BYYD, MgCom и «Альфасигма Рус»: как повысить узнаваемость бренда «Энтеролактис» на 22%

Вывод препарата на рынок требует точной и продуманной стратегии. В фарм-маркетинге важно не только охватить целевую аудиторию, но и удержать ее внимание. Для этого активно используются диджитал-каналы, включая мобильную рекламу. Команда BYYD рассказала Sostav, как in-app реклама повысила узнаваемость препарата «Энтеролактис» и привлекла заинтересованную аудиторию на сайт бренда.

Клиент

«Энтеролактис» — препарат компании «Альфасигма Рус». Ориентирован на людей, заботящихся о здоровье ЖКТ и профилактике дисбаланса микрофлоры.

Цель кампании: привлечь целевую аудиторию на сайт препарата и запустить цепочку дальнейшего взаимодействия с брендом.

Решение

Для бренда «Энтеролактис» в течение года велась системная работа по удержанию внимания потребителей. За это время шли активности по другим направлениям: врачебное продвижение, контекст, e-commerce и промостатьи.

Ключевым инструментом стала медийная реклама, которая эффективно работает как точка входа в воронку продаж и формирует устойчивый интерес к продукту.

Для реализации стратегии медийного продвижения в мобайле команда бренда «Энтеролактис» совместно с агентством MGCom выбрала платформу BYYD.

Совместно было принято решение использовать комбинацию таргетингов: соцдем-параметры, интересы и интерактивный баннер.

Целевой аудиторией стали женщины от 25 до 50 лет, интересующиеся правильным питанием и профилактикой заболеваний ЖКТ, так как именно они чаще заботятся о здоровье семьи и выбирают препараты.

Креатив

Для кампании был выбран формат Rich Media, который обеспечивает высокий уровень вовлеченности благодаря своей интерактивности.

Первый блок креатива обозначал проблему: демонстрировался человек с болями в животе, что сразу привлекало внимание и вызывало ассоциацию с личным опытом.

Во втором блоке показывался анимационный персонаж, символизирующий препарат, который побеждает бактерии. Пользователь мог управлять элементом и самостоятельно убирать микробы, что добавляло эффект геймификации и усиливало вовлеченность.

Заключительный блок содержал ключевую информацию о препарате и его упаковку для закрепления визуального образа. Баннер был полностью кликабельным, что упрощало переход на сайт и способствовало дальнейшей коммуникации.

Результаты

Оптимизация мобильной кампании проводилась на основе данных платформы BYYD и сервиса «Яндекс.Метрика». Для повышения эффективности менеджеры платформы отбирали приложения с лучшими постклик-показателями, ориентируясь на низкий процент отказов и высокий уровень вовлеченности.

По итогам кампании было достигнуто более 1,5 млн показов, а план по кликам перевыполнен на 32%. В общей сложности удалось охватить 490 тыс. уникальных пользователей.

Поведенческие метрики подтвердили высокий интерес целевой аудитории: среднее время на сайте составило 1 минуту 32 секунды (при рыночном показателе около 30 секунд), а показатель вовлеченности (PI) достиг 77%, что выше среднего бенчмарка в 70%.

Brand Lift исследование

По завершении кампании совместно с отделом маркетинга «Энтеролактис» и агентством MGCom было принято решение оценить влияние рекламы в BYYD DSP на узнаваемость и лояльность целевой аудитории к бренду по сравнению с конкурентами.

Для этого провели исследование Brand Lift, которое включало два этапа. В ходе опросов респондентам задавался одинаковый вопрос: «Какой бренд вы предпочитаете?» с выбором из четырех брендов, включая «Энтеролактис».

Результаты показали, что на старте исследования, уровень узнаваемости бренда составлял 9%, а после завершения мобильной кампании вырос до 11%. Таким образом, прирост узнаваемости и лояльности к бренду составил 22% относительно конкурентов.

Команда бренда «Энтеролактис»: Платформа BYYD зарекомендовала себя как надежный партнер, предоставив качественный трафик с высоким уровнем вовлеченности, что подтвердилось результатами исследования Brand Lift. В рамках кампании удалось значительно повысить осведомленность мобильной аудитории о препарате и привлечь заинтересованных пользователей на сайт для дальнейшей коммуникации.

Команда MGCom: Команда MGCom совместно с BYYD разработала стратегию, основанную на глубоком анализе поведения пользователей. Для «Энтеролактис» основное внимание было уделено точному таргетированию — реклама демонстрировалась аудитории с наибольшей вероятностью интереса к продукту, что способствовало росту вовлеченности и узнаваемости.

Команда платформы BYYD: Благодарим команду бренда «Энтеролактис» и агентство MGCom за продуктивное сотрудничество. Мобильная кампания показала отличные результаты, став важным инструментом для привлечения и удержания внимания целевой аудитории. Мы успешно достигли как широкого охвата, так и качественного трафика, что подтверждает эффективность выбранной стратегии. С нетерпением ждем продолжения успешного сотрудничества и реализации новых кампаний в будущем.

Команда проекта

«Альфасигма Рус» (клиент)

Digital-менеджер: Орнела Крымская

MGCom (агентство)

Ведущий менеджер по работе с клиентами отдела по работе с медицинскими и фармацевтическими компаниями: Ольга Сибирцева

Ведущий Медиапланнер отдела Медийная реклама: Анастасия Волкова

Директор группы Медийная реклама: Сенькин Олег

Аккаунт-директор отдела по работе с медицинскими и фармацевтическими компаниями: Иван Белик

BYYD DSP (мобильная рекламная платформа)