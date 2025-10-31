Как ТНТ продвигал сериал «Планетяне»

Премьера сериала «Планетяне» превратилась в кроссмедийную кампанию — от социологического исследования аналитического центра ВЦИОМ о вере россиян в инопланетян до вирусных видео и наружной рекламы в 18 городах страны. ТНТ рассказал Sostav, как объединение науки, юмора и технологий помогло создать вокруг комедии о пришельцах настоящую вселенную — с охватом более 30 миллионов пользователей и сотнями тысяч вовлеченных зрителей.

22 сентября на телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Планетяне» — истории о двух инопланетянах, которые приняли человеческий облик и впервые столкнулись с радостями и сложностями земной жизни. Главные роли исполнили Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Их герои учатся понимать эмоции, быт и любовь, постепенно влюбляясь не только друг в друга, но и в нашу планету.

Чтобы усилить интерес к теме и подчеркнуть послание сериала, ТНТ решил взглянуть на историю шире — не только как на комедию о пришельцах, но и как на повод для разговора о людях, о нашем восприятии мира и неизбывном любопытстве к неизведанному. Так появился масштабный промокейс, объединивший научное исследование, диджитал-механики и офлайн-активации по всей стране.

Инсайт

Тема инопланетян, контакта с другими формами жизни и человеческого восприятия «чужого» всегда вызывала у людей интерес. Она присутствует в фильмах, сериалах, интернет-мемах, научных публикациях и даже в повседневных разговорах.

И этот интерес не ограничивается фантазией — его подпитывают и реальные открытия. Так, сегодня внимание ученых и любителей астрономии приковано к комете 3I/ATLAS, проходящей неподалеку от Солнечной системы. По оценкам астрономов, ее возраст примерно вдвое больше возраста Солнца. Возможно, история этой кометы поможет понять, как формировался Млечный путь — и приблизит нас к ответу на вечный вопрос: одни ли мы во Вселенной?

Однако за десятилетия массовая культура превратила этот интерес в игру — в шутку, в предмет иронии. Канал ТНТ решил вернуть этой теме глубину, сохранив фирменный тон.

Основной вопрос звучал просто: а верят ли сами россияне в существование инопланетян — и если да, то какими они их представляют?

Идея

Ключевая идея кампании — соединить вымысел и реальность. Чтобы сделать это убедительно, ТНТ объединился с Аналитическим центром ВЦИОМ и провел всероссийское исследование о том, как граждане России воспринимают идею существования внеземной жизни.

Так канал превратил премьеру сериала в социокультурный эксперимент и мощный информационный повод, объединивший телевидение, науку и масс-медиа.

Реализация

Исследование ВЦИОМ

В опросе приняли участие 1606 россиян старше 18 лет.

79% респондентов верят, что во Вселенной существуют другие разумные формы жизни.

Почти половина уверены, что инопланетяне уже посещали Землю и, возможно, до сих пор скрываются среди нас.

61% считают, что гости из космоса наблюдали бы за людьми, прежде чем вступить в контакт.

19% полагают, что они попытались бы подружиться.

Лишь 10% опасаются, что пришельцы могут представлять угрозу человечеству.

Россияне сошлись в одном: любовь, дружба и чувство юмора — универсальный язык, понятный во всей Галактике. Именно этому учатся герои сериала «Планетяне».

Наружная кампания

Параллельно с выходом исследования стартовала наружная кампания по всей стране.

В рамках промо было размещено 177 рекламных поверхностей в 18 городах России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы и Хабаровска.

Билборды и цифровые экраны с героями сериала создавали эффект присутствия инопланетян среди нас — в привычной городской среде. Яркие визуалы и юмор ТНТ привлекали внимание даже тех, кто еще не слышал о проекте.

Внеэфирное промо

Планетяне в Metro.

Одной из заметных офлайн-активаций стал спецвыпуск газеты Metro с заголовком «Планетяне среди нас». Газета с героями сериала на обложке распространялась в московском метро и по Центральному федеральному округу.

