства с клиентом: март 2023 — декабрь 2023.
Цели и задачи
Заказчик запустил продажу сертификатов в VIP-ложу на различные мероприятия. Однако аудитория еще не понимала реальной ценности этого предложения и, соответственно, не проявляла интерес к бронированию эксклюзивных мест. Агентству требовалось повысить уровень вовлеченности к новой услуги и обеспечить стабильный поток заявок на бронирование VIP-лож.
Никита Большаков, проджект-менеджер Demis Group:
Это был очень сложный продукт, но мы успешно с ним справились. Пытались создать потребность без полного ведения социальных сетей. Использовали нейросети в дизайне, клиенту очень нравилось. С помощью таких визуалов привлекали внимание и смогли получать заявки. Этот проект стал для нас не только вызовом, но и возможностью продемонстрировать, как современные технологии могут изменить подход к маркетингу.
Решение
1. Анализ конкурентов и целевой аудитории. Агентство выяснило, какие сервисы и предложения привлекательны для ЦА и какие преимущества следует подчеркнуть при рекламе VIP-лож.
2. Разработка рекламной стратегии. Специалисты определили ключевые каналы распространения, которые наиболее эффективно донесут до ЦА преимущества бронирования мест в VIP-ложе, включая эксклюзивность, комфорт и специальные предложения.
3. Создание дизайн-концепции для рекламных постов. Команда разработала единую и привлекательную визуальную идею, которая будет использоваться в рекламных материалах и подчеркивать стиль и особенности VIP-лож.
4. Рекомендации по улучшению юзабилити сайта и коммерческих факторов. Для облегчения процесса покупки и бронирования агентство оптимизировало сайт, чтобы сделать его более удобным для пользователей и увеличить конверсию.
5. Запуск таргетированной рекламы в VK и настройка аналитики. Используя информацию о ЦА, специалисты запустили сегментированную рекламу в социальной сети «ВКонтакте», а также настроили инструменты аналитики для отслеживания результатов и оптимизации рекламных кампаний.
Теперь обо всем по порядку.
Разработка контент-стратегии
«Когда нужно познакомить целевых клиентов с новыми услугами, советуем набраться терпения. Сразу после запуска рекламы продажи не пойдут. В самом начале важно привлечь интерес контентом и сформировать грамотное позиционирование», — отмечает Demis Group.
Специалисты решили воспользоваться передовыми технологиями искусственного интеллекта, чтобы выделить объявления среди других сообщений. Яркая графика отвечала за эмоциональную составляющую, а также транслировала главные преимущества нахождения в VIP-ложе спортивной арены. По словам представителей агентства, реклама на странице VK привлекает внимание: пользователи активно взаимодействуют с контентом, выражают свою вовлеченность через лайки и комментарии, переходят по ссылке, чтобы попасть на сайт и оставить заявку.
Demis Group провело подготовку к юзабилити посадочной страницы и внедрило правки.
Запуск таргетированной рекламы во «ВКонтакте»
Цель клиента — увеличение числа заказов на аренду VIP-лож. Поэтому команда сосредоточилась на точной настройке аудитории, изучая её потребности и отрабатывая возможные возражения. Благодаря тщательно подобранным настройкам и креативам рекламы, она достигла значительный приток заявок. Некоторые из них приводили к немедленной оплате на сайте, другие требовали дополнительной обработки менеджерами посредством телефонных звонков. Demis Group выделило следующие сегменты:
- по ключевым словам: хоккей билеты, ЦСКА билеты и так далее;
- по интересам в области спорта и активного досуга;
- по бизнес-интересам;
- по интересам в подарках и сувенирах;
- по интересам, связанным с семейным отдыхом и детьми;
- по новостным интересам, относящимся к спорту;
- по интересам в культурном отдыхе и событиях (афиша);
- по интересам, связанным с посещением ресторанов, баров и кафе.
Разработка рекламных креативов
При создании креатива команде важно было передать эмоции и отразить всю необходимую информацию. Изначально она разработала различные варианты сочетаний визуалов и офферов. Затем провела A/B-тесты, на основании которых выбрала самые эффективные объявления. Наибольшей популярностью пользовались те, где наглядно была показана цена сертификата на VIP-места.
Ежемесячный объем работ
- Определили и утвердили темы для регулярных постов в сообществе во «ВКонтакте».
- Создали текстовые материалы и визуальные элементы для публикаций.
- Провели анализ активности участников группы.
- Разработали дизайн рекламных объявлений и постов для промоакций.
- Прошли проверку модератором, взаимодействовали с поддержкой «ВКонтакте».
- Определили критерии рекламных кампаний, включая описание, цели, локализацию, демографию (пол, возраст), бюджет, расписание показов и другие параметры.
- Обновили цели отслеживания в «Яндекс.Метрике», настроили уникальные идентификаторы.
- Запустили рекламу в кабинете клиента с целью привлечения конверсий на сайт и сбора контактных данных через VK.
- Провели еженедельный анализ эффективности рекламы.
- Подготовили отчет по результатам кампании, включая показатели охвата аудитории, уровень взаимодействия, конверсии и поведение целевых клиентов на сайте.
Результаты
Все вышеперечисленные работы привели к ежемесячному перевыполнению показателей KPI.
Маргарита Суханова, менеджер по социальным медиа «ЦСКА Арены»:
Мы остались очень довольны проделанной работой, ведение социальных сетей было выполнено на высоком уровне. Отдельно хочется отметить адекватную цену, за которую был получен действительно профессиональный подход. Команда проявила креативность и внимательность к деталям, что позволило эффективно взаимодействовать с нашей аудиторией.