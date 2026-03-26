Каждый третий россиянин советуется с ИИ при совершении крупных покупок

Около 32% россиян обращаются к искусственному интеллекту перед совершением крупных покупок — от техники до путешествий. Почти половина из них (47%) используют нейросети для поиска лучших цен и сравнения товаров, а 29% — чтобы определиться между несколькими вариантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Альфастрахования».

26% опрошенных признались, что, хотя бы раз меняли свое решение о покупке после рекомендаций алгоритмов. При этом 18% россиян чаще доверяют советам нейросетей, чем консультантам в магазинах, а 21% оценивают их наравне с отзывами в интернете. Тем не менее большинство (58%) по-прежнему предпочитает обсуждать крупные покупки с друзьями и родственниками.

Исследование также выявило различия в поведении мужчин и женщин. Мужчины чаще используют ИИ при выборе дорогих и технически сложных товаров, таких как электроника или автомобили (38%). Женщины, в свою очередь, чаще применяют нейросети как инструмент анализа — для сравнения цен, изучения отзывов и характеристик (35%).

Интересно, что технологии активно осваивают не только молодые пользователи. Около 24% россиян старше 45 лет также прибегают к помощи ИИ, чтобы быстрее разобраться в параметрах товаров и оценить доступные предложения. Наиболее популярными категориями для таких консультаций остаются электроника (41%), путешествия (27%) и бытовая техника (23%).

При этом пользователи сохраняют определенную осторожность. Большинство опрошенных (62%) считают, что рекомендации нейросетей необходимо перепроверять, а 38% опасаются возможной неточности или скрытого рекламного характера советов. Почти половина респондентов (44%) уже сталкивалась с ошибками в работе ИИ, что подтверждает необходимость критического подхода к таким рекомендациям.

