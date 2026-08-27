В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях

В Казахстане планируют запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает TengriNews.

По словам главы государства, правительство уже разработало соответствующий законопроект и в июне внесло его в парламент. Токаев намерен предложить депутатам рассмотреть инициативу на открытии первой сессии курултая.

Президент отметил, что социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг существенно влияют на мировоззрение детей. В связи с этим он считает необходимым пересмотреть действующий с 2018 года закон о защите детей от вредной информации.

Кроме того, Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по фильтрации контента для защиты несовершеннолетних. Он также предложил расширить использование обязательных детских SIM-карт, которые должны ограничивать доступ детей к нежелательному контенту.

Инициатива Казахстана появилась на фоне аналогичных дискуссий в других странах. Так, в июле сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует предложить общеевропейский запрет на использование социальных сетей детьми.