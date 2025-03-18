Какой выбрать и где летать: большой гайд по дронам

Можно ли сегодня летать на кадрокоптерах над территорией России, как выбрать дрон для съемки и как получить разрешение на полёты, чтобы не «налететь» на штрафы. Видеопродакшен FLYFILM поделился с Sostav гайдом для всех, кто хочет освоить мир беспилотной авиации.

Как выбрать дрон для съемки

Квадрокоптер, как и любую другую технику, нужно выбирать, исходя потребностей и характеристик. Здесь важно понимать, на каких экранах вы будете смотреть готовое видео, сколько времени дрон должен провести в небе и многое другое. Прочитайте путеводитель от видеопродакшена FLYFILM перед покупкой, чтобы решить, какие пункты для вас ключевые, а чем можно пренебречь.

Качество. Разрешение видео — пожалуй, один из главных критериев у дрона. Оно может быть 4K, и даже 6К, или 1080p. Для понимания: по информационной емкости разрешение 6K превосходит стандарт 4K на 125 процентов, и в девять раз больше FullHD (1080p). Есть еще один важный параметр — динамический диапазон. Это довольно сложная характеристика, на которую обращают внимание в основном профессионалы. Она необходима, если в готовом ролике вы планируете совмещать материалы, созданные с помощью разных камер.

Разрешение видео — пожалуй, один из главных критериев у дрона. Оно может быть 4K, и даже 6К, или 1080p. Для понимания: по информационной емкости разрешение 6K превосходит стандарт 4K на 125 процентов, и в девять раз больше FullHD (1080p). Есть еще один важный параметр — динамический диапазон. Это довольно сложная характеристика, на которую обращают внимание в основном профессионалы. Она необходима, если в готовом ролике вы планируете совмещать материалы, созданные с помощью разных камер. Стабилизация. Наличие механических или электронных систем стабилизации (гимбал).

Наличие механических или электронных систем стабилизации (гимбал). Время полёта. Насколько долго дрон может находиться в воздухе (обычно от 20 до 40 минут).

Насколько долго дрон может находиться в воздухе (обычно от 20 до 40 минут). Дальность управления. Максимальное расстояние, на которое можно управлять квадрокоптером (от нескольких сотен метров до нескольких километров).

Максимальное расстояние, на которое можно управлять квадрокоптером (от нескольких сотен метров до нескольких километров). Дополнительные функции. Сюда относятся режимы следования, автоматические режимы съёмки, возможность передачи видео в реальном времени.

Какие бывают дроны

Выделяют несколько типов дронов для видеосъемки. Каждый из них подходит для разных целей и условий. Перечислим основные виды.

Потребительские квадрокоптеры. Эти модели предназначены для любителей и начинающих пользователей. Несмотря на то, что обычно они просты в управлении, при этом такие дроны обеспечивают хорошее качество видео.

Варианты:

DJI Mini 2 SE — компактный и легкий дрон с возможностью съемки 4K-видео.

DJI Ryze Tello — маленький и доступный по цене квадрокоптер с HD-камерой.

Полупрофессиональные квадрокоптеры. Предлагают более продвинутые функции и лучшее качество съёмки.

Варианты:

DJI Air 3 Fly More Combo — оснащен матрицей в один дюйм, поддерживает 4K видео, имеет двойную камеру в 48 мегапикселей и множество автоматических режимов съемки.

Autel EVO Lite+ — предлагает 6K видео и отличные характеристики по времени полёта.

Профессиональные квадрокоптеры. Предназначены для профессиональной видеосъемки, используются в киноиндустрии, рекламе и телевидении. Они обеспечивают высокое качество изображения и стабильность работы.

Варианты:

DJI Mavic 3 — оснащен двумя камерами, включая Hasselblad с 4/3 дюймовой матрицей, обеспечивает высокое качество изображения.

DJI Inspire 2 X5S Advanced Kit — аппарат, который в свое время произвел революцию в мире дронов. И им активно продолжают пользоваться сегодня. С помощью системы CineCore 2.1 камера достигает качества видео 6K. Впечатляют также его скоростные характеристики: дрон разгоняется до 80 километров в час за пять секунд и развивает максимальную скорость 94 километра в час. Квадрокоптер имеет два самообогревающихся аккумулятора, благодаря которым он может находиться в воздухе до 27 минут даже в холодную погоду. В аппарат добавлены новые интеллектуальные режимы полета — даже одному пилоту под силу снимать сложные сцены и оригинальные кадры.

DJI Inspire 3 — более усовершенствованная модель. Качество съемки и производительность значительно возросли по сравнению с DJI Inspire 2 (хотя, этот дрон тоже справляется с поставленными задачами!). Квадрокоптер DJI Inspire 3 может облетать препятствия или зависать, избегая аварии при полёте вне зоны видимости. Камера снимает видео в качестве 8К. Также в нем появились некоторые очень крутые фишки для творческих решений, например, теперь камера может подниматься практически вертикально, что дает возможность снимать высокие объекты, не поднимаясь на полную высоту, дает возможность снимать с нижней точки, при этом винты квадрокоптера в кадр не попадают.

