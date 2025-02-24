Опрошенные россияне чаще всего используют для подготовки к собеседованию ChatGPT и GigaChat

Большинство соискателей не используют технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) при поиске работы. Но более половины опрошенных россиян (62%) из тех, кто прибегает к помощи нейросетей и ИИ для создания резюме и сопроводительных писем, назвали самыми популярными инструментами для этих целей ChatGPT, GigaChat и Writesonic. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и AI-интегратора WMT Group.

На втором месте оказались специализированные сервисы для составления резюме, например, Kickresume и Fix My Resume. По данным опроса, ими пользовались около 25% респондентов. Реже всего (11%) соискатели выбирали нейросети специально для подготовки к собеседованию, в частности, ИИ-сервисы для проведения тестовых видео-интервью, оценки речи и поведения при ответе на типовые вопросы (InterviewGPT, Careers.ai, Huru.ai и другие).

Популярность нейросетей, таких как ChatGPT и GigaChat, среди соискателей объясняется тем, что они позволяют соискателям быстро создать резюме, адаптированное под несколько вакансий. Кроме того, многие пользователи используют ИИ для подготовки к собеседованиям, тренируя свои ответы и поведение. Такие сервисы помогают снизить уровень стресса, улучшить soft-skills и повысить уверенность в себе, говорят эксперты.

Однако использование ИИ-технологий вызывает разногласия: 22% опрошенных считают, что нейросети никак не способствуют или даже, напротив, могут помешать получению работы. 18% респондентов уверены, что использовать ИИ — нечестно. При этом почти четверти специалистов (20%) нейросети существенно помогли при поиске работы. Они считают, что успешно прошли собеседование и устроились на желаемую должность благодаря использованию ИИ-инструментов.