BYYD, MGCom и «Альфасигма Рус»: как mobile-first стратегия усилила органический трафик

Медийная реклама — важнейший этап в захвате внимания потребителя, который служит основой для формирования лояльности и стимулирования интереса к продукту. Команда BYYD рассказала Sostav, как mobile-first стратегия повысила узнаваемость препарата «Фибраксин» среди целевой аудитории и способствовала росту органического трафика.

Клиент

«Фибраксин» — биологически активная добавка от компании «Альфасигма Рус», ориентированная на людей, заботящихся о здоровье ЖКТ, поддержании веса и соблюдающих различные системы питания.

Цель кампании: привлечь целевую аудиторию на сайт препарата для формирования интереса и выстраивания дальнейшей коммуникации.

Решение

В рамках продвижения бренда «Фибраксин» велась комплексная работа через несколько каналов: врачебное направление, контекстная реклама, e-commerce и промостатьи.

Учитывая фокус на цифровые каналы и необходимость точного охвата, было принято решение дополнительно задействовать mobile-first стратегию. Для реализации этой задачи команда бренда совместно с агентством MGCom выбрала платформу BYYD.

В ходе реализации кампании было принято решение использовать комбинацию таргетингов: соцдем-параметры, интересы и интерактивный баннер.

Целевой аудиторией стали мужчины и женщины старше 18 лет, заинтересованные в правильном питании, диетах, кулинарии и контроле веса.

Этот выбор был сделан, так как препарат потенциально полезен для данной группы. Хотя основной акцент в креативе был сделан на женщин, мужская аудитория не была исключена, чтобы расширить охват и включить тех, кто может передать информацию своим близким или знакомым.

Креатив

Для кампании был выбран формат Rich Media, который обеспечивает высокий уровень вовлеченности благодаря своей интерактивности и возможности активного взаимодействия с пользователем.

Креатив был разделен на три слайда.

На первом слайде демонстрировался препарат с акцентом на его основное преимущество для целевой аудитории, что сразу привлекало внимание и четко показывало ценность продукта.

Второй слайд фокусировался на женщине как визуальном образе целевой аудитории, а также показывал простой и удобный способ применения препарата.

Заключительный слайд содержал слоган и повторное отображение упаковки, что помогло укрепить визуальный образ бренда. Также была добавлена заметная кнопка с призывом к действию, направляющая на сайт для дальнейшего взаимодействия.

Результаты

Оптимизация мобильной кампании проводилась с использованием данных платформы BYYD и аналитики «Яндекс.Метрика». Для повышения эффективности менеджеры платформы отбирали приложения с лучшими постклик-показателями, ориентируясь на низкий процент отказов и высокий уровень вовлеченности.

По итогам кампании было охвачено 1,4 млн уникальных пользователей, а объем кликов перевыполнен на 33%. Итоговый CTR составил 1,05%, что подтверждает точное попадание в целевую аудиторию.

Поведенческие метрики показали высокий интерес целевой аудитории: среднее время на сайте составило более 2 минут (при рыночном показателе около 30 секунд), показатель вовлеченности (PI) достиг 85%, что значительно превышает бенчмарк в 70%. Процент отказов оказался ниже 30% (бенчмарк: 45%).

После завершения кампании был проведен анализ, который показал значительный рост органического трафика, что подтверждается данными «Яндекс.Wordstat».

Это подтверждает, что реклама в мобильных приложениях способствует не только привлечению трафика, но и усилению бренда в поисковой выдаче, создавая долгосрочный эффект.

Команда бренда «Фибраксин»: Команда «Фибраксин» выражает благодарность платформе BYYD за эффективное партнерство. Платформа продемонстрировала высокую эффективность, обеспечив качественный трафик и высокий уровень вовлеченности, что также было подтверждено ростом органического трафика.

Команда MGCom: Для продвижения препарата «Фибраксин» MGCom и BYYD выстроили целостную стратегию, сфокусированную на увеличении охвата релевантной аудитории и повышении отдачи от размещений. Акцент был сделан на два ключевых направления: Продуманное таргетирование — на основе анализа пользовательского поведения реклама транслировалась тем, кто с большей вероятностью проявит интерес к продукту.

Гибкий контроль рекламной кампании — мы внедрили непрерывный мониторинг и настройку активности, что позволило оперативно усиливать вовлеченность и улучшать конверсии.

Команда BYYD: Рост органического трафика после кампании подтверждает успешность mobile-first стратегии и медийной рекламы как эффективного инструмента для повышения осведомленности и стимулирования интереса к бренду. Спасибо команде «Фибраксин» и MGCom за доверие. Надеемся на продолжение сотрудничества и запуск новых медийных кампаний.

Команда проекта

«Альфасигма Рус» (клиент)

Digital-менеджер: Орнела Крымская

MGCom (агентство)

Ведущий менеджер по работе с клиентами отдела по работе с медицинскими и фармацевтическими компаниями: Ольга Сибирцева

Ведущий Медиапланнер отдела Медийная реклама: Анастасия Волкова

Директор группы Медийная реклама: Сенькин Олег

Аккаунт-директор отдела по работе с медицинскими и фармацевтическими компаниями: Иван Белик

BYYD DSP (мобильная рекламная платформа)