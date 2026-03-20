Каждый третий финансовый директор в России – женщина

Доля женщин среди финансовых директоров в России в 2025 году достигла 29%, и сегодня примерно каждый третий CFO — женщина. За последние пять лет этот показатель заметно вырос: в 2021 году он составлял 21%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные исследования консалтинговой группы SQN.

Средний возраст финансовых директоров увеличился до 48 лет, что отражает растущую сложность их роли. При этом на должность CFO обычно приходят в 42 года, а средний срок работы на позиции составляет около шести лет.

Компании все чаще делают ставку на внутренние кадры: в 2025 году 64% назначений CFO пришлись на сотрудников внутри организаций. Это максимальный показатель за последние годы и признак усиления преемственности в управлении.

Карьерный путь до позиции финансового директора в среднем занимает около 7 лет. Более половины назначений происходят внутри групп компаний, а большинство новых CFO уже имеют опыт работы на аналогичной должности.

В целом эксперты отмечают, что рост доли женщин, усиление внутреннего найма и повышение требований к опыту формируют более зрелую и устойчивую систему финансового управления в российских компаниях.

