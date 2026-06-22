Каждый второй соискатель обращается к ИИ для отклика на вакансии

48% опрошенных россиян хотя бы раз обращались к нейросетям для отклика на вакансии. 15% из них делают это регулярно, 33% — время от времени. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

54% респондентов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) улучшают резюме, 35% — готовят сопроводительное письмо, 34% — адаптируют резюме под конкретную вакансию. 30% просят нейросеть помочь с тестовым заданием, 28% — подготовить ответы на типовые вопросы рекрутеров, 18% — отправить отклик на вакансию. 66% использование ИИ помогло получить приглашение на собеседование.

62% опрошенных хотя бы иногда замечают, что работодатель использует искусственный интеллект. 26% из них замечали это неоднократно, 36% — несколько раз.

47% респондентов видели признаки автоматизации в тексте вакансии, 46% — в переписке с работодателем, 30% — на этапе тестирования. 29% сталкивались с автоотказами при отклике на вакансию. 8% замечали, что рекрутер использует нейросеть в ходе видеоинтервью.

9% участников опроса однозначно положительно относятся к использованию ИИ в процессе найма, 48% — скорее положительно, 8% — однозначно отрицательно, 35% — скорее отрицательно.

42% участников опроса считают, что искусственный интеллект в найме ухудшает качество подбора. 46% убеждены, что ИИ снизит дискриминацию кандидатов по полу, возрасту и внешности. 38% тревожит, что работодатель оценивает их с помощью искусственного интеллекта.

Для 50% респондентов тот факт, что компания использует ИИ в процессе найма, никак не повлияет на их отношение к работодателю. У 33% доверие снизится, у 17%, напротив, повысится. На практике 73% соискателей скорее всего продолжат взаимодействие с такой компанией, 27% прекратят. При выборе между двумя равнозначными позициями 42% предпочтут компанию, которая не использует ИИ в подборе, в то время как 43% не видят разницы.

73% опрошенных считают использование кандидатом искусственного интеллекта для поиска работы допустимым. 43% назвали это обманом работодателя. 57% считают нейросети современным инструментом и не видят в этом проблемы — тем более что работодатели тоже используют ИИ.

В опросе участвовали 1,8 тыс. россиян, которые за последний год искали работу через онлайн-платформы.

Ранее сообщалось, что кандидаты все чаще используют нейросети при выполнении тестовых заданий.