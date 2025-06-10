Кейс «Авито Рекламы» и Upakovali.Online: запуск РК и тестирование рекламной платформы

Бизнес по упаковке подарков отличается высокой конкуренцией, особенно в городах-миллионниках. Дополнительные сложности с ведением такого дела связаны с сезонностью, а также с поддержанием постоянного потока клиентов в несезонное время. В этих условиях предприниматели делают ставку на рекламные инструменты, чтобы привлекать новых покупателей, с одной стороны, и удерживать текущих — с другой.

В начале июня команда российского сервиса «Упаковали Онлайн» (Upakovali.Online), который специализируется на онлайн-упаковке подарков с доставкой, запустила в новом кабинете «Авито Рекламы» промо нового телеграм-канала. Всего за неделю бизнес привлек 400 подписчиков по CPL 35 руб. Подробнее о механике Sostav рассказала команда проекта.

Цели

Одна из задач бизнеса заключалась в развитии нового телеграм-канала и тестировании новой рекламной платформы.

Команда «Упаковали Онлайн» сработала оперативно и запустила первую кампанию в первую неделю после анонса о появлении нового рекламного кабинета, пока аукцион не перегрет, а стоимость клика начинается от 1 руб.

Во время кампании планировали привлечь не менее 200 новых подписчиков по стоимости не выше 100 руб.

Механика

Рекламу телеграм-канала запустили в начале июня, она была активна семь дней.

Для этого в рекламном кабинете заполнили поля о рекламодателе для автоматической маркировки креативов и выбрали тип кампании «Текст, изображение» в интуитивно понятном интерфейсе.

Баннеры показывались в формате текстово-графических блоков в мобильной и веб-версии Авито, а также в приложении площадки. Рекламу видела не вся многомиллионная аудитория, а только те пользователи, которые вероятнее подпишутся на его телеграм-канал. Для этого ML-модели Авито Рекламы анализируют интересы и поведение аудитории на площадке.

В качестве модели оплаты выбрали CPC: рекламодатель платил за клики по рекламному сообщению, а их стоимость в аукционе начиналась от 1 руб.

В новом кабинете Авито Рекламы работает трехуровневая структура: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Для рекламы телеграм-канала «Упаковали Онлайн» создали одну кампанию с одной группой и одним креативом. Чтобы попасть в максимально релевантную аудиторию, настроили таргетинги на женщин в возрасте от 18 до 64 лет, которые проживают в Москве и области, а также интересуются обустройством квартир, домов и товарами для детей.

В креативах фокус делали на привлекательных примерах упаковки и их связке с добрыми историями.

Результаты

В итоге всего за неделю на нишевый телеграм-канал подписалось 400 человек, а стоимость привлечения подписчика составила всего 35 руб.

Анна Царева, основатель и генеральный директор Upakovali Online: Упаковка подарков с доставкой — новая и еще не привычная услуга для российского рынка. Чтобы развивать узнаваемость и осведомленность нашей целевой аудитории, мы поставили цель завести и масштабировать телеграм-канал для наших мастерских в этом году. «Авито Реклама» отлично справилась с этой задачей! Всего за неделю мы вырастили аудиторию канала с 0 до 400 подписчиков, при этом стоимость 1 подписчика получилась всего 35 руб. Отдельно отмечу возможностью простого самостоятельного размещения — это было важно, так как у нас в штате пока нет выделенного маркетолога. Желаем успехов в развитии и надеемся на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество!