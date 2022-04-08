«Кассир.ру» повторно оспорит мировое соглашение «Яндекса» с российскими компаниями

Билетный оператор «Кассир.ру» повторно подал в суд кассационную жалобу на мировое соглашение, заключенное в январе между «Яндексом», коалицией интернет-компаний и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о «колдунщиках» (обогащенные ответы в поисковой выдаче). Жалобу, поданную в феврале, суд отклонил из-за недостатка аргументов, сообщает «Коммерсант».

Новая жалоба принята 16 марта, заседание назначено на 26 апреля. В сервисе отмечают, что после того, как компания не согласилась подписывать мировое соглашение на предложенных ей условиях, «Яндекс» в одностороннем порядке исключил ее из числа участников соглашения. Таким образом, он поставлен в более неблагоприятное положение, чем те, кто подписывал соглашение, — ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие. Оператор также считает, что ФАС, подписав мировое соглашение, уклонилась от своих обязанностей по установлению в действиях ответчика нарушения антимонопольного законодательства.

Основной бенефициар «Кассир.ру» Евгений Филькенштейн пояснил, что его не устраивает практика «Яндекса» привлекать участников рынка в свои агрегаторы, а затем создавать на их основе собственные сервисы. «Мы бы не предоставили "Яндексу" билеты, если бы знали, что он введет нас в заблуждение», — говорит он.

В «Яндексе» отметили, что удивлены кассационной жалобой «Кассира.ру» и не согласны с ее доводами. В компании утверждают, что приглашали «Кассира.ру» к диалогу, но тот решил «выйти из мирового соглашения по собственному немотивированному решению».

Антимонопольное дело против «Яндекса» было возбуждено в апреле 2021 года по жалобе компаний, которые считали, что «Яндекс» злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче благодаря обогащенным ответам (так называемым «колдунщикам»). После разбирательств было заключено мировое соглашение, согласно которому все участники рынка получат равный доступ к «колдунщикам», а поисковик внесет 1,5 млрд руб. в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).