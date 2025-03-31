Рынок рекламы в 2025 году: обзор каналов и тренда на рекламу в мини-приложениях Telegram

Для того чтобы захватить внимание пользователя в 2025 году важно использовать разные подходы: рассматривать медиаресурсы с растущей аудиторией и сохранять присутствие в стабильно охватных каналах — например, в контекстной и таргетированной рекламе. В этой статье директор по маркетингу AdsGram Илья Борецкий разобрал плюсы и минусы популярных рекламных каналов, сравнил их эффективность для разных направлений бизнеса и рассказал Sostav об особенностях рекламы в Telegram Mini Apps (ТМА).

За последние три года рынок рекламы значительно изменился. Пользователи стали хуже воспринимать традиционные форматы рекламы: это связано с «баннерной слепотой» — привычкой игнорировать рекламные сообщения, особенно в перегруженных каналах. Крупные платформы ушли с российского рынка, и ресурсы перераспределились: самыми популярными площадками для рекламодателей стали VK, «Яндекс Директ» и Авито. При этом у «Директа» нет прямой альтернативы. Сужение круга эффективных инструментов увеличило конкуренцию, поэтому бизнесу пришлось искать новые способы касаний.

Сравнение популярных каналов рекламы в 2025

Контекстная реклама

Контекстная реклама остается одним из самых популярных инструментов для генерации лидов. Ее главное преимущество — прямая связь между вложенными средствами и полученными результатами.

Этот канал может быть эффективен, если у бизнеса есть четко сформулированное товарное предложение и стабильный спрос на продукт или услугу. Она работает через поисковые запросы и показывает объявление именно тем пользователям, которые уже ищут что-то подобное.

Однако у контекстной рекламы есть и свои минусы:

Во-первых, это высокая конкуренция на популярных площадках, например, «Яндекс Директ». Чем больше рекламодателей борются за внимание пользователей, тем дороже становится каждый клик.

Во-вторых, контекстная реклама может быстро «износиться» — если вы не обновляете свои объявления и не оптимизируете кампании, эффективность может снизиться.

Поэтому этот канал подходит для бизнеса с четко определенным предложением и готовностью постоянно вкладываться в улучшение рекламных кампаний.

Таргетированная реклама

Таргетированная реклама, в отличие от контекстной, работает не через поисковые запросы, а через точное определение целевой аудитории. Это особенно полезно, если предприниматель знает, кто его потенциальные клиенты, и можете описать их по демографическим, географическим или поведенческим признакам. Таргетированная реклама позволяет показывать объявления именно тем людям, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются продуктом.

Фишка этого канала — точная настройка на нужную аудиторию снижает затраты на привлечение нерелевантных клиентов. Но, как и в случае с контекстной рекламой, конкуренция на популярных платформах очень высока. Среди причин то, что площадки для размещения рекламы имеют ограниченное количество доступных показов и мест для объявлений. С увеличением числа рекламодателей, стремящихся охватить одну и ту же аудиторию, конкуренция за эти места усиливается. Сказывается также рост спроса на цифровую рекламу.

Средняя стоимость таргетированной рекламы и цена за лид (CPL — Cost Per Lead) в России могут меняться от многих факторов, включая платформу, целевую аудиторию, отрасль бизнеса, регион и уровень конкуренции. Например, в сфере недвижимости лид может стоить от 2 000 рублей в регионах до 4 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Малому бизнесу же обычно приходится выделять на контекстную рекламу бюджет от 50 000 рублей в месяц.

Кроме того, эффективность таргетированной рекламы сильно зависит от качества данных об аудитории. Если предприниматель не может точно определить, кто его идеальный клиент, результаты могут быть не такими впечатляющими, как хотелось бы: процент показа будет расти, а количество нужной целевой аудитории при этом составит лишь небольшую часть. Рекламный бюджет потратится на «сборную солянку» аудиторий, части которой продукт может быть вовсе безразличен.

Таргетированная реклама идеально подходит для бизнеса, который уже имеет четкое понимание своей целевой аудитории и готов инвестировать в точечную настройку рекламных кампаний. Но если бизнес только на старте и у него нет достаточных данных о клиентах, стоит рассмотреть другие каналы продвижения.

SEO-продвижение

SEO-продвижение — это долгосрочная стратегия, которая требует времени и ресурсов, но при правильной реализации может приносить стабильный трафик на сайт. Основное преимущество SEO в том, что она работает даже после того, как в нее перестали вкладывать деньги. Если сайт попадает в топ поисковой выдачи, удается получать органический трафик без дополнительных затрат на рекламу.

