Как «Островок!» и MediaPlan Consulting увеличили бронирования на 126%

Летом 2025 года «Островок!», российский сервис онлайн-бронирования отелей и квартир, впервые протестировал аукционную видеорекламу на Smart TV и получил результат, который превзошел ожидания. Вместе с командой MediaPlan Consulting бренд решил протестировать рекламу на Smart TV через «Яндекс Директ», как новый канал для видеорекламы и охвата пользователей. Каких результатов удалось достичь, команда агентства рассказала Sostav.

Целью было повысить объем онлайн-бронирований и протестировать новый для тревел-сегмента канал привлечения пользователей — аукционную видеорекламу на Smart TV.

Основными задачами стали:

увеличить знание бренда и стимулировать повторные визиты на сайт;

оценить влияние видеорекламы на интерес к бренду;

проверить, может ли Smart TV решать не только имиджевые, но и перформанс-задачи, измеряемые по бронированиям и конверсии.

В тревел-сегменте конкуренция за внимание пользователей высока: привычные каналы коммуникации перегружены. Реклама на Smart TV оказалась компромиссом, который совмещает в себе широкий охват телевидения и точность диджитал-аналитики. К 2025 году ежемесячная аудитория таких устройств в России достигла 54 млн, а еженедельный охват превысил 61%. Это значит, что бренд мог обратиться к вовлеченным пользователям там, где они действительно готовы воспринимать видеорекламу, — в онлайн-кинотеатрах, эфирных телеканалах и приложениях для просмотра контента на Smart TV.

Для кейса был подготовлен видеоролик, где сделали акцент на уникальное торговое предложение сервиса и добавили промокод, стимулирующий бронирования. Кампания была нацелена на пользователей от 18 до 54 лет, а оптимальная частота контакта составила четыре показа на одного зрителя. Такой медиамикс позволил достичь высокого уровня узнаваемости бренда при сохранении комфортного восприятия рекламы. Креатив был адаптирован под специфику Smart TV, что обеспечило его органичное встраивание в среду онлайн-контента.

Кампания показала значимые результаты: пользователи, которые видели видеоролик, стали на 58% чаще искать бренд в «Яндексе» и в два раза чаще заходить на сайт. Количество бронирований отелей увеличилось на 126%, а конверсия выросла в 2,3 раза.

Результаты подтверждают, что реклама на Smart TV может выполнять не только имиджевые задачи, но и влиять на измеримый перформанс. Ключевым фактором ценности формата стала возможность благодаря исследованиям Search Lift, Visit Lift и Target Lift оценить влияние рекламы на весь путь пользователя — от интереса до бронирования.

Ирина Козлова, директор по маркетингу «Островка»: Для нас этот проект стал показательным: видеореклама на Smart TV не только помогла повысить узнаваемость бренда, но и напрямую привела к росту бронирований. Мы впервые попробовали этот канал и увидели, что размещение на ТВ экране может быть не менее эффективным, чем диджитал-кампании в привычных средах.

Илья Почуев, руководитель группы автоматизированной закупки рекламы MediaPlan Consulting: Размещение на Smart TV — это синергия телевидения и диджитал-аналитики. Мы получили возможность точно измерить эффективность: от роста брендовых запросов до увеличения числа бронирований. Результаты кейса доказывают, что тревел-сервисы могут и должны использовать этот канал в своем маркетинг-миксе.

Мария Топоркова, менеджер по работе с ключевыми клиентами индустрии «Путешествия и туризм»: Мы фиксируем ускоряющийся интерес брендов к рекламе на Smart TV и CTV: с апреля число компаний, запускающих продвижение на умных телеэкранах через «Яндекс Директ», выросло втрое. И это закономерно: проникновение Smart TV растет год от года. По нашим данным, уже 63% интернет‑пользователей владеют такими устройствами.

Проект «Островка» демонстрирует, что видеореклама на Smart TV может быть не только инструментом охвата, но и реальным драйвером продаж. Для брендов, которые хотят выйти за пределы стандартных каналов и при этом измерять эффективность размещения, Smart TV становится одним из ключевых решений маркетинг-микса будущего.

Состав творческой группы

«Островок!» (клиент)

Директор по маркетингу: Ирина Козлова

Тимлид команды бренд-маркетинга: Ольга Чернова

MediaPlan Consulting (агентство)

Руководитель группы автоматизированной закупки рекламы: Илья Почуев

Старший специалист автоматизированной закупки рекламы: Анастасия Байбакова

«Яндекс Реклама» (площадка)

Менеджер по работе с ключевыми клиентами индустрии «Путешествия и туризм»: Мария Топоркова