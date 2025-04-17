Кейс BYYD DSP и Viomi: как получить CTR 2,02% в in-app рекламе бренда бытовой техники

Китайский бренд умной бытовой техники Viomi обратился к BYYD для продвижения и увеличения продаж очистителей воды в России с помощью in-app рекламы. Основной целью кампании стало привлечение внимания целевой аудитории и увеличение трафика на продуктовые страницы. Для этого были созданы интерактивные Rich Media баннеры, направленные на пользователей, интересующихся бытовой техникой и здоровым образом жизни. Географический таргетинг охватывал крупные города страны, что позволило бренду расширить присутствие на новых территориях. Команда проекта рассказала Sostav о том, что кампания оказалась успешной: итоговый CTR составил 2,02%, а оптимизация на основе аналитики помогла достичь высоких показателей вовлеченности и конверсии.

Клиент

Viomi — китайский бренд умной бытовой техники и электроники. Компания разрабатывает инновационные устройства для дома.

Чтобы привлечь больше покупателей в России и повысить интерес к очистителям воды, Viomi запустила рекламную кампанию совместно с BYYD.

Основная цель кампании: увеличить трафик на страницы с товарами и привлечь внимание потенциальных клиентов.

Решение

Рекламная кампания была направлена на продвижение очистителя воды Viomi, с учетом особенностей продукта и целей бренда.

Таргетинг был настроен на пользователей, интересующихся бытовой техникой, кулинарией, электроникой, активным образом жизни и новыми технологиями. Это связано с тем, что такие люди часто ищут решения для очистки воды.

Географический таргетинг охватил крупные города России с развитой торговой инфраструктурой и платежеспособным населением, такие как Москва, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Челябинск, Ростов-на-Дону и другие.

Креатив

Для продвижения команда BYYD создала два интерактивных Rich Media баннера, каждый из которых представлял разные модели очистителей воды Viomi.

Пользователи могли кликнуть на экран, чтобы «наполнить стакан» чистой водой, а также свайпнуть по креативу, и узнать о текущих скидках. Внизу каждого баннера располагалась кнопка для перехода на карточку товара.

Интерактивные элементы креативов значительно увеличили вовлеченность аудитории и побудили пользователей перейти на сайт для получения дополнительной информации.

Результат

Оптимизация кампании проводилась с использованием данных платформы BYYD и Яндекс Метрики. На основе аналитики были выбраны приложения с наилучшими показателями: низкий процент отказов, длительное время на сайте, глубокий просмотр страниц и выполнение целевых действий.

За время кампании было охвачено более 312 тыс. уникальных пользователей. План по показам был выполнен на 100,13%, а по кликам — на 101,23%. Итоговый CTR составил 2,02%.

Постклик-метрики подтвердили эффективность in-app продвижения: процент отказов составил 30,2%, среднее время на сайте — 1 минута 55 секунд, а конверсия кликов в визиты — 70,22%.

Результаты кампании оказались успешными не только в традиционно эффективных регионах, таких как Северо-Западный и Центральный федеральные округа, но и в других, например, в городах Южного федерального округа. Это важно, так как позволило бренду охватить новые регионы и расширить клиентскую базу.

Команда платформы BYYD: Благодарим за сотрудничество. Кампания показала отличные результаты, превысив план по показам и кликам, и нам было интересно работать над таким проектом. Ожидаем продолжения успешного партнерства.