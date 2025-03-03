Как кампания «Все ищите на WB» показала эффективность наружной рекламы

Объединенная компания Wildberries & Russ в 3-м квартале 2024 года запустила в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению «традиционных» для Wildberries категорий товаров, таких как обувь и одежда. В результате продажи начали расти быстрее, а к продвижению подключились новые бренды из разных категорий. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

По данным аналитиков Wildberries & Russ, с момента запуска в конце октября кампании «Все ищите на WB» в наружной рекламе, недельная выручка в категориях «обувь» и «одежда» показывала более быстрый рост как в сравнении с продажами этих категорий в сентябре, так и в сравнении со средним ростом продаж на маркетплейсе в указанный период.

Если до старта кампании прирост выручки в категории «обувь» в октябре не превышал 12% по сравнению с сентябрем, то после запуска наружной рекламы этот показатель увеличился до 14%, а в ноябре пиковый недельный прирост достиг 28%.

Выручка в категории «одежда», до запуска кампании с продвижением в наружной рекламе показывавшая прирост в пределах 10%, после ее старта стала расти более быстрыми темпами с пиком до 21%.

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу объединенной компании Wildberries & Russ: Рекламная кампания «Все ищите на WB», креативы которой продолжают размещаться на всех форматах рекламы вне дома, привлекла всеобщее внимание и продемонстрировала свою эффективность. Ее основная цель — обеспечить рост продаж селлеров, торгующих в продвигаемых категориях товаров. Мы постоянно анализируем то, как реклама воспринимается покупателями, и разнообразим креативные подходы, чтобы она сохраняла эффективность. Благодаря продвижению категорий в наружной рекламе мы зафиксировали существенное увеличение объема реализации, и этот эффект мы видим не только в категориях одежды и обуви, но и в других товарных категориях, которые присутствовали в рекламе. Аналогичный эффект фиксируют и селлеры. Отмечу также, что селлеры начинают комбинировать инструменты продвижения на Wildberries с возможностями рекламы вне дома — в комплексе такой медиамикс позволяет не только наращивать продажи, но и увеличивать знание о бренде, укреплять его присутствие в публичном пространстве.

Новые участники

Прошедшая кампания в наружной рекламе привлекла целый ряд селлеров, которые впервые приняли решение использовать наружную рекламу. В категории «одежда» одним из таких брендов стал производитель спортивной одежды «Телодвижения». «Мы решили начать использовать наружную рекламу для увеличения количества касаний с потенциальными потребителями», — отметил представитель бренда, добавив, что этот канал стал дополнительным инструментом для повышения узнаваемости бренда.

После запуска в январе рекламной кампании одного из продуктов бренда «Телодвижения» его продажи выросли в несколько раз. «Многое зависит от креатива, но мы видим в этом перспективный подход и планируем продолжать его использование», — подчеркнули в компании.

Опыт использования в разных категориях

В категории «обувь» одним из первых селлеров, использовавших наружную рекламу, стал бренд O’SHADE. В компании отмечают, что рассматривали наружную рекламу в первую очередь как эффективный инструмент для построения бренда. Благодаря регулярным размещениям креатива O’SHADE смог значительно повысить лояльность покупателей, несмотря на высокую конкуренцию в категории fashion. Такой результат стал возможен благодаря использованию внутренних инструментов Wildberries в сочетании с широкими возможностями цифровой наружной рекламы. Это создало мультипликативный кросс-эффект, который способствовал росту продаж.

Помимо селлеров из категорий «одежда» и «обувь» в наружную рекламу пришли и компании из других категорий, которые также впервые обратили внимание на этот канал продвижения. Впервые наружную рекламу использовал производитель бытовой техники Kitfort. «Классические механики продвижения стали работать слабее, чем два-три года назад. Мы решили попробовать новые инструменты, а когда у вас накоплена значительная кооперация с площадкой, то почему бы и не использовать формат OOH», — говорит представитель бренда. Вопреки первоначальным сомнениям компания зафиксировала значительный прирост продаж и продолжит реализацию рекламных кампаний с использованием рекламы вне дома, поскольку уверена в их целесообразности. «Мы увидели значительный рост продаж в январе при сравнении год к году», — заявили в компании.

Положительно оценили результаты рекламной кампании и представители бренда спортивного питания Fitness SHOCK. В январе 2025 года компания запустила наружную рекламу своей продукции, что позволило удвоить объем продаж по сравнению с декабрем прошлого года. «У наружной рекламы большой охват и возможность привлечь внимание новой аудитории к продукту», — резюмировал представитель бренда.

Рекламные стратегии премиальных брендов

Эффективность наружной рекламы подтверждают и те бренды, которые ранее уже использовали этот инструмент. Так, производитель диффузоров для дома Permegi перед запуском кампании провел внутреннее исследование и проанализировал эффективность использования наружной рекламы. «Мы установили, что этот инструмент является интересным и выгодным способом продвижения и реализации продукции, а также повышения узнаваемости бренда», — пояснили в компании. Результатом размещения в наружной рекламе стало увеличение продаж товаров бренда на 30−35%, главным образом за счет повышения узнаваемости среди аудитории.

Permegi: В нашем случае правильный расчет, команда, продукт и собственное российское производство позволили нам обеспечить большой спрос и рост компании, что повлекло дальнейшее использование наружной рекламы и ее системное внедрение как неотъемлемой части наших бизнес-процессов и статей расходов компании. Мы решили, что в дальнейшем будем использовать наружную рекламу в своем продвижении.

При этом в наружной рекламе размещаются и бренды из традиционно более дорогих сегментов рынка. Одним из представителей такого сегмента стала ювелирная компания SOKOLOV, которая ранее уже использовала наружную рекламу для продвижения своей продукции и повышения узнаваемости бренда. «У нас было две основные причины для использования наружной рекламы. Первая — получение дополнительного трафика на площадке Wildberries. Вторая — использование наружной рекламы как одного из инструментов для преодоления стереотипов о «неоригинальности» наших товаров внутри маркетплейса», — отметил представитель бренда. По его словам, наружная реклама отличается доступностью и широким охватом аудитории. Компания комбинировала продвижение в наружной рекламе с внутренними инструментами на Wildberries.

В результате кросс-канального продвижения трафик на страницы товаров SOKOLOV вырос на 30—40%. «Мы наблюдали рост продаж на уровне от 15—20%, а количество новых клиентов увеличилось в 1,6 раза, — пояснили в компании. — Планируем провести тестирование различных креативных подходов для улучшения текущих показателей».