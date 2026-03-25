Кроссплатформенность меняет рекламную стратегию брендов в медиасреде

Сегодня медиа — не только отдельная площадка, но и распределенная система дистрибуции контента, в которой один и тот же источник присутствует сразу в нескольких каналах: от сайта и соцсетей до приложений и смарт-ТВ. Распределение потоков аудитории по разным каналам принципиально меняет подход брендов к медиапланированию и использованию креативов. Как с учетом разнообразия платформ эффективно взаимодействовать с аудиторией и достигать целей рекламных кампаний, команда рекламной сети MoeVideo рассказала Sostav.

Новый медиаландшафт

Для большинства медиабрендов мультиплатформенность стала базовой моделью работы. В российском контексте это подтверждает и структура самого медиапотребления: внимание аудитории в диджитал распределено между несколькими крупными платформами, а не сосредоточено в одной среде. По данным Mediascope, на соцмедиа приходится до половины всего времени в интернете, а пять крупнейших платформ суммарно дают 90% времени, которое пользователи тратят на этот тип контента.

При этом диджитал изменил и саму логику доступа к контенту. Потребление стало mobile-first, мультиэкранным и непрерывным: пользователь не заходит в медиа один раз в день, а возвращается к нему в течение дня из разных сред — через ленту, уведомление, поиск, видео или приложение. Даже смарт-ТВ, который долго воспринимался как более линейная среда, уже встроен в этот сценарий: по данным Visible и Data Insight, более трети зрителей смарт-ТВ во время просмотра параллельно пользуются смартфоном или планшетом.

Так формируется новый медиаландшафт, в котором путь аудитории к одному и тому же медиа проходит через несколько платформ и устройств. На практике это означает, что медиаплан уже нельзя собирать вокруг одной точки входа в аудиторию. Если бренд по-прежнему планирует кампанию так, будто пользователь живет внутри одной платформы, он заранее работает только с частью маршрута и, как следствие, только с частью потенциального эффекта.

Разные платформы — разные способы потребления контента

Пользователь проводит в интернете в среднем около 4,5 часов в день, но это время распределяется между несколькими сценариями взаимодействия с медиа, и каждая платформа задает свой режим внимания. В соцсетях контакт с контентом чаще строится вокруг быстрого скроллинга и постоянного переключения внимания, в мессенджерах — вокруг регулярного возврата через уведомления, в видеосервисах — вокруг более длительного просмотра, а в смарт-ТВ — вокруг более расслабленного, нередко фонового и мультиэкранного потребления.

Различаются и сами модели потребления контента. Женщины чаще выбирают развлекательные форматы, мужчины — новости, спорт и документальные фильмы, а молодая аудитория переносит в телевизионную среду привычки мобильного-потребления — стримы, обзоры и образовательный контент.

Для бренда это означает, что качество рекламного контакта зависит не только от числа размещений и охвата, но и от среды, в которой пользователь встречается с сообщением. Меняются вовлеченность, мотивация и ожидания от контента, а значит — и сила рекламного воздействия. Поэтому при запуске кампании важно проверять не только охват и частоту, но и соответствие креатива среде. Один и тот же месседж может быть корректным по смыслу, но слабым по воздействию, если он не адаптирован под сценарий потребления конкретной платформы.

Если медиаплан строится вокруг одной платформы, бренд недополучает и часть потенциального результата кампании. Это подтверждают исследования. По данным Nielsen, кампании, которые направляли более 85% бюджета в один медиаканал, в лучшем случае достигали 17% целевой аудитории. Более сбалансированные кросс-медиа кампании, напротив, доходили до 90% аудитории на CTV, настольной и мобильной версии.

Иными словами, игнорирование кросс-платформенного поведения ограничивает не только охват, но и эффективность кампании — даже при сильных креативах. Это особенно заметно там, где кросс-платформенность уже развивается как кросс-девайсный сценарий: если пользователь начинает потребление контента на одном экране, а продолжает на другом, рекламный эффект формируется не в одной точке, а по всей цепочке контактов. Поэтому ключевой задачей для бренда становится не только выбор новой площадки, но и сбор более полного результата по всему маршруту пользователя.

