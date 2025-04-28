BYYD, MgCom и «Альфасигма Рус»: как повысить узнаваемость бренда «Энтеролактис» на 22%

Вывод препарата на рынок требует точной и продуманной стратегии. В фарм-маркетинге важно не только охватить целевую аудиторию, но и удержать ее внимание. Для этого активно используются диджитал-каналы, включая мобильную рекламу. Команда BYYD рассказала Sostav, как in-app реклама повысила узнаваемость препарата «Энтеролактис» и привлекла заинтересованную аудиторию на сайт бренда.
Клиент
«Энтеролактис» — препарат компании «Альфасигма Рус». Ориентирован на людей, заботящихся о здоровье ЖКТ и профилактике дисбаланса микрофлоры.
Цель кампании: привлечь целевую аудиторию на сайт препарата и запустить цепочку дальнейшего взаимодействия с брендом.
Решение
Для бренда «Энтеролактис» в течение года велась системная работа по удержанию внимания потребителей. За это время шли активности по другим направлениям: врачебное продвижение, контекст, e-commerce и промостатьи.
Ключевым инструментом стала медийная реклама, которая эффективно работает как точка входа в воронку продаж и формирует устойчивый интерес к продукту.
Для реализации стратегии медийного продвижения в мобайле команда бренда «Энтеролактис» совместно с агентством MGCom выбрала платформу BYYD.
Совместно было принято решение использовать комбинацию таргетингов: соцдем-параметры, интересы и интерактивный баннер.
Целевой аудиторией стали женщины от 25 до 50 лет, интересующиеся правильным питанием и профилактикой заболеваний ЖКТ, так как именно они чаще заботятся о здоровье семьи и выбирают препараты.
Креатив
Для кампании был выбран формат Rich Media, который обеспечивает высокий уровень вовлеченности благодаря своей интерактивности.
Первый блок креатива обозначал проблему: демонстрировался человек с болями в животе, что сразу привлекало внимание и вызывало ассоциацию с личным опытом.
Во втором блоке показывался анимационный персонаж, символизирующий препарат, который побеждает бактерии. Пользователь мог управлять элементом и самостоятельно убирать микробы, что добавляло эффект геймификации и усиливало вовлеченность.
Заключительный блок содержал ключевую информацию о препарате и его упаковку для закрепления визуального образа. Баннер был полностью кликабельным, что упрощало переход на сайт и способствовало дальнейшей коммуникации.
Результаты
Оптимизация мобильной кампании проводилась на основе данных платформы BYYD и сервиса «Яндекс.Метрика». Для повышения эффективности менеджеры платформы отбирали приложения с лучшими постклик-показателями, ориентируясь на низкий процент отказов и высокий уровень вовлеченности.
По итогам кампании было достигнуто более 1,5 млн показов, а план по кликам перевыполнен на 32%. В общей сложности удалось охватить 490 тыс. уникальных пользователей.
Поведенческие метрики подтвердили высокий интерес целевой аудитории: среднее время на сайте составило 1 минуту 32 секунды (при рыночном показателе около 30 секунд), а показатель вовлеченности (PI) достиг 77%, что выше среднего бенчмарка в 70%.
Brand Lift исследование
По завершении кампании совместно с отделом маркетинга «Энтеролактис» и агентством MGCom было принято решение оценить влияние рекламы в BYYD DSP на узнаваемость и лояльность целевой аудитории к бренду по сравнению с конкурентами.
Для этого провели исследование Brand Lift, которое включало два этапа. В ходе опросов респондентам задавался одинаковый вопрос: «Какой бренд вы предпочитаете?» с выбором из четырех брендов, включая «Энтеролактис».
Результаты показали, что на старте исследования, уровень узнаваемости бренда составлял 9%, а после завершения мобильной кампании вырос до 11%. Таким образом, прирост узнаваемости и лояльности к бренду составил 22% относительно конкурентов.
Команда бренда «Энтеролактис»:
Платформа BYYD зарекомендовала себя как надежный партнер, предоставив качественный трафик с высоким уровнем вовлеченности, что подтвердилось результатами исследования Brand Lift.
В рамках кампании удалось значительно повысить осведомленность мобильной аудитории о препарате и привлечь заинтересованных пользователей на сайт для дальнейшей коммуникации.
Команда MGCom:
Команда MGCom совместно с BYYD разработала стратегию, основанную на глубоком анализе поведения пользователей. Для «Энтеролактис» основное внимание было уделено точному таргетированию — реклама демонстрировалась аудитории с наибольшей вероятностью интереса к продукту, что способствовало росту вовлеченности и узнаваемости.
Команда платформы BYYD:
Благодарим команду бренда «Энтеролактис» и агентство MGCom за продуктивное сотрудничество. Мобильная кампания показала отличные результаты, став важным инструментом для привлечения и удержания внимания целевой аудитории.
Мы успешно достигли как широкого охвата, так и качественного трафика, что подтверждает эффективность выбранной стратегии. С нетерпением ждем продолжения успешного сотрудничества и реализации новых кампаний в будущем.
Команда проекта
«Альфасигма Рус» (клиент)
Digital-менеджер: Орнела Крымская
MGCom (агентство)
Ведущий менеджер по работе с клиентами отдела по работе с медицинскими и фармацевтическими компаниями: Ольга Сибирцева
Ведущий Медиапланнер отдела Медийная реклама: Анастасия Волкова
Директор группы Медийная реклама: Сенькин Олег
Аккаунт-директор отдела по работе с медицинскими и фармацевтическими компаниями: Иван Белик
BYYD DSP (мобильная рекламная платформа)