Карьерный лифт: россияне назвали сферы с самым быстрым профессиональным ростом

Наиболее стремительный карьерный рост, по мнению россиян, сегодня возможен в сферах IT, продаж и финансов. К таким выводам пришли исследователи по итогам опроса, проведенного в мае 2025 года сетью ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s совместно с сервисом по поиску работы «Зарплата.ру». Результаты исследования опубликовал РБК.

Согласно данным опроса, 46% респондентов считают сферу информационных технологий наиболее перспективной с точки зрения карьерного роста. Продажи заняли вторую строчку с результатом 29%, за ними следует банковская и финансовая отрасль — 28%.

В возрастной группе от 18 до 25 лет (так называемые зумеры) картина отличается: здесь на первое место выходит административный персонал — его указали 50% молодых участников опроса, а на втором месте — сфера общественного питания (38%).

Россияне видят наибольшую возможность получить руководящую должность без профильного образования в продажах — так считают 47% опрошенных. Далее следуют общепит (34%) и розничная торговля (22%). Среди молодежи 75% выбрали общественное питание как наиболее доступную отрасль для быстрого роста.

Относительно сроков достижения руководящей позиции мнения респондентов разделились: почти 40% считают, что на это уйдет от одного года до трех лет, 34% уверены, что потребуется более трех лет, и еще 18% ожидают, что путь к руководству может занять свыше пяти лет.

Более трети опрошенных готовы начать карьеру с зарплаты от 50 до 70 тыс. руб. в месяц при условии повышения в должности в течение года. Еще 25% ожидают начальный уровень оплаты в пределах 70−100 тыс. руб. Зумеры демонстрируют большую гибкость: половина (50%) согласна начать с дохода в 30−50 тыс. руб.

Несмотря на стремление к карьерному росту, приоритет для большинства остается прежним — увеличение заработной платы. Его выбрали 72% участников опроса, в то время как повышение в должности оказалось менее значимым.

Что касается качеств, необходимых для продвижения по службе, то наиболее важными россияне считают лидерские навыки (60%), инициативность (52%), ответственность (41%), а также способность работать в команде и коммуникативные способности (по 37%).

Опрос был проведен методом онлайн-анкетирования и охватил 1885 жителей российских мегаполисов старше 18 лет.