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03.03.2025 в 13:30

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Wildberries & Russ удалось не только поднять прирост выручки в различных категориях, но и привлечь новые бренды

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Объединенная компания Wildberries & Russ в 3-м квартале 2024 года запустила в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению «традиционных» для Wildberries категорий товаров, таких как обувь и одежда. В результате продажи начали расти быстрее, а к продвижению подключились новые бренды из разных категорий. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

По данным аналитиков Wildberries & Russ, с момента запуска в конце октября кампании «Все ищите на WB» в наружной рекламе, недельная выручка в категориях «обувь» и «одежда» показывала более быстрый рост как в сравнении с продажами этих категорий в сентябре, так и в сравнении со средним ростом продаж на маркетплейсе в указанный период.

Если до старта кампании прирост выручки в категории «обувь» в октябре не превышал 12% по сравнению с сентябрем, то после запуска наружной рекламы этот показатель увеличился до 14%, а в ноябре пиковый недельный прирост достиг 28%.

Выручка в категории «одежда», до запуска кампании с продвижением в наружной рекламе показывавшая прирост в пределах 10%, после ее старта стала расти более быстрыми темпами с пиком до 21%.

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу объединенной компании Wildberries & Russ:

Рекламная кампания «Все ищите на WB», креативы которой продолжают размещаться на всех форматах рекламы вне дома, привлекла всеобщее внимание и продемонстрировала свою эффективность. Ее основная цель — обеспечить рост продаж селлеров, торгующих в продвигаемых категориях товаров. Мы постоянно анализируем то, как реклама воспринимается покупателями, и разнообразим креативные подходы, чтобы она сохраняла эффективность. Благодаря продвижению категорий в наружной рекламе мы зафиксировали существенное увеличение объема реализации, и этот эффект мы видим не только в категориях одежды и обуви, но и в других товарных категориях, которые присутствовали в рекламе. Аналогичный эффект фиксируют и селлеры. Отмечу также, что селлеры начинают комбинировать инструменты продвижения на Wildberries с возможностями рекламы вне дома — в комплексе такой медиамикс позволяет не только наращивать продажи, но и увеличивать знание о бренде, укреплять его присутствие в публичном пространстве.

Новые участники

Прошедшая кампания в наружной рекламе привлекла целый ряд селлеров, которые впервые приняли решение использовать наружную рекламу. В категории «одежда» одним из таких брендов стал производитель спортивной одежды «Телодвижения». «Мы решили начать использовать наружную рекламу для увеличения количества касаний с потенциальными потребителями», — отметил представитель бренда, добавив, что этот канал стал дополнительным инструментом для повышения узнаваемости бренда.

После запуска в январе рекламной кампании одного из продуктов бренда «Телодвижения» его продажи выросли в несколько раз. «Многое зависит от креатива, но мы видим в этом перспективный подход и планируем продолжать его использование», — подчеркнули в компании.

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Опыт использования в разных категориях

В категории «обувь» одним из первых селлеров, использовавших наружную рекламу, стал бренд O’SHADE. В компании отмечают, что рассматривали наружную рекламу в первую очередь как эффективный инструмент для построения бренда. Благодаря регулярным размещениям креатива O’SHADE смог значительно повысить лояльность покупателей, несмотря на высокую конкуренцию в категории fashion. Такой результат стал возможен благодаря использованию внутренних инструментов Wildberries в сочетании с широкими возможностями цифровой наружной рекламы. Это создало мультипликативный кросс-эффект, который способствовал росту продаж.

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Помимо селлеров из категорий «одежда» и «обувь» в наружную рекламу пришли и компании из других категорий, которые также впервые обратили внимание на этот канал продвижения. Впервые наружную рекламу использовал производитель бытовой техники Kitfort. «Классические механики продвижения стали работать слабее, чем два-три года назад. Мы решили попробовать новые инструменты, а когда у вас накоплена значительная кооперация с площадкой, то почему бы и не использовать формат OOH», — говорит представитель бренда. Вопреки первоначальным сомнениям компания зафиксировала значительный прирост продаж и продолжит реализацию рекламных кампаний с использованием рекламы вне дома, поскольку уверена в их целесообразности. «Мы увидели значительный рост продаж в январе при сравнении год к году», — заявили в компании.

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Положительно оценили результаты рекламной кампании и представители бренда спортивного питания Fitness SHOCK. В январе 2025 года компания запустила наружную рекламу своей продукции, что позволило удвоить объем продаж по сравнению с декабрем прошлого года. «У наружной рекламы большой охват и возможность привлечь внимание новой аудитории к продукту», — резюмировал представитель бренда.

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Рекламные стратегии премиальных брендов

Эффективность наружной рекламы подтверждают и те бренды, которые ранее уже использовали этот инструмент. Так, производитель диффузоров для дома Permegi перед запуском кампании провел внутреннее исследование и проанализировал эффективность использования наружной рекламы. «Мы установили, что этот инструмент является интересным и выгодным способом продвижения и реализации продукции, а также повышения узнаваемости бренда», — пояснили в компании. Результатом размещения в наружной рекламе стало увеличение продаж товаров бренда на 30−35%, главным образом за счет повышения узнаваемости среди аудитории.

Permegi:

В нашем случае правильный расчет, команда, продукт и собственное российское производство позволили нам обеспечить большой спрос и рост компании, что повлекло дальнейшее использование наружной рекламы и ее системное внедрение как неотъемлемой части наших бизнес-процессов и статей расходов компании. Мы решили, что в дальнейшем будем использовать наружную рекламу в своем продвижении.

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

При этом в наружной рекламе размещаются и бренды из традиционно более дорогих сегментов рынка. Одним из представителей такого сегмента стала ювелирная компания SOKOLOV, которая ранее уже использовала наружную рекламу для продвижения своей продукции и повышения узнаваемости бренда. «У нас было две основные причины для использования наружной рекламы. Первая — получение дополнительного трафика на площадке Wildberries. Вторая — использование наружной рекламы как одного из инструментов для преодоления стереотипов о «неоригинальности» наших товаров внутри маркетплейса», — отметил представитель бренда. По его словам, наружная реклама отличается доступностью и широким охватом аудитории. Компания комбинировала продвижение в наружной рекламе с внутренними инструментами на Wildberries.

В результате кросс-канального продвижения трафик на страницы товаров SOKOLOV вырос на 30—40%. «Мы наблюдали рост продаж на уровне от 15—20%, а количество новых клиентов увеличилось в 1,6 раза, — пояснили в компании. — Планируем провести тестирование различных креативных подходов для улучшения текущих показателей».

Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы
Наружная реклама Wildberries & Russ
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