Как начать рекламироваться: пошаговый гид от «билайн.ПРОдвижение»

Запустить бизнес — уже шаг в неопределенность. А когда доходит до задач продвижения, неуверенность может только усиливаться. Что говорить, кому показывать, сколько это будет стоить и окупится ли вообще? Специалисты платформы «билайн.ПРОдвижение» поделились с Sostav ответами на эти вопросы.

В конце 2024 мы провели опрос среди своих клиентов и выяснили, с какими трудностями бизнес чаще всего сталкивается при продвижении:

Ограниченный бюджет — нанять агентство или маркетолога дорого, а своими силами делать рекламу сложно.

Нехватка времени и ресурсов — у предпринимателя тысяча задач, и реклама среди них, как правило, в списке «на потом».

Страх ошибок — непонимание инструментов и риск «потратить впустую» останавливают от запуска.

Чтобы эти барьеры не мешали росту, разбираемся, как шаг за шагом научиться запускать рекламу, даже если вы никогда этого не делали.

Шаг 1. Как сформулировать цель рекламной кампании и не ошибиться

Реклама работает только тогда, когда у нее есть понятная цель. Все начинается с трех вопросов:

Какую задачу вы хотите решить с помощью рекламы? Продажи, привлечение, открытие, возврат клиентов — определитесь с задачей.

Кому вы хотите показать рекламу? Кто ваш покупатель? Возраст, интересы, география, образ жизни — чем точнее, тем лучше.

Что именно вы хотите предложить? Важна конкретика. Не просто «скидка», а «скидка 2 000 ₽ до 30 апреля». Не просто «магазин открыт», а «новый магазин в ТЦ «Радуга» с подарками первым покупателям».

В «билайн.ПРОдвижение» мы помогаем пройти этот этап вместе. В личном кабинете — подсказки и шаблоны, а при желании — консультации экспертов.

Шаг 2. Как собрать получателей вашей рекламы

Кто ваш клиент?

Важный момент — не пытаться охватить всех. Нужно понять: кто должен увидеть вашу рекламу? Где живут эти люди, чем интересуются, сколько им лет, есть ли у них дети, какой у них примерный доход?

Если вы продаете корм для животных — вам нужны владельцы питомцев. Если запускаете доставку обедов — офисные сотрудники в деловых районах. Чем точнее портрет — тем выше шанс, что реклама сработает.

Что такое таргеты и как они работают?

Практически любая рекламная платформа располагает определенной аудиторией. Но вся она вам не подходит. Наша задача — из миллионов выбрать тех, кто похож на вашего покупателя.

Допустим, у вас зоомагазин. Вам нужны те потенциальные клиенты, кто:

проявляет интерес к кормам и товарам для животных,

бывает вблизи ветеринарных клиник,

гуляет в парках с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00,

живет поблизости.

Это и есть таргетинг — выбор аудитории по поведенческим, географическим и социальным признакам.

В «билайн.ПРОдвижение» можно задать такие параметры вручную или доверить подбор искусственному интеллекту. Платформа сформирует нужный сегмент и покажет, сколько людей в него входит. Подбор аудитории осуществляется с помощью предиктивных математических моделей билайна. Модели обрабатывают данные технических средств. К таким данным, в том числе относится информация о нагрузке на сотовые вышки, а также обезличенные данные о пользователях. Анализ осуществляется в отношении пользователей, которые предоставили согласие на обработку данных.

Шаг 3. Как написать текст, который прочитают

Рекламы много. Очень много. 73% наших абонентов говорят, что СМС зачастую не вызывают живого интереса. А 79% не открывают сообщения с незнакомых номеров или когда с одного номера приходят рекламные предложения от разных компаний.

Что делать?

Хороший рекламный текст отвечает на три вопроса:

Что вы предлагаете?

В чем выгода?

Где и как это получить?

Сообщение должно также призывать к действию.

Пример:

(неудачный) «Мебельный магазин. Вся мебель оптом и в розницу».

(удачный) «Диваны под заказ от 6 000 руб. Широкий выбор цветов и тканей. До 31.05 — скидка 15%! Закажите на [сайте] или звоните 8 900…».

Обратите внимание, что удачное сообщение не только отвечает на три ключевых вопроса, но и содержит призыв к действию («Закажите», «Звоните»).

Эксперты платформы «билайн.ПРОдвижение» подскажут, как избежать ошибок и сделать сообщение легко воспринимаемым, чтобы повысить конверсию.

Шаг 4. Сколько вложить — и как посчитать, окупится ли это

Многие бизнесы начинают с «проверки гипотез»: тратят 2−3 тыс. руб., не видят результата — и делают вывод, что реклама не работает.

Но недостаточный охват = нет данных для анализа. Как же посчитать оптимальный бюджет?

Пример:

Допустим, у вас есть бюджет в 30 тыс. руб. Давайте рассмотрим возможный сценарий:

Сколько продаж вам нужно сделать, чтобы окупить эти вложения? Например, средний чек вашего бизнеса составляет 4 000 руб. Значит, чтобы окупить 30 000 руб., вам нужно сделать 8 продаж. Какой % в среднем коснувшихся рекламы совершает покупку? Согласно статистике, от 2% до 15% увидев рекламу, готовы совершить сделку. Так сколько человек нам нужно охватить, чтобы вложения в рекламу окупились?

Остается рассчитать все параметры:

30 000 / 4 000 = 8 продаж нужно совершить, чтобы окупить вложения 8/2% = 400 или 8/15% = 53 человека

В «билайн.ПРОдвижение» вы можете:

задать сумму — и система покажет охват,

задать охват — и увидеть нужный бюджет.

А если не уверены, эксперты платформы помогут подобрать стратегию продвижения и распределить бюджет между каналами (например, СМС-рассылка и наружная реклама или СМС-рассылка и таргетированные звонки и так далее). Рекламу получат пользователи, которые выразили согласие на получение рекламы от «билайна» и его партнеров, так что отдельно его собирать не придется.

Шаг 5. Как понять, сработала ли реклама

После запуска важно не забыть оценить результат.

Что помогает понять эффективность рекламы:

ссылка со специальной меткой, которая позволяет зафиксировать, сколько клиентов привела именно данная рекламная кампания,

уникальный промокод — если им воспользовался ваш клиент, значит он точно пришел с вашей рекламной кампании,

отдельный номер телефона под акцию.

В «билайн.ПРОдвижение» все это можно настроить заранее.

Система покажет:

сколько человек увидели рекламу,

сколько кликнули или позвонили,

сколько сделали покупку, используя промокод.

Статистика отображается в личном кабинете платформы обезличено и агрегировано. Эти данные позволяют оценить, окупились ли вложенные в рекламную кампанию средства.

Конверсия в целевое действие = кликнувшие / получившие СМС

Конверсия в покупку = покупки / кликнувшие

При необходимости эксперт платформы поможет разобраться и даст рекомендации по следующей кампании.

Вместо вывода

Таргетированная реклама — это не так сложно. С правильными вопросами, понятной платформой и поддержкой даже предприниматель без опыта может запустить кампанию, которая действительно работает.

«билайн.ПРОдвижение» — помощник, который:

помогает ставить цели и находить клиентов,

учит формулировать предложения,

показывает понятную аналитику,

поддерживает предпринимателей на каждом этапе.

Начните с малого и растите вместе с умной рекламой!