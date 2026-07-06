Каждый третий одежный ретейлер в России завершил год с убытками

По итогам 2025 года 34% российских одежных брендов массового сегмента и 40% премиальных ретейлеров оказались убыточными. По сравнению с 2022 годом доля таких компаний практически удвоилась, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group.

Так, убытки зафиксировали сети «Твое», Oodji и Zenden. Аналитики связывают ситуацию с высокой конкуренцией, ценовыми акциями и ослаблением потребительского спроса. Дополнительное давление на рынок оказали теплая зима, снижение посещаемости торговых центров, высокая ключевая ставка, инфляция и рост комиссий маркетплейсов.

Эксперты отмечают, что в наиболее сложном положении оказался массовый сегмент, где покупатели стали чаще ориентироваться на скидки. При этом премиальные бренды, меньше зависящие от маркетплейсов и распродаж, чувствуют себя устойчивее, хотя и сталкиваются с ростом расходов на поддержание бизнеса.

В то же время часть компаний смогла показать уверенный рост. Среди них — Lime, «Новая мода» и 12 Storeez, которые сделали ставку на развитие собственных каналов продаж, сильный бренд и реализацию товаров без постоянных скидок. Однако аналитики ожидают, что в ближайшие годы число прибыльных fashion-сетей продолжит сокращаться из-за увеличения затрат на аренду, персонал и онлайн-продажи.

Ранее сообщалось, что российские фэшн-бренды продолжают рассматривать возможности для международного развития. В 2026 году выход на зарубежные рынки могут осуществить около 20−30 российских компаний из фэшн-сегмента.