SEO особенно эффективна для бизнеса, который глубоко понимает свой продукт и знает, как его ищут пользователи. Например, если предприниматель продает сложные товары или услуги, которые требуют объяснения (технические устройства или образовательные курсы), SEO поможет привлекать аудиторию, которая находится на этапе изучения и сравнения предложения.

Но у SEO есть и свои минусы:

Долгий процесс. Чтобы сайт начал приносить результаты, может потребоваться несколько месяцев или даже лет.

SEO требует постоянной работы: нужно регулярно обновлять контент, следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем и оптимизировать сайт под новые требования.

Конкуренция в SEO также высока, особенно в популярных нишах.

В целом SEO подходит для предпринимателей, которые готовы инвестировать в долгосрочную стратегию продвижения.

Реклама внутри мини-аппов

Мини-приложения (мини-аппы) — встроенные в платформы небольшие приложения, дающие пользователям доступ к различным сервисам и функциям, не выходя из социальной сети или мессенджера. С ними взаимодействовать с сервисами становится проще, ведь не приходится скачивать отдельных приложений.



Мини-аппы, например, есть в социальной сети VK: они работают прямо на сайте или внутри приложения. В нем бизнесу доступен также функционал «VK Рекламы» для настройки рекламных кампаний на аудиторию из России и стран СНГ, что оптимально для локального бизнеса. Но если бизнес находится за рубежом, стоит учесть, что сервис ориентирован на российских пользователей, поэтому может возникнуть сложность с настройкой рекламных кабинетов.

Еще один относительно новый канал продвижения, появившийся только в 2022 году — это Telegram Mini Apps (TMA). Его главное отличие — низкая конкуренция и высокая вовлеченность аудитории не только российской, но и зарубежной аудитории. Согласно последним данным Mediascope, в Telegram более 950 млн пользователей. А по данным самого мессенджера, 500 млн из них пользуются мини-приложениями минимум раз в месяц — для развлечений, покупок, получения информации и взаимодействия с брендами. Лидирует направление игр.

Большинство мини-приложений поддерживают блокчейн TON, различные Web3-технологии и геймификацию. Это позволяет разработчикам развивать игровые сообщества, монетизировать NFT, создавать внутриигровые токены, принимать криптоплатежи и удерживать внимание пользователей, что особенно важно в условиях «баннерной слепоты».

Один из ключевых плюсов TMA — их доступность. Реклама в Telegram Mini Apps обходится дешевле, чем в традиционных каналах за счет новых форматов взаимодействия с аудиторией, которые:

Повышают вовлеченность. Простые форматы увеличивают время нахождения пользователя в приложении.

Увеличивают конверсию. Не нужно выполнять долгие действия, чтобы перейти к целевому действию (покупка, заказ, подписка).

Снижают расходы. Создание и поддержка Mini Apps стоят дешевле, чем разработка полных мобильных приложений.

Бренды могут использовать мини-приложения для интеграции интерактивных механик: например, предлагать пользователям выполнять задания, проходить тесты, участвовать в мини-играх или получать бонусы за действия внутри приложения. Благодаря этому реклама воспринимается легче и не побуждает скорее ее пролистнуть. Это особенно эффективно для онлайн-бизнеса, инфобизнеса и криптопроектов, где важно привлекать аудиторию со всей страны, а не только из конкретного региона.

У TMA есть и свои ограничения:

Это пока еще нишевый канал, который подходит не для всех типов бизнеса. Например, физические магазины или локальные услуги могут столкнуться с трудностями при использовании TMA, так как аудитория Telegram распределена по всей стране, и таргетировать ее по регионам одного государства сложнее. Тем не менее, доступно таргетирование отдельно на Россию, СНГ, Юго-Восточную Азию, Европу, Латинскую Америку и Гонконг.

Успех рекламы в TMA во многом зависит от креативности подхода. Простые баннеры с текстом работают, но, чтобы добиться максимальной эффективности, стоит экспериментировать с видеоформатами и интерактивными заданиями.

Как работает реклама в мини-аппах в Telegram

Реклама в Telegram Mini Apps (TMA) строится на принципе интерактивности и вовлечения. В отличие от традиционных баннеров или видеорекламы, TMA предлагают пользователям не просто посмотреть на рекламное сообщение, а взаимодействовать с ним. Это может быть мини-игра, задание или даже викторина, которая не только привлекает внимание, но и удерживает его.

Основные виды рекламы в TMA включают:

Нативную рекламу. Объявления, органично встроенные в интерфейс мини-приложения, выглядят как часть его функционала и не отвлекают пользователей. Например, кнопка, на которой размещено предложение выполнить задание.

Объявления, органично встроенные в интерфейс мини-приложения, выглядят как часть его функционала и не отвлекают пользователей. Например, кнопка, на которой размещено предложение выполнить задание. Видеорекламу с вознаграждением. Пользователи просматривают короткие видеоролики и получают за это вознаграждение, что стимулирует их интерес и повышает вовлеченность.

