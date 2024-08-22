Плати огурцом: как «Т-Банк» за два месяца создал платежный стикер ко Дню огурца

Команда «Т-Банка» в максимально сжатые сроки создала новый продукт для пользователей кредитных карт ― платежный стикер в форме огурца. Запуск, приуроченный к ежегодному Международному празднику огурца в Суздале, превзошел все ожидания и прогнозы. Представители компании рассказали Sostav, как это удалось сделать.

Какие были цели?

Изначально у команды платежных решений «Т-Банка» была цель создать для пользователей кредитных карт уникальные продукты в необычных дизайнах. Быть первыми, пробовать новое и создавать то, чего на рынке еще не было, ― это всегда было в духе «Т-Банка», подчеркивают специалисты компании.

Идея

Команда решила снова сделать для клиентов продукт, которого еще не было на рынке, а именно ― нестандартный платежный стикер для кредитной карты. Хотелось сделать его запоминающимся ― необычным, креативным, то есть, таким, чтобы его захотелось приклеить к своему телефону, отмечают представители банка.

В процессе поиска креативной идеи команда «Т-Банка» в апреле 2024 года вспомнила о существовании необычного и набирающего с каждым годом все большую популярность фестиваля ― Дня огурца в Суздале. Казалось бы, при чем тут платежные стикеры и «Т-Банк» в целом?

Этот фестиваль, начинавшийся в 2001 году как достаточно камерный, к 2024 году стал настоящим мемом, визитной карточкой Суздаля и Владимирской области, а также одним из популярных мероприятий у молодежи из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. И команда «Т-Банка» поняла, что это отличный шанс не только выйти на целевую аудиторию и сделать запоминающийся продукт, но и поддержать своим участием этот самобытный фестиваль.

Решение

Так как на празднике отмечают урожай огурцов, и можно попробовать не только разные виды соленых и свежих огурцов, но и варенье, компоты, лимонады, мармелад и другие блюда из этого овоща, команда решила привезти на фестиваль свои огурцы ― платежные.

В мае команда начала активную работу. Необходимо было оперативно определиться с дизайном ― до праздника оставалось два месяца, а это, отмечают специалисты, критически мало для того, чтобы произвести партию платежных стикеров. Среди вариантов был, например, стикер в виде целой банки соленых огурцов или стикер, выглядящий как максимально реалистичный огурец. Но так как представить этот стикер планировалось на фестивале, в рамках которого проводят карнавалы, парады и конкурсы частушек, в итоге выбор сделали в пользу компактного «мультяшного» огурца.

В конце мая, параллельно с разработкой дизайна и производством стикеров, команда связалась с организаторами Дня огурца ― представителями Владимиро-Суздальского музея-заповедника ― и договорилась об участии «Т-Банка» в фестивале. Первая партия стикеров была готова в конце июня. Часть этой партии команда планировала раздать непосредственно на фестивале, а оставшиеся стикеры реализовать онлайн.

На Дне огурца 13 июля команда поставила стенд, при оформлении которого сделала упор на элементы из дерева (это требование фестиваля, который проходит на территории Музея деревянного зодчества). На стенде «Т-Банк» не только бесплатно раздавал «платежные огурцы», но и проводил различные активности, а также наливал всем желающим воду и выдавал дождевики по необходимости ― фестиваль проводится под открытым небом. Кроме того, у стенда команда банка сделала зону отдыха, где любой желающий мог перевести дух на пути от одной активности на фестивале к другой.

К стенду быстро выстроилась очередь из желающих получить памятный платежный стикер.

Результаты кампании

Во время фестиваля команда менее чем за шесть часов раздала более 500 стикеров ― в восемь раз больше, чем было запланировано изначально. Этому способствовали удачное попадание в аудиторию и атмосферу фестиваля, тематическое оформление стенда и, конечно же, огуречный дизайн, отмечает «Т-Банк». Вся партия в несколько тысяч кредитных стикеров разошлась за три дня.

В итоге праздник огурца стал мемом ― информация о нем быстро разошлась по Telegram-каналам и соцсетям. И посты о платежном стикере T-Pay тоже завирусились: люди делились фотографиями, постами и предлагали другие праздники и фестивали, под которые можно запустить кастомные стикеры. При этом 96% реакций были положительными. Охват 45 публикаций в соцсетях составил более 700 тыс., вовлечение ― 24 тыс. (лайки, комментарии, репосты), из которых 96% ― позитивные.

Ирина Передерко, сотрудница Владимиро-Суздальского музея-заповедника: Мы впервые провели совместную активность с «Т-Банком» на празднике огурца в Суздале в 2024 году. Стенд с платежными стикерами-огурцами вызвал большой интерес у гостей мероприятия, демонстрируя возможности современных технологий. Эта инициатива точно стала классным кейсом по продвижению бренда «Т-Банка» и повышению интереса к традиционным праздникам!

Владимир Кобзев, команда платежных решений «Т-Банка»: Атмосфера была невероятной: тысячи людей в «огуречных» нарядах веселились, отдыхали и наслаждались моментом. Наши платежные стикеры в форме огурца разлетелись с невероятной скоростью. Было приятно смотреть на то, как клиенты клеили их себе на телефоны и сразу шли тестировать в ближайшие ларьки. Круто, что через такие акции мы можем дарить клиентам уникальный опыт и делать способы оплаты не только удобными и безопасными, но и приносящими положительные эмоции.