Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог
Высшая инженерная школа РУТ (МИИТ)
ADSUP.ME

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.03.2025 в 10:19

Каждый третий россиянин мечтает, чтобы его домашний питомец прославился

В преддверии Дня кошек VK запустил челлендж #забатонимся

Ради популярности своих питомцев 63% россиян постоянно снимают и выкладывают фото и видео с ними, следует из опроса, проведенного VK в преддверии Дня кошек. В рамках челленджа #забатонимся у пользователей ВКонтакте появится шанс сделать своих кошек знаменитыми. Для этого нужно запостить ролик с батонящимся питомцем в VK Клипах до 12 марта.

Ко Дню кошек 1 марта VK провела исследование среди россиян о контенте с котами. В опросе приняли участие 1200 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска и еще 12 городов-миллионников. Каждый второй (48%) опрошенный чаще всего делится мемами с котами, а большинство (63%) — сами регулярно снимают фото и видео со своими питомцами. Для того, чтобы они стали популярными, хозяева участвуют с котами в выставках и кастингах и ведут блоги. Об этом рассказали 30% респондентов.

Участники опроса также поделились, чем любят заниматься их коты. 20% кошек в свободное время предпочитают играть с игрушками, 18% — есть, а 48% — «батониться». Так часто называют ленивый отдых — но появилось слово благодаря котам, которые в процессе «ничегонеделания» часто принимают форму батона. Батончиком, булочкой и пирожочком опрошенные кошатники называют своих питомцев чаще всего (37%). При этом большинство опрошенных (84%) не знали, что коты отдыхают в позе батона, лежа с поджатыми лапками, потому что это улучшает терморегуляцию тела.

VK и сеть кафе и кондитерских «буше» решили обыграть популярное у котов занятие и запустили «котобатоны»: хлебобулочные изделия, повторяющие форму котов в позе, напоминающей буханку.

Челлендж в VK Клипах

Для того, чтобы найти самых вдохновляющих пушистых пирожков для коллекции, VK и «буше» запустили челлендж в формате клипов: с 1 по 12 марта пользователи ВКонтакте будут публиковать ролики с отдыхающими питомцами под хэштегом #забатонимся. Коты-победители, которые своей харизмой вдохновят команду «буше», станут прототипами хлебобулочного лимитированного котодропа.

В роли музы уже выступил маскот VK — рыжий кот Персик. Котобатон можно будет найти в сети пекарен буше или заказать на дом.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева:

Сегодня многие хотят, чтобы их питомцы становились блогерами. В активных 40 тыс. сообществ ВКонтакте о животных в январе этого года было опубликовано почти 1,5 млн постов. Мы создаем интересные челленджи, генерируем милые инфоповоды и участвуем в небанальных коллаборациях, чтобы поддержать авторов этого направления. Главное, на наш взгляд, — добровольное участие домашних питомцев в развитии блога.

VK
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.