Как кросс-платформенное потребление меняет логику рекламной кампании

Если пользователь потребляет один и тот же контент через разные платформы и устройства, рекламная кампания не может строиться как одно изолированное размещение. Первое касание уже не работает как завершенный контакт, так как пользователь может увидеть рекламу в одной среде, а продолжить путь — в другой.

Эта логика особенно заметна в видеосервисах. Крупные платформы поддерживают потребление контента с нескольких устройств в рамках одной учетной записи: у Okko, «Иви» и KION таких устройств может быть до пяти. Для пользователя это создает бесшовный путь внутри одного сервиса, а для бренда — возможность выстраивать коммуникацию не внутри одной точки входа, а по всему маршруту потребления. Иными словами, сама медиасреда уже делает кросс-девайсный сценарий нормой, а значит, рекламная кампания тоже должна учитывать переход между экранами.

На практике это выглядит так: первое охватное касание может происходить в смарт-ТВ или на видеоплатформе, затем бренд усиливает сообщение в мобильной или настольной версии, а после этого переводит пользователя к следующему действию — например, возвращает его на сайт или приложение более прикладным сообщением. Если эта последовательность не продумана, бренд получает только первое касание и теряет часть эффекта по ходу дальнейшего маршрута пользователя. Поэтому задача кампании — не просто обеспечить присутствие на нескольких площадках, а связать касания в единую логику воздействия.

Отсюда меняется и подход к измерению результата. Если рекламный эффект формируется по цепочке касаний, его уже недостаточно оценивать внутри одной платформы. Поэтому в кросс-платформенной рекламе растет значение кросс-канальной атрибуции, ретаргетинга и ремаркетинга, а также решений вроде Stable ID, которые помогают сопоставлять обезличенные контакты между сайтом, приложениями и разными устройствами. Для бренда это означает возможность не только лучше понимать вклад площадок в общий результат, но и точнее управлять кампанией в ходе размещения.

Рекомендации для брендов и рекламодателей

Кросс-платформенное потребление превращает рекламу из набора размещений в систему последовательных контактов. Поэтому брендам стоит пересобирать медиапланирование не вокруг отдельных выходов, а вокруг цепочки касаний.

Первый практический шаг — еще на этапе планирования определить, какую задачу решает каждое касание внутри кампании: где бренд работает на охват, где усиливает сообщение, а где переводит пользователя к следующему действию. Такой подход помогает избежать дублирования между площадками и превратить медиаприсутствие в связанную коммуникацию.

Второй шаг — адаптировать креатив под сценарий потребления. Для соцсетей бренду нужен короткий и быстро считываемый формат, который захватывает внимание в первые секунды. Для видеосервисов — развернутый ролик, способный удерживать пользователя и создавать более долгий контакт. Для смарт-ТВ — визуально чистая и понятная подача, рассчитанная на экранное восприятие и более расслабленный режим просмотра. Поэтому в кампании лучше сразу закладывать не один универсальный креатив, а несколько адаптаций одного сообщения под разные среды.

Третий шаг — заранее продумывать логику промеров. Бренду уже недостаточно смотреть только на метрики внутри одной площадки: важно понимать, где пользователь впервые встретился с сообщением, где получил повторный контакт, а где совершил целевое действие. Это значит, что еще до запуска кампании стоит определить, какие показатели оцениваются на уровне отдельной платформы, а какие — на уровне всей цепочки контактов. Именно здесь критичны кросс-канальная атрибуция и решения, которые помогают связывать сайт, мобильные и другие устройства в единую картину.

Наконец, стоит по-новому выстраивать работу с аудиторией после первого касания. Ретаргетинг и ремаркетинг в кросс-платформенной кампании нужны не для механического увеличения частоты, а для того, чтобы продолжать коммуникацию в другой среде, усиливать уже состоявшийся контакт и переводить пользователя к следующему этапу воронки. Такой подход делает кампанию не набором разрозненных выходов, а последовательной системой воздействия.

Кросс-платформенное потребление не снижает ценность медиа как инструмента охвата, но меняет принцип работы с рекламным контактом: теперь важно учитывать не только сам факт присутствия в медиа, но и особенности площадок, сценарии потребления контента и контекст восприятия рекламного сообщения. Бренд, который умеет собрать связную коммуникацию между платформами, форматами и устройствами, получает не просто охват, а более управляемое рекламное воздействие и предсказуемый результат кампании.