Как привлечь более 9 тыс. подписчиков с помощью спецпроекта: кейс «РЖД Бонус» и Looky

Отечественный туризм продолжает развиваться. К 2030 году власти стремятся увеличить турпоток вдвое, до 140 млн человек в год, заявил замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вахруков на сессии «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность». Путешествия — беспроигрышная тема для спецпроектов, акций и конкурсов. Как привлечь в аккаунт бренда тысячи новых подписчиков, удержать их и лучше узнать свою аудиторию рассказала команда соцсети LOOKY на примере совместного кейса с «РЖД Бонус».

Задача: повысить вовлечённость в аккаунте «РЖД Бонус»

Перед командами Looky и «РЖД Бонус» стояла задача повысить вовлечённость среди ЦА программы «РЖД Бонус» и привлечь не менее 7 тыс. новых подписчиков в аккаунт @РЖД Бонус.

Проект широко анонсировали на ресурсах «РЖД Бонус»:

в Telegram-канале «Вагон скидок» (почти 400 тыс. подписчиков):

1. Анонс появления аккаунта «РЖД Бонус» в LOOKY

2. Объявление о старте второго этапа челленджа

3. Ремайндер о челлендже с перечислением подарков

4. Анонс третьего этапа челленджа

на сайте «РЖД Бонус»;

посредством имейл-рассылки в трех вариациях;

красочным баннером на главном экране в Looky;

с помощью публикаций в аккаунте «РЖД Бонус» в Looky.

Решение: брендированный UGC-спецпроект

Пользователям предлагали делиться впечатлениями о родных городах, памятных путешествиях и планами на отдых. В конце каждого месяца участники получали цифровые награды, среди обладателей наград разыграли призы от «РЖД Бонус».

Проект длился три месяца — с 27 июля по 28 сентября 2023 года. Всего было три этапа. Раз в месяц участники получали цифровые награды — простые и уникальные, — а победителям вручили ценные призы от «РЖД Бонус»: например, проживание в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, а также бонусы на поездки.

Для получения виртуальной награды пользователи подписывались на профиль РЖД и публиковали посты в разных тематиках:

27 июня — 27 июля. Пользователи вспоминали свои самые яркие путешествия. 28 июля — 28 августа. Авторы рассказывали о родных городах. 29 августа — 28 сентября. Подписчики делились, куда мечтают поехать на поезде.

Результаты: пятимиллионный охват и более 10 тыс. наград

За 93 дня пользователи получили 10 тыс. наград. К аккаунту @РЖД Бонус присоединились 9 тыс. 379 новых подписчиков.

Николай Абрамов, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании: Спецпроекты в соцсетях — один из самых эффективных способов лучше узнать свою аудиторию и познакомить её со всеми возможностями бренда. Наша команда с удовольствием изучила все истории подписчиков и даже вдохновилась на новые путешествия. Проанализировав результаты проекта, мы решили продлить его и подключить новые механики.