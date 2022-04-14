SocialJet: как быстро перенести видеорекламу на другие площадки и продвигать Rutube-видео

О каком сервисе вы вспомните в первую очередь, если решите посмотреть видео? С большей долей вероятности это будет YouTube. И тут нет ничего удивительного, согласно данным Kepios, на начало 2022 года российская аудитория видеоплатформы насчитывала 106 млн человек, то есть на 7 млн пользователей больше, чем годом ранее.

Мировую популярность YouTube сложно затмить, но текущая ситуация на российском рынке заставляет владельцев каналов и видеоблогеров искать альтернативную площадку для размещения контента и продвижения. Такой альтернативой может стать Rutube. В нём авторы также могут размещать видеоролики, вести онлайн-трансляции и подключить монетизацию своего канала.

Как изменился Rutube за последнее время

Как сообщает Rutube, с 21 февраля по 3 марта (т.е. в период объявления приостановки доступа к инструментам монетизации YouTube для российских пользователей) количество зарегистрированных пользователей видеохостинга выросло в 4,5 раза, а объём публикуемого контента увеличился на 78%. Это огромный прирост, который вряд ли был бы возможен ещё пару месяцев назад.

Если обратиться к внешним системам аналитики, то по данным SimilarWeb, количество посещений Rutube в марте выросло до 50 млн, т.е. почти в 6 раз больше, чем в феврале 2022 года:

Своё независимое исследование провёл и мобильный оператор Yota и по их данным, начиная с 6 марта 2022 года интернет-трафик на приложение Rutube начал уверенно расти. На пике 21 марта объем трафика был в четыре раза больше, чем в этот же день января.

Продвижение Rutube-видеороликов

Компании и бренды сейчас перераспределяют свои рекламные бюджеты и также, как и авторы, ищут альтернативные площадки. Если с Telegram и VK рекламодателям всё понятно, т.к. они давно знакомы с этими платформами, то Rutube для многих стал новым инструментом. Но рекламный инвентарь российского видеохостинга отличается от того, что предлагал YouTube, а потому снова возникает вопрос о способах продвижения.

В SocialJet есть отдельная платформа, ориентированная на видеорекламу, — Rocket Video. С её помощью можно продвигать Rutube-видеоролики на внешних площадках, включая сайты с видеоконтентом, тем самым привлекая трафик и увеличивая количество просмотров и популярность видео.

Первые запросы на такие размещения начали поступать к нам в 2021 году и тогда же мы сделали первые тестовые запуски. Это позволило доработать функционал платформы и в текущий момент у нас есть готовый инвентарь для продвижения видеороликов, опубликованных на Rutube. Сегодня объём видеорекламы, размещаемый через Rocket Video, достигает 6 млн просмотров в сутки, но наши возможности в несколько раз больше. На платформе возможна настройка детального таргетинга: по полу, возрасту, геоположению и по интересам.

Важное отличие Rocket Video от других рекламных сервисов в том, что у нас возможно размещение не только на новостных сайтах и развлекательных порталах с видео, но и на тематических контентных сайтах. Т.е. у рекламодателей появляется больше возможностей для показа рекламы и более точного таргетирования по целевым запросам из «Яндекса» и Google.

В зависимости от цели и сложности рекламной кампании есть 2 варианта размещения: полуавтоматический, в связке с нашими менеджерами и полностью автоматизированный.

Как всё устроено:

Мы работаем в двух форматах pre-roll и mobile fullscreen: первый показывается в любых браузерах и устройствах, а второй — только в мобильных версиях. Реклама может быть размещена на кино- и развлекательных сайтах, а также на контентных площадках (наш инвентарь работает более чем на 3 000 сайтов). Всю статистику по показам мы собираем в автоматическом режиме, фильтруем её на предмет накрутки и передаём чистые данные в личный кабинет рекламодателя.

При настройке кампании, рекламодатель загружает своё рекламное видео и может выбрать время просмотра, в течение которого невозможно пропустить рекламную вставку. Отрезки стандартные: 3; 15 и 30 секунд. Также можно добавить ссылку, переход по которой будет осуществлён, если пользователь кликнет на видеоролик. По желанию можно добавить кнопку и выбрать место её размещения.

Настройки таргетинга устанавливаются отдельно. При автоматическом размещении рекламодатель самостоятельно может указать:

сколько просмотров он хочет получить (минимум 500);

сколько он готов платить на 1 000 показов;

в каких странах, областях или городах он хочет показывать рекламу.

После настройки кампании наша система проверит загруженное видео и, если все в порядке, автоматически запустит её. Результаты можно будет отслеживать в личном кабинете.

Функционал автоматического запуска рекламы Rutube-роликов появится в личных кабинетах наших пользователей в ближайшее время. Настройки практически ничем не отличаются от примера выше. Разница лишь на первом шаге — вместо загрузки видеоролика, рекламодатель вставляет ссылку на уже размещённое на Rutube видео. А дальше стандартные шаги: указать необходимое количество просмотров, выставить стоимость за 1 000 показов, выбрать нужно геоположение аудитории.

В текущий момент сделать это оперативно можно через наших менеджеров.

Для чего это все рекламодателям?

Рекламные возможности, описанные в статье выше в первую очередь направлены на увеличение количества просмотров видео, опубликованных на российском видеохостинге и рост популярности Rutube-каналов. Это особенно актуально для брендов и блогеров, которые ранее с этой платформой не работали и теперь вынуждены развивать свои каналы с нуля. Далеко не всем подходят те условия продвижения и площадки для промотирования контента, которые предлагает сам Rutube сегодня и наша платформа может стать эффективной альтернативой.

Возможности Rocket Video позволяют задать точные KPI по необходимому количеству просмотров на конкретное видео, а также перевести пользователей с внешних площадок на нужный канал с помощью интерактивной кнопки «Посмотреть на RuTube», «Продолжить просмотр» и т. п. , отображающейся на рекламной вставке.

Мощности платформы

С помощью Rocket Video уже размещают рекламу более 30 рекламодателей: агентств и брендов. Возможная на сегодняшний день ёмкость размещения составляет более 180 млн. просмотров в месяц.

Средняя досматриваемость колеблется от 53% до 93%, в зависимости от длительности и содержания контента.

C помощью Rocket Video можно быстро переключить рекламную активность на альтернативные площадки, что особенно важно в текущих условиях.