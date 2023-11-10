Кейс Estima: как обновить философию премиальных коллекций с помощью ИИ

Компания Estima, производитель керамогранита в России с 20-летней историей, представила обновленные принципы премиальной линейки Ametis by Estima. Команда проекта рассказала Sostav, почему вся линейка Ametis by Estima вдохновлена природой, а свойства и характеристики керамогранита объеденины с модными тенденциями и последними производственными технологиями.

С чего все началось

С 2019 года в портфеле брендов появилась премиальная линейка керамогранита под названием Ametis by Estima. При позиционировании этого суббренда внимание уделили эстетике, эмоциям и чувственности. Со временем он развивался, расширялся новыми коллекциями, и для его производства применялись инновационные технологии.

В период пандемии компанией было принято решение, что заботу о семье, своих близких и людях в целом можно воплотить в свойствах керамогранита, поэтому начали производить коллекции керамогранита в премиальной линейке с антибактериальным покрытием.

Цели

При применении новых технологий хотелось соответствовать позиционированию всего бренда и облачить коллекции в принципы (A-Principles). Спустя время развитие технологий шагнуло вперёд, и компания начала думать, как «упаковать» свои технологии и свойства в существующие принципы.

Идея пришла благодаря анализу современных решений на маркетинговом рынке. В качестве референсов рассматривались не только конкуренты, но и крупные игроки рынка: IT, маркетплейсы, производство, промышленность и так далее. После чего было принято решение обратиться в агентство, чтобы воплотить задумку соединения ИИ (современные технологии) и человека (доработки дизайнера).

В чем смысл изменений

Новая философия линейки, вдохновленная живой природой и созданная с помощью искусственного интеллекта, отражает подход компании к производству керамогранита премиального качества. Было решено, что логичнее пересмотреть подход к философии и не менять ценности бренда, чем добавлять новые УТП и технологии в существующие принципы.

Стоит отметить, что принципы линейки отображены на рекламных носителях в интернет-магазине и на точках продаж. Это помогает компании рассказывать о своих ценностях как с точки зрения производства, так и с точки зрения вдохновения.

Было принято решение русифицировать названия и упростить принципы, чтобы они были более запоминающимися и легче произносились, но при этом дополнить философию сложными многогранными сюрреалистичными визуалами.

Принципы: забота и перерождение

Обновленная философия компании включает в себя:

«Заботу» — о доме и близких с помощью антибактериальной поверхности, которая на 99% устойчива к наиболее часто встречающимся видам бактерий.

● «Перерождение природы» — воспроизведение на керамограните каждой жилки, особенности и природного образа.

Новый стиль

Новая стилистика принципов была выбрана не случайно. ИИ проанализировал философию бренда и отличительные природные свойства каждой коллекции премиальной линейки.

Елизавета Родионова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Estima: Изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта и доработаны профессиональным дизайнером — таким образом, мы получили симбиоз эмоций и высоких технологий, что полностью отражает наш подход к производству премиальных коллекций.

Какие были проблемы

Единственный нюанс, с которым пришлось столкнуться — для ИИ было задано полноценное описание премиального бренда, однако, несколько ассоциаций и изображений немного выбивались из его философии. Решался этот момент переделкой и сужением параметров, а также подключением профессионального дизайнера для корректировки. Для компании было также важно вписать свою продукцию в сюрреалистичные пейзажи, чтобы показать, что премиальный керамогранит найдет свое место даже в такой необычной эстетике.

Какие результаты

Компанией был проведен опрос среди своей целевой аудитории. Результаты показали, что приоритетными принципами при покупке премиального керамогранита являются уникальный дизайн, экологичный состав и безопасность. Изображения, разработанные ИИ и дизайнером, ассоциируются с премиальным брендом стройматериалов. Новые названия и описания свойств керамогранита понятны и доступны для большинства людей. Кроме того, более 70% опрошенных подчеркнули важность облачения технических свойств продукта во вдохновляющие и интересные идеи.