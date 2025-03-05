Как «Т-Банк» и Илья Куруч сделали платежного ворона, а также напульсник и перстень

Команда «Т-Банка» в декабре 2024 года создала лимитированную линейку платежных девайсов. Впервые дизайн платежных девайсов разрабатывался вместе с амбассадором бренда ― российским блогером, комиком и ведущим Ильей Куручем. Представители компании рассказали Sostav, как они пришли к идее платежного ворона и зачем реализовывать такие проекты.

Какие были цели?

Изначально целью было найти и реализовать новый вариант коллаборации с амбассадором бренда. Ранее в магазине мерча «Т-Банка» мы уже выпускали коллекцию «Т-Банк» и Vasilinciaga совместно с Кукояками ― свитшот, футболку и сумку. В этот раз, в сотрудничестве с амбассадором, нам захотелось пойти дальше и сделать не просто запуск мерча в коллаборации, а что-то запоминающееся, вирусное — и при этом функциональное. Так мы пришли к идее создания мерча с Ильей Куручем, который стал нашим амбассадором в 2024 году.

Почему это было идеальное попадание

Первый платежный стикер на рынке выпустили в 2022 году именно «Т-Банк». Позднее стикеры стали не только платежным средством, но и способом самовыражения для клиентов за счет разнообразных дизайнов, материалов и формфакторов. К примеру, в партнерстве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) были выпущены стикеры в виде хоккейных шайб из эпоксидной смолы, а для держателей карт «Джуниор» — с героями анимационного сериала «Смешарики». Были даже стикеры в форме огурца. Кроме стикеров выпускались и разнообразные платежные аксессуары, например браслеты, шармы и брелоки.

Поэтому, когда во время обсуждения коллаборации Илья Куруч сам предложил нам идею первого необычного платежного девайса ― перстня, — мы поняли: это точное попадание. Мы начали раскручивать эту идею.

Виктория Тонконоженко, руководитель T-Shop: Основная доля наших запусков — это комфортная база и дропы в поддержку спецпроектов. Но мы всегда прорабатываем и более креативные идеи, которые могли бы удивить рынок, создать настроение и быстро разлететься по клиентам. Главное, чтобы и этот креатив был функциональным — об этом наша коллекция платежных девайсов в сотрудничестве с Ильей.

Проработка и реализация идеи

Чтобы понять, как мы пришли к идее коллекции из трех платежных девайсов ― перстня, ворона и напульсника, ― нужно описать, кто такой Илья Куруч. Это российский блогер, юморист и ведущий. В его скетчах юмор позитивный, понятный, но порой очень необычный, абсурдный. Работать с Ильей ― одно удовольствие.

У Ильи есть несколько героев скетчей — так сказать, его альтер-эго. Поэтому мы решили, что каждому из них нужен платежный девайс.

Для образа мага мы придумали платежную сумку в форме ворона ― черной птицы, которая связана с чем-то таинственным. Она освобождает владельца от необходимости носить с собой банковскую карту, наличные деньги или телефон для совершения оплаты. В клюв ворона встроен специальный чип, и, чтобы совершить покупку, нужно всего лишь «клюнуть» платежный терминал.

Для образа решалы сделан платежный перстень ― массивный, заметный, из ювелирного сплава, покрытого родием. Вместо настоящего камня в перстне использована имитация из черной эпоксидной смолы. Внутри нее ― платежный чип. Как пользоваться аксессуаром — интуитивно понятно: необходимо коснуться платежного терминала той частью перстня, где находится камень. Мы выпустили перстень в двух размерах — 17,5 и 19,5.

Третий образ Ильи ― спортсмен Арчи ― вдохновил нас на создание парных платежных напульсников. Они сделаны из эластичного материала с нанесением вышивки. На одном напульснике изображен силуэт Арчи в стиле узнаваемого логотипа марки Air Jordan — Jumpman от компании Nike. На другом вышит логотип «Т-Банка» ― как раз на месте расположения платежного чипа. Для совершения оплаты достаточно поднести к терминалу запястье в напульснике.

Все эти платежные аксессуары мы выпустили ограниченным тиражом. К каждому девайсу при заказе прикладывается инструкция по привязке к банковскому счету.

Чтобы привлечь внимание к новым платежным аксессуарам, Илья Куруч записал несколько видео, которые опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях. На них он в образе мага, решалы и спортсмена Арчи расплачивается в различных местах с помощью ворона, перстня и напульсников.

Результаты

Все аксессуары были проданы за считаные дни: сказался эффект лимитированной коллекции и новогодний ажиотаж вокруг подарков. Посты Куруча по теме только в его телеграм-канале набрали в общей сложности 90 тыс. просмотров, в группе в VK ― почти 300 тыс., а в YouTube Shorts ― более 1,1 млн. В лидерах везде были видео с самым экстравагантным платежным аксессуаром ― вороном.

В сети многие оценили результат коллаборации: отметили смелость, стиль и функциональность, а девушка, готовящаяся к свадьбе, даже подумала о том, чтобы выбрать платежный перстень в качестве обручального кольца для жениха. Некоторые покупатели публиковали распаковку пришедших к ним аксессуаров.

Всего зафиксировали около 70 постов пользователей (из которых только один был негативный), 183 комментария, более 5 тыс. лайков и более 1,4 тыс. репостов по теме, аудитория ― более 3,3 млн.

Илья Куруч, блогер: Мы скрестили харизму и технологии, чтобы получить фондю в мире платежных устройств. Это не просто коллекция ― это отличный повод «накормить» свой гардероб чем-то стильным. Если ВАУ ― это аббревиатура, то наши платежные устройства ― это расшифровка.

Мы получили множество запросов на довыпуск этих платежных аксессуаров и очень рады высокому интересу клиентов к этой нишевой коллекции.