Как Open Production создала нейрорекламу для «Умного дома с Алисой»

Птицы, заботящиеся о сне хозяев, стали главными героями рекламной кампании умных гаджетов. Антропоморфные персонажи, сгенерированные искусственным интеллектом, демонстрируют пользу технологий через эмоции и бытовые сценарии. О том, как добиться реалистичности в синтетических кадрах и передать уют без единой съемки, Sostav рассказали в Open Production .

Идея: животные как альтер-эго главных героев

Команда «Умного дома» готовила рекламную кампанию для digital-площадок. В рамках проекта нужно было создать четыре коротких ролика, каждый из которых рассказывал о конкретном устройстве.

В основе креативной рамки лежал инсайт: когда мы не высыпаемся, мы превращаемся в ворчливых медведей или вялых птиц. Персонажи роликов — это антропоморфные альтер-эго главного героя. Каждое животное олицетворяет биологическую реакцию на бытовые раздражители, мешающие сну.

Задача была амбициозной — без единого слова, только через мимику и пластику ИИ-персонажей, показать их реакцию на дискомфорт и облегчение после срабатывания сценариев «Умного дома»:

Жара: медведь мучается от духоты, пока терморегулятор на батарее автоматически не снижает температуру.

Яркий свет: птица пытается спрятаться от бьющего в глаза утреннего солнца, пока умный карниз плавно не закрывает шторы.

Темнота: дискомфорт в полной темноте сменяется уютом, когда мягкий свет лампы создает идеальную атмосферу для чтения перед сном.

Чтобы зритель поверил в реальность происходящего, нам нужно было уйти от «мультяшности». Команда продакшена работала над мимикой и естественностью движений, чтобы каждое движение крыла или поворот головы считывались как человеческие эмоции.

Интеграция продукта: борьба с «галлюцинациями» ИИ

Самым сложным техническим этапом стала «вклейка» реальных устройств в сгенерированные кадры. Нейросети пока плохо понимают физику и масштаб конкретных предметов. В Open Production столкнулись с тремя основными проблемами:

Нарушение пропорций. ИК-пульт в лапах медведя мог внезапно стать размером с ноутбук или, наоборот, превратиться в крошечную пуговицу.

Искажение геометрии. Нейросеть пыталась «додумать» дизайн гаджетов. Кнопки на терморегуляторе «плыли», а корпус карниза изгибался под невероятными углами.

Брендинг. Логотипы и мелкие детали интерфейса устройств — критически важные элементы для бренда. ИИ часто превращал их в нечитаемые символы.

Чтобы решить это, мы использовали гибридный подход. Устройства внедрялись в каждый кадр вручную в виде PNG-объектов. Для сцен взаимодействия, например, когда сова касается карниза, мы использовали «маскировку»: в момент касания перекрывали сложные детали устройства крылом персонажа, а на следующем кадре показывали отрисованный гаджет.

Итоги проекта

За пять недель Open Production вместе с командой «Умного дома с Алисой» прошли путь от карандашных скетчей до фотореалистичных роликов, которые ушли в ротацию на крупнейшие digital-площадки: IVI, VK Ads и «Яндекс».

Команда «Умного дома с Алисой»: В рекламной компании «Пора спать по‑человечески» креативная идея получила отличную звериную реализацию. «Ранние пташки», «сонные мухи», «совы», «жаворонки» весь кастинг и процесс работы был одновременно и сложный, и смешной. Утверждали героев, как только хотелось сказать фразу «О, это я утром!», такой подход помогал понять, найдет ли этот пушистый герой отклик и у зрителя. ИИ персонажи показывали себя, как довольно капризные актеры, то не хотели играть по сценарию, то жутко переигрывали, отказывались понимать, как нужно зевать или жмуриться от солнца, но команда продолжала кропотливо добиваться лучших дублей, из которых получилось собрать серию обаятельных рекламных роликов.

Тёма Агафонов, креативный директор Open Production: В нейропродакшене сложнее всего заставить ИИ выдать именно тот результат, который ты задумал, а не просто что-то красивое. В этом проекте нам удалось ‎договориться с технологиями: мы получили живых персонажей с настоящими эмоциями и аккуратно вписали в кадр реальные устройства, сохранив их правильную форму и детали. Для нас этот проект стал общим исследованием с командой «Яндекса». С нейросетями не получится просто работать по инструкции — нужно быть гибким и искать новые решения прямо в процессе. Результат доказал: ИИ уже готов решать серьезные задачи больших брендов, если работать с клиентом как одна команда.

Команда проекта:

«Умный дом с Алисой»

Арт-директор: Сергей Василевский

Менеджеры по маркетингу: Элина Павлова и Дмитрий Фабишевский

Копирайтер: Женя Размахнина

Дизайнер: Светлана Гумерова

Менеджер группы дизайна: Софья Мельникова

Продюсеры: Волкова Наталия и Никита Гурьянов

Open Production

CEO/ Founder: Юрий Покровский

Head of Production: Токарев Павел

Продюсер: Алёна Матвеева

Креативный директор, режиссер, монтажер, нейрохудожник: Тёма Агафонов

AI-лид, нейрохудожник: Влад Ермилов

Нейрохудожник: Анастасия Бешенова, Аделия Шаехова (Адель Эйфория)

Моушен-дизайнер: Антон Остапенко

Саунд-дизайнер: Артур Мисевич

Композитор: Антон Кияшев