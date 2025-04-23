«Кама капитал» завершил сделку по покупке двух аутлетов у американской Hines

Инвестиционная компания «Кама капитал» закрыла сделку по приобретению у американского девелопера Hines двух торговых комплексов — «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с деталями транзакции.

По данным «Спарк-Интерфакса», как минимум первый объект уже 17 апреля был передан на баланс структуры «Кама капитала» — компании «Аутлет центральный». Факт завершения сделки подтвердил и представитель инвесткомпании, добавив, что ранее она получила одобрение правительственной комиссии.

По оценке руководителя офиса Commonwealth Partnership в Санкт-Петербурге Андрея Амосова, рыночная стоимость этих активов могла достигать 22 млрд руб., однако с учетом дисконта, обязательного при продаже российских активов зарубежными владельцами, сумма сделки могла составить 9−10 млрд руб. При этом в связи с высокой долговой нагрузкой обоих объектов фактическая сумма, полученная Hines, могла оказаться еще ниже.

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что «Белая Дача» и «Пулково» — качественные и востребованные торговые активы с устойчивой проходимостью и сформированной аудиторией. Оба объекта удачно расположены и имеют высокий уровень заполняемости арендаторами, что важно в условиях кризиса потребительского спроса, когда возрастает востребованность аутлет-формата.

«Кама капитал» активно скупает российские активы, находившиеся в собственности зарубежных инвесторов. В частности, в 2024 году компания расширила свой портфель за счет приобретения бизнес-центра «Метрополис» площадью 110 тыс. кв. м у чешской PPF Group и компании Hines. Кроме того, у Ceetrus — структуры, входящей в состав группы Auchan, — были выкуплены торговые центры «Тройка» в Москве и «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, а также прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан».

Согласно данным самой компании, совокупный объем ее недвижимости составляет 450 тыс. кв. м. Информация о конечных владельцах инвестора официально не раскрывается.