Общий тираж — 300 тыс. экземпляров. Аудитория (по ЦФО) — 600 тыс. человек. Точки распространения — 355.

Медийный ход стал вирусным: пассажиры фотографировались с газетой и делились снимками в соцсетях, усиливая эффект присутствия «инопланетян среди нас».

Планетяне на Планетарии.

Для продвижения в диджитал-среде был создан VFX-ролик с эффектом проекции рекламы сериала на куполе Московского планетария.

Идея фейк-аутдора заключалась в том, чтобы визуально показать: герои сериала действительно «прилетели на Землю» и выбрали для посадки планетарий. Ролик разошелся в соцсетях и стал одним из самых обсуждаемых промо-видео кампании.

Диджитал-кампания

Онлайн-продвижение сериала стало отдельной вселенной. Суммарный охват кампании в диджитал превысил 30 миллионов пользователей.

1. Промо-посты

Серию публикаций в соцсетях ТНТ и партнерских площадках посвятили знакомству с персонажами, их мотивацией и первыми впечатлениями от Земли. Использовались кадры со съемок, адаптированные ТВ-ролики, короткие клипы с ироничными сценами адаптации «Планетян» в человеческом обществе. Общий охват — более 15 млн просмотров.

2. Виральный пост с ИИ

Отдельным хитом стал инопланетно-виральный пост, в котором Максим Лагашкин и Екатерина Стулова были изображены с помощью нейросетей в образах «кинопришельцев» — Альфа, Лило и Стича, Лилу из «Пятого элемента», героев «Рика и Морти» и «Яйцеголовых». Публикация собрала свыше 1 млн органических просмотров и вызвала обсуждение в комментариях.

3. Ролик-конспирология

Актер Александр Волохов в образе Киселева (персонажа сериала) представил собственную теорию с «доказательствами», что пришельцы уже захватили телеканал ТНТ. Видео вышло на официальных страницах канала и стало одной из самых обсуждаемых активаций недели.

4. Обратный отсчет.

За три дня до премьеры в соцсетях ТНТ появлялся контент — «инопланетная тарелка» рисовала на земных полях круги, символизируя обратный отсчет до старта сериала. Механика создавала интригу и вовлекала аудиторию еще до выхода первой серии.

Эфирные результаты

Показ сериала «Планетяне» прошел в эфире ТНТ с 22 сентября по 2 октября 2025 года и продемонстрировал стабильные результаты в основных аудиториях.

Средние показатели телесмотрения составили:

Рейтинг (All 14−44, Россия 0+) — 1,5%.

Доля (All 14−44, Россия 0+) — 9,7%.

В премиальной аудитории (All 14−44, Россия 100+) сериал достиг средней доли 10,9%, а максимальные значения доли по отдельным сериям доходили до 13,8%.

Таким образом, «Планетяне» уверенно закрепились в эфирной сетке ТНТ и показали устойчивый интерес зрителей на протяжении всего периода показа.

Результаты

Исследование ВЦИОМ стало вирусным инфоповодом, объединившим науку, развлечение и масс-медиа.

Наружная кампания охватила 18 городов и 177 поверхностей, обеспечив широкое присутствие сериала в офлайне.

Диджитал-активности собрали более 30 миллионов просмотров и тысячи органических комментариев.

Сериал уверенно удерживал среднюю долю 9,7% (All 14−44, Россия 0+), показывая стабильный интерес аудитории и хорошие результаты в премиальном сегменте (Россия 100+).

Итог

ТНТ превратил премьеру комедийного сериала в масштабное межмедийное событие, которое объединяет научный интерес, чувство юмора и эмоциональную историю о любви и принятии.

Проект «Планетяне» стал примером того, как телеканал может говорить с аудиторией современным языком, сохраняя свою фирменную интонацию и создавая вокруг премьеры полноценную вселенную — от социологических опросов до вирусных мемов.