Квадрокоптеры с возможностью замены камеры. Позволяют пользователю устанавливать на себя различное оборудование. Это дает потенциал использовать разные камеры, объективы и настройки.

Варианты:

Freefly Alta X — флагманский коптер индустрии, который позволяет устанавливать профессиональные камеры, такие как RED или Arri, также на него можно устанавливать массу дополнительного навесного оборудования, такого как LED прибор, лидар и так далее.

DJI Matrice 300 RTK — модульная платформа поддерживает различные камеры и сенсоры — начиная от стандартной камеры, заканчивая тепловизором и лидаром для картографии. Предлагает до 55 минут полёта, расширенные возможности искусственного интеллекта, шесть датчиков направления и позиционирования.

Квадрокоптеры для FPV-съемки. Предназначены для гонок и видеосъемки от первого лица, обеспечивают высокую скорость и маневренность.

Варианты:

DJI FPV Combo — комбинирует функции гоночного дрона и возможности видеосъемки.

Общие правила для владельцев дронов

Любой дрон — это беспилотный летательный аппарат. Правила их эксплуатации регулирует законодательство. Владельцу квадрокоптера важно их знать и соблюдать, если не хотите долетаться до штрафа или лишения свободы.

Запускать дроны в России сегодня можно, но есть несколько нюансов. Например, каждый беспилотник тяжелее 150 грамм необходимо регистрировать. Сделать это можно на сайте учета БПЛА, на Госуслугах или отправив письмо с документами.

Федеральный орган рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней. БПЛА присвоят бортовой номер — его необходимо будет разместить на корпусе изделия до начала полётов. За полёты на незарегистрированном дроне можно получить штраф размером от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. или лишиться права управления им на один год. Стать пилотом дрона могут граждане старше 14 лет.

Где можно и нельзя летать сегодня

С 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников упростили процедуру организации полётов. Это относится к дронам весом до 30 килограммов — большинство моделей для фото- и видеосъемки попадают под этот критерий. Согласно обновленным правилам, разрешается запускать беспилотники над населёнными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. При этом летательный аппарат должен находиться в прямой видимости пилота, который им управляет, а также вне запретных зон. Теперь подробнее о них.

Как летать в пределах города

Летать на квадрокоптерах над городами и населенными пунктами России можно при условии получения специального разрешения от органа местного самоуправления. А для полётов над Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем понадобятся разрешения органов исполнительной власти этих городов. Такие условия действуют согласно пункту 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации.

В каких местах полёты ограничены или полностью запрещены

В России существуют несколько категорий зон, где полёты дронов ограничены или полностью запрещены. Перечислим основные из них.

Аэропорты и аэродромы. Запрет на полёты в радиусе пяти километров от аэропортов и аэродромов действует с целью того, чтобы избежать помех для воздушного движения.

Военные объекты. Полёты запрещены вблизи военных баз и объектов, включая зоны, где проводятся учения.

Государственные и стратегически важные объекты. Действует запрет на полёты вблизи объектов, имеющих стратегическое значение, таких как электростанции, мосты, дамбы и другие.

Заповедные зоны и природные парки. В некоторых природных заповедниках и национальных парках могут действовать ограничения на использование дронов. Таким образом власти защищают дикую природу и экосистемы.

Городские территории. Как мы отметили ранее, в крупных городах могут быть установлены дополнительные ограничения на полёты дронов, особенно в центре города, где много людей и зданий.

Места массового скопления людей. Полёты запрещены в местах массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные события и другие.

Помимо этого, с начала специальной военной операции власти некоторых регионов России установили запреты на полёты беспилотников. Например, над территорией Липецкой области нельзя летать с 31.05.2023 года, а над Краснодарским краем с 07.12.2022 года. Запреты действуют до особого распоряжения. Прочитать, в каких регионах действуют ограничения на полёты беспилотников можно в этом документе. Или посмотреть на специальной карте сервиса map.avtm.center.

Какая ответственность лежит на владельце дрона

Чтобы летать на БПЛА без последствий, важно соблюдать правила. Однако, если все-таки они были нарушены, придется отвечать за свои проступки.

За нарушение правил использования воздушного пространства владельца дрона могут привлечь к административной ответственности (по статье 11.4 КоАП РФ), наложив следующие штрафы:

на граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.;

на должностных лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.;

на организации — от 250 тыс. до 300 тыс. руб. или приостановление полётов на срок до 90 суток.

В случаях, когда дрон был запущен без оформленного на то разрешения, и в результате беспилотник по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью или того хуже смерть человека, — последует уголовная ответственность. Согласно статье 271.1 УК РФ, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а если пострадали два и более человек — свободы можно лишиться на срок до семи лет.

Помимо этого, призываем не забывать, что некоторые люди могут расценить полёт дрона, как нарушение права на неприкосновенность частной жизни. За это тоже предусмотрена уголовная ответственность (статья 137 УК РФ).

Команда видеопродакшена рекомендует выбирать дрон тщательно, а летать на нем с умом, учитывая нынешние обстоятельства. Совсем без квадрокоптеров в сфере производства роликов и фильмов не обойтись, ведь именно кадры с неба делают картинку более привлекательной и красивой. Они приковывают внимание зрителя и, впоследствии, положительно влияют на продажи.