Пользователи просматривают короткие видеоролики и получают за это вознаграждение, что стимулирует их интерес и повышает вовлеченность. Встроенные баннеры. Они появляются при переходе между страницами приложения или уровнями игры. Их можно закрыть или перейти на страницу рекламируемого бренда.

Популярный формат — это «игры-тапалки», где пользователь должен выполнить простые действия, нажатие на экран, чтобы получить вознаграждение — например, игра Hamster Combat. Этот формат не только повышает CTR (показатель кликабельности), но и создает положительный опыт взаимодействия с брендом. Такой подход пробивает «баннерную слепоту» и делает рекламу частью пользовательского опыта, а не чем-то, что хочется быстрее пролистнуть.

TMA позволяют бизнесу использовать виральность. Один пользователь, который участвует в игре или выполняет задание, может привлечь своих друзей или знакомых, что увеличивает охват рекламной кампании без дополнительных затрат. Например, если пользователь получает бонус за приглашение друзей, он с большей вероятностью поделится мини-приложением.

Чаще всего формат ТМА использует онлайн-бизнес, который может предложить свои продукты или услуги жителям всей страны. Так, крупные компании продвигают свои сервисы — например, «Клюкер» от «Яндекс Плюса». Нажимая на виртуального голубя, игроки зарабатывали баллы, которые можно было обменять на скидки, промокоды и бонусы для сервисов «Яндекса».

Однако TMA также могут быть полезны и для малого бизнеса, особенно работающего в нишевых сегментах. Например, онлайн-курсы или ресурсы по подписке могут применять мини-аппы для привлечения аудитории, заинтересованной в обучении или саморазвитии. Главное — предложить пользователю что-то ценное, будь то скидка, бонус или уникальный контент, который он не сможет получить в другом месте.

Как продвигать товары и услуги бизнесу в 2025 году: пять главных рекомендаций

Ищите новые запросы аудитории и переупаковывайте продукты

Сейчас бизнесу как никогда важно выделяться. Многие продукты на рынке выглядят одинаково, и пользователи перестают замечать различия. Пересмотрите свои УТП (уникальные торговые предложения) и найдите новые способы подачи продукта. Например, добавьте элементы геймификации или интерактивности, которые сделают ваш продукт более запоминающимся. Это не только привлечет внимание, но и увеличит вовлеченность аудитории.

Акцентируйте внимание на новых каналах продвижения

Традиционные каналы — контекстная реклама, таргет и SEO — остаются важными, но они перегружены и требуют значительных денежных вложений. Выбирайте каналы продвижения с низкой конкурентной нагрузкой, которые позволяют достичь высокой вовлеченности аудитории при относительно низких затратах.

Генерируйте больше смежного контента

Пользователи все чаще ищут не просто товары, а экспертные мнения, советы и образовательный контент. Инвестируйте в создание видео, аудио и текстовых материалов, которые помогут вашей аудитории лучше понять ваш продукт и его преимущества. Например, если вы продаете технические устройства, создавайте обзоры, инструкции и сравнения. Это увеличит доверие к вашему бренду и позволит набрать дополнительный трафик благодаря SEO.

Экспериментируйте с интерактивными форматами

Пользователи устали от стандартных баннеров и видеорекламы. Пробуйте новые форматы: геймификацию, интерактивные задания, викторины. Например, мини-игры, где пользователи выполняют простые действия, за скидку или бонус.

Используйте виральность и «сарафанное радио»

Один из самых эффективных способов продвижения — это рекомендации от других пользователей. Создавайте условия, при которых ваши клиенты будут делиться вашим продуктом с друзьями и знакомыми. Так, в TMA можно предложить бонус за приглашение друзей или за выполнение заданий, которые требуют участия других пользователей.

Подытожим

Рынок рекламы в 2025 году продолжает трансформироваться, и бизнесу неизбежно приходится адаптироваться к новым условиям. Традиционные каналы остаются важными, но их эффективность снижается. В таких условиях ключевым становится поиск новых, менее насыщенных каналов, которые позволяют не только привлечь внимание, но и удержать его. Помогает в этом сегодня геймификация и интерактивные форматы, не дающие пользователю «заскучать» от рекламных сообщений.

Помните, что успех в продвижении зависит не только от выбора канала, но и от подхода. Чтобы оставаться на плаву в 2025 году, комбинируйте традиционные и новые каналы продвижения, будьте готовы к экспериментам и постоянной адаптации к изменениям в поведении аудитории. Только так можно не только «достучаться» до пользователя, но и удержать его внимание в условиях все более насыщенного рекламного рынка.