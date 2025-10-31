Sostav.ru

31.10.2025 в 18:20

Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне»

От исследования ВЦИОМ до межгалактического охвата в 30 млн

Премьера сериала «Планетяне» превратилась в кроссмедийную кампанию — от социологического исследования аналитического центра ВЦИОМ о вере россиян в инопланетян до вирусных видео и наружной рекламы в 18 городах страны. ТНТ рассказал Sostav, как объединение науки, юмора и технологий помогло создать вокруг комедии о пришельцах настоящую вселенную — с охватом более 30 миллионов пользователей и сотнями тысяч вовлеченных зрителей.

22 сентября на телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Планетяне» — истории о двух инопланетянах, которые приняли человеческий облик и впервые столкнулись с радостями и сложностями земной жизни. Главные роли исполнили Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Их герои учатся понимать эмоции, быт и любовь, постепенно влюбляясь не только друг в друга, но и в нашу планету.

Чтобы усилить интерес к теме и подчеркнуть послание сериала, ТНТ решил взглянуть на историю шире — не только как на комедию о пришельцах, но и как на повод для разговора о людях, о нашем восприятии мира и неизбывном любопытстве к неизведанному. Так появился масштабный промокейс, объединивший научное исследование, диджитал-механики и офлайн-активации по всей стране.

Инсайт

Тема инопланетян, контакта с другими формами жизни и человеческого восприятия «чужого» всегда вызывала у людей интерес. Она присутствует в фильмах, сериалах, интернет-мемах, научных публикациях и даже в повседневных разговорах.

И этот интерес не ограничивается фантазией — его подпитывают и реальные открытия. Так, сегодня внимание ученых и любителей астрономии приковано к комете 3I/ATLAS, проходящей неподалеку от Солнечной системы. По оценкам астрономов, ее возраст примерно вдвое больше возраста Солнца. Возможно, история этой кометы поможет понять, как формировался Млечный путь — и приблизит нас к ответу на вечный вопрос: одни ли мы во Вселенной?

Однако за десятилетия массовая культура превратила этот интерес в игру — в шутку, в предмет иронии. Канал ТНТ решил вернуть этой теме глубину, сохранив фирменный тон.

Основной вопрос звучал просто: а верят ли сами россияне в существование инопланетян — и если да, то какими они их представляют?

Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне»

Идея

Ключевая идея кампании — соединить вымысел и реальность. Чтобы сделать это убедительно, ТНТ объединился с Аналитическим центром ВЦИОМ и провел всероссийское исследование о том, как граждане России воспринимают идею существования внеземной жизни.

Так канал превратил премьеру сериала в социокультурный эксперимент и мощный информационный повод, объединивший телевидение, науку и масс-медиа.

Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне» Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне»

Реализация

Исследование ВЦИОМ

В опросе приняли участие 1606 россиян старше 18 лет.

  • 79% респондентов верят, что во Вселенной существуют другие разумные формы жизни.
  • Почти половина уверены, что инопланетяне уже посещали Землю и, возможно, до сих пор скрываются среди нас.
  • 61% считают, что гости из космоса наблюдали бы за людьми, прежде чем вступить в контакт.
  • 19% полагают, что они попытались бы подружиться.
  • Лишь 10% опасаются, что пришельцы могут представлять угрозу человечеству.

Россияне сошлись в одном: любовь, дружба и чувство юмора — универсальный язык, понятный во всей Галактике. Именно этому учатся герои сериала «Планетяне».

Наружная кампания

Параллельно с выходом исследования стартовала наружная кампания по всей стране.

В рамках промо было размещено 177 рекламных поверхностей в 18 городах России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы и Хабаровска.

Билборды и цифровые экраны с героями сериала создавали эффект присутствия инопланетян среди нас — в привычной городской среде. Яркие визуалы и юмор ТНТ привлекали внимание даже тех, кто еще не слышал о проекте.

Внеэфирное промо

  • Планетяне в Metro.

Одной из заметных офлайн-активаций стал спецвыпуск газеты Metro с заголовком «Планетяне среди нас». Газета с героями сериала на обложке распространялась в московском метро и по Центральному федеральному округу.

  1. Общий тираж — 300 тыс. экземпляров.
  2. Аудитория (по ЦФО) — 600 тыс. человек.
  3. Точки распространения — 355.

Медийный ход стал вирусным: пассажиры фотографировались с газетой и делились снимками в соцсетях, усиливая эффект присутствия «инопланетян среди нас».

  • Планетяне на Планетарии.

Для продвижения в диджитал-среде был создан VFX-ролик с эффектом проекции рекламы сериала на куполе Московского планетария.

Идея фейк-аутдора заключалась в том, чтобы визуально показать: герои сериала действительно «прилетели на Землю» и выбрали для посадки планетарий. Ролик разошелся в соцсетях и стал одним из самых обсуждаемых промо-видео кампании.

Диджитал-кампания

Онлайн-продвижение сериала стало отдельной вселенной. Суммарный охват кампании в диджитал превысил 30 миллионов пользователей.

1. Промо-посты

Серию публикаций в соцсетях ТНТ и партнерских площадках посвятили знакомству с персонажами, их мотивацией и первыми впечатлениями от Земли. Использовались кадры со съемок, адаптированные ТВ-ролики, короткие клипы с ироничными сценами адаптации «Планетян» в человеческом обществе. Общий охват — более 15 млн просмотров.

2. Виральный пост с ИИ

Отдельным хитом стал инопланетно-виральный пост, в котором Максим Лагашкин и Екатерина Стулова были изображены с помощью нейросетей в образах «кинопришельцев» — Альфа, Лило и Стича, Лилу из «Пятого элемента», героев «Рика и Морти» и «Яйцеголовых». Публикация собрала свыше 1 млн органических просмотров и вызвала обсуждение в комментариях.

3. Ролик-конспирология

Актер Александр Волохов в образе Киселева (персонажа сериала) представил собственную теорию с «доказательствами», что пришельцы уже захватили телеканал ТНТ. Видео вышло на официальных страницах канала и стало одной из самых обсуждаемых активаций недели.

4. Обратный отсчет.

За три дня до премьеры в соцсетях ТНТ появлялся контент — «инопланетная тарелка» рисовала на земных полях круги, символизируя обратный отсчет до старта сериала. Механика создавала интригу и вовлекала аудиторию еще до выхода первой серии.

Эфирные результаты

Показ сериала «Планетяне» прошел в эфире ТНТ с 22 сентября по 2 октября 2025 года и продемонстрировал стабильные результаты в основных аудиториях.

Средние показатели телесмотрения составили:

  • Рейтинг (All 14−44, Россия 0+) — 1,5%.
  • Доля (All 14−44, Россия 0+) — 9,7%.
  • В премиальной аудитории (All 14−44, Россия 100+) сериал достиг средней доли 10,9%, а максимальные значения доли по отдельным сериям доходили до 13,8%.

Таким образом, «Планетяне» уверенно закрепились в эфирной сетке ТНТ и показали устойчивый интерес зрителей на протяжении всего периода показа.

Результаты

  • Исследование ВЦИОМ стало вирусным инфоповодом, объединившим науку, развлечение и масс-медиа.
  • Наружная кампания охватила 18 городов и 177 поверхностей, обеспечив широкое присутствие сериала в офлайне.
  • Диджитал-активности собрали более 30 миллионов просмотров и тысячи органических комментариев.
  • Сериал уверенно удерживал среднюю долю 9,7% (All 14−44, Россия 0+), показывая стабильный интерес аудитории и хорошие результаты в премиальном сегменте (Россия 100+).

Итог

ТНТ превратил премьеру комедийного сериала в масштабное межмедийное событие, которое объединяет научный интерес, чувство юмора и эмоциональную историю о любви и принятии.

Проект «Планетяне» стал примером того, как телеканал может говорить с аудиторией современным языком, сохраняя свою фирменную интонацию и создавая вокруг премьеры полноценную вселенную — от социологических опросов до вирусных